Анонимность в интернете требует жертв

Взгляд
23 октября, среда  |  Последнее обновление — 13:02  |  vz.ru
Разделы

Российские вертолеты лишают советской идеи

До сих пор «Камов» и «Миль» летели каждый своим путем, но теперь их запрягли в одну упряжкуФото: Артур Лебедев/ТАСС
«Ростех» решил слить воедино два знаменитых еще со времен СССР конструкторских бюро – Миля и Камова. Взамен будет Национальный центр вертолетостроения. Когда-то в ЦК КПСС решили специально создать не одно, а два бюро – чтобы инженеры конкурировали друг с другом. Теперь же этому соперничеству конец. Однако в авиационной отрасли уверены, что Россия может выиграть от такой оптимизации. Подробности...
Перейти а раздел…

Путин и Эрдоган решили курдский вопрос в пользу Сирии

Путин и Эрдоган нашли решение острой ситуации на сирийско-турецкой границеФото: Alexander Zemlianichenko/Reuters
После шести часов переговоров Москва и Анкара договорились, как разрешить ситуацию на севере Сирии без кровопролития. Турция пока остается в буферной зоне, откуда выходят курдские формирования. Однако Эрдоган заявил, что Анкара не позарится на чьи-то территории, и подтвердил приверженность сохранению сирийской территориальной целостности. Владимир Путин назвал решения судьбоносными – и так оно есть. Подробности...
Перейти а раздел…

В российских тюрьмах изобрели новую схему обмана пользователей соцсетей

Нахождение за решеткой изолирует заключенного от физического мира снаружи – но не от интернет-пространстваФото: Сергей Пятаков/РИА «Новости»
Находящиеся в колониях и СИЗО российские заключенные прямо из мест не столь отдаленных ведут активную охоту на «мамонтов». Этим жаргонным словом называют наивных мужчин, которые пытаются познакомиться с девушкой в соцсетях или на сайтах знакомств. В итоге у них выманивают приличные деньги. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как работает эта схема мошенничества и кто зарабатывает на ней. Подробности...
Перейти а раздел…

Как «Трамп в юбке» служит интересам России

Тулси Габбард – индуистка, изоляционистка, сторонница Башара Асада, ветеран иракской войны, конгресвумен от Гавайев, майор и член Демократической партии Фото: House.org/Global Look Press
Хотя президенту США удалось доказать спецпрокурору, что он не является российским агентом, российские агенты на американской земле не переводятся. Теперь в работе на Москву и лично на Владимира Путина обвиняют прежде малоизвестную конгрессвумен Тулси Габбард. Эта принципиальная женщина с незаурядной биографией стала настоящим проклятием для Демпартии и лично Хиллари Клинтон. Но при чем здесь Россия? Подробности...
Перейти а раздел…

Кустарная дамба убила добытчиков золота

По свидетельствам очевидцев, после прорыва дамбы домики золотодобытчиков смыло потокомФото: МЧС РФ/ТАСС
В результате прорыва дамбы золотодобывающего прииска на реке Сейба в Красноярском крае погибли не менее 15 рабочих артели. Десятки человек получили травмы, около 15 пока считаются пропавшими без вести. Одной из причин трагедии следователи называют износ дамбы, которая к тому же оказалась нигде не зарегистрированной. Кто должен нести ответственность за гибель людей и легко ли будет установить виновных? Подробности...
Перейти а раздел…

Анонимность в интернете требует жертв

Виктория Федотова, журналист
То, что в Сети можно оставаться незамеченным, – заблуждение. За вами следят с того момента, как вы нажимаете кнопку «включить». И даже раньше – устройства прекрасно передают информацию и выключенными. Подробности...

Украинская удавка на шее русской интеллигенции

Ольга Андреева, Журналист
«Россия должна вывести войска из Донбасса, прекратить войну на Украине и перестать давить танками свободу». У меня остался только один вопрос, но ответа на него нет: в каком информационном поле существуют люди, считающие себя совестью нации? Подробности...
Обсуждение: 37 комментариев

«Руины режима» возникнут только в двух случаях

Сергей Худиев, публицист, богослов
Борьба со злоупотреблениями и «смена режима» – это не только разные, это взаимоисключающие задачи. И если вы действительно хотите права, законности, Конституции – вам стоит немедленно порвать с революционерами. Подробности...
Обсуждение: 87 комментариев
    Перейти а раздел…

    Самые необычные российские изобретения

    Грузинские актеры против России

    Куда бегут русские жены

      Перейти а раздел…

      Дамбу прорвало в Красноярском крае

      Прорыв дамбы в Красноярском крае унес жизни 15 человек, столько же считаются пропавшими без вести. Трагедия произошла на технологическом водоеме золотодобывающей артели на реке Сейба
      Подробности...

      Представлен первый костюм для космических туристов

      Ричард Брэнсон, Virgin Galactic и Under Armour представили первый костюм для космических туристов. Комплект одежды включает в себя базовый слой одежды, основной костюм, специальную обувь, тренировочный комбинезон и куртку астронавта
      Подробности...
      Обсуждение: 14 комментариев

      Ким Чен Ын покорил священную гору на белом коне

      Северокорейский вождь Ким Чен Ын покорил священную гору Пэктусан (3 тысячи метров). Причем, как утверждает печать КНДР, вождь поднялся туда на белом коне. Его отец и дед тоже поднимались на гору, но только пешком
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Первый астраханский монетный двор»: Сувениры своими руками

        «Гусиная столица»: Пример удачного стартапа из глубинки

        «Вкус пирога»: История о том, как открыть свой стартап в 60 лет

          Перейти а раздел…
          Вы уверены в надежности «ядерного щита» России?
          • Да

          • Нет

          В каком союзе вы хотели бы жить?
          • В Советском Союзе

          • В Европейском союзе

          • В Евразийском союзе

          • В другом (указать в комментариях)

          • Я противник союзов

          Мособлдума разрешила подмосковным чиновникам работать из дома. А вы бы как предпочли трудиться?
          • В офисе

          • Удаленно

            Перейти а раздел…

            Как за рубежом борются со старыми автомобилями?

            Как обманывают российских автомобилистов

            Обсуждение: 4 комментария

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Эксперт оценил критику США договоренностей Путина и Эрдогана по Сирии
              Задержаны двое участников перестрелки между семьями Бациевых и ДакишвилиТурция приостановила военную операцию в СирииКонгрессмены США приняли «Антидопинговый акт Родченкова»Кремль не увидел готовности Украины к саммиту «нормандской четверки»
              Россия объявила об одностороннем ракетном мораторииСу-27 встретил американский бомбардировщик над Черным моремРоссия простила странам Африки долги на 20 млрд долларовАмериканские СМИ сравнили Украину с Россией 1990-х годов
              В Британии обнаружен грузовик с 39 теламиАсад назвал Путину ответственных за ситуацию на границе с ТурциейЛасицкене с рекордным результатом обыграла украинок на Военных играх в КитаеСоловьев ответил на шутку Урганта о попадании в Книгу рекордов Гиннесса

              Главная тема


              Как "Трамп в юбке" служит интересам России

              «Курорты Северного Кавказа»


              Бывший вице-президент Олимпийского комитета России задержан в Майами

              «ведут себя грубо и нагло»


              В Госдуме отреагировали на имитацию бомбардировки Крыма ВВС США

              Черное море


              Украина признала бесполезность бронекатеров из «москитного флота»

              Видео

              Розовский и Басилашвили


              Почему советская интеллигенция поддерживает противников России

              сбой запуска ракеты


              Ядерный щит России потребовал проверки на прочность

              Ельцин перед Конгрессом США


              Развал СССР преподал жесткий урок российской дипломатии

              опасен подо льдами


              США испытывают крайне опасное для России подводное новшество

              викторина


              Что вы знаете о русской водке?

              Ближе к небу


              Святослав Шевченко: Как выжить во время информационного апокалипсиса

              Информационные вбросы


              Василий Стоякин: Фейковая политика против реального мира

              Жертвы перестройки


              Сергей Мардан: Россиянам не удастся привить комплекс неполноценности

              на ваш взгляд


              Вы уверены в надежности «ядерного щита» России?


              Виктория Федотова

              Анонимность в интернете требует жертв

              Виктория Федотова
              журналист
              		 23 октября 2019, 11:58

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Одно из заблуждений, которое бытует среди интернет-пользователей, – миф об анонимности в Сети. Но завести сим-карту на чужое имя уже недостаточно – многочисленные приложения, без которых мы уже не считаем себя полноценными людьми, требуют многочисленных разрешений.

              Тут вам полный спектр цифровых «отпечатков»: геолокация, доступ в соцсети, к телефонной книге, микрофону и камере гаджета. Все это используется для последующего обмена данными, который пользователь не сможет отследить при всем желании.

              Даже если вы хотите развлечь себя несложной игрой «Судоку» в поездке, она попытается получить геопозицию пользователя, а в пользовательском соглашении указывает, что собирает данные, которые могут быть переданы третьим сторонам.

              Особого размаха в сборе данных миллионов пользователей достигают крупные сервисы. В частности, «Яндекс» и другие платформы указывают в пользовательских соглашениях, что получаемая ими информация прямо связывается с устройствами пользователя, а количество собираемой информации касается не только личных данных.

              В общий зачет идут сайты, которые вы посещаете, электронные данные, телефон и контакты. В документах уточняется, что данные передаются между партнерами, то есть информация о вас попадает в многочисленные базы.

              Фото: Jochen Tack/Image BROKER/Global Look Press

              Помимо этого, снимаются данные о самом устройстве и его особенностях. Даже самый защищенный телефон, если он имеет доступ в интернет, имеет свой уникальный след. А значит, у заинтересованных сторон есть идентификационные параметры любого вашего устройства. Их можно установить в обход VPN и прочих анонимайзеров и вычислить через косвенные методы идентификации устройств.

              Хакеры используют для этого анализ истории сайтов до использования анонимайзеров, кэш, ход часов, жесты мыши и десятки других косвенных способов вычислить пользователя. То, что человек использует VPN, по умолчанию говорит о передаче своих данных третьим лицам. И никто из нас не может предсказать, кем эти данные будут использованы.

              Еще до массового использования анонимайзеров любителями Telegram были те, кто пользовался ими для незаконных операций. Даркнет с его неконтролируемым оборотом наркотиков, порноресурсы – все это может быть использовано в качестве инструментов шантажа в нужное время.

              Достаточно вспомнить, что популярный ТОР-браузер является проектом американской НКО, финансируемой правительством США. У последних – самая сильная система управления и контроля интернета.

              Это только кажется киношной выдумкой, но немногие знают, что под Вашингтоном есть здание – там находится глобальный центр по управлению интернетом. И никто не раскроет широкой общественности информацию о том, чем там занимаются сотрудники.

              Разочаруются и те, кто верил в шифрование текста при использовании мессенджеров. Из-за нашей низкой культуры использования устройств любой гаджет может быть заражен вирусом. Почему-то многие берегут компьютеры, используя антивирусные программы, но забывают о сохранности телефонов и планшетов. В итоге заражение может произойти при скачивании официальных приложений, после чего запись с экрана будет транслироваться и сохраняться в виде скриншотов.

              Хакеры могли найти подход даже к «сверхзащищенному» мессенджеру Signal: удаленная переписка оставалась на диске пользователя, поэтому и тут никаких гарантий о сохранности переписки.

              Тактика избегания указывать информацию о себе или предоставление ложных личных данных также не спасет пользователя. Информацию легко можно деанонимизировать с помощью соотнесения «кусков» информации. Человека можно вычислить с помощью 15 социально-демографических параметров.

              Современный технологический уровень позволяет на их основании определить человека с вероятностью до 97%. Это не только ваши соцсети и геолокация, сюда входят данные, которыми пользователи обмениваются с медицинскими организациями, данные страховки и прочее.

              Не стоит забывать, что в случае необходимости представители власти имеют множество инструментов для контроля и вычисления пользователя. От полицейских и следователей с их собственными разработками для вычисления преступников в Сети до ведомств, использующих правовые рычаги воздействия на технические компании (операторов связи, социальные сети и т. д.) для деанонимизации пользователей.

              Сегодня анонимность, за которую агитируют всевозможные защитники частной жизни, если и не ложна сама по себе, то практически недоступна для рядового пользователя интернета и больше похожа на политическую спекуляцию. Ресурсы и знания, которые необходимы для достижения более-менее значительной степени приватности, настолько велики, а ущерб для комфорта и издержки настолько значительны, что пойти на подобные жертвы может только профессионал, которому эта приватность критически необходима. В большинстве таких случаев свобода быть невидимым в Сети для такого пользователя означает буквальное нахождение на свободе – случай мошенника или другого гражданина, который изначально не собирался делать ничего социально одобряемого.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

              Другие мнения

              Украинская удавка на шее русской интеллигенции

              Ольга Андреева, Журналист
              «Россия должна вывести войска из Донбасса, прекратить войну на Украине и перестать давить танками свободу». У меня остался только один вопрос, но ответа на него нет: в каком информационном поле существуют люди, считающие себя совестью нации? Подробности...
              Обсуждение: 32 комментария

              «Руины режима» возникнут только в двух случаях

              Сергей Худиев, публицист, богослов
              Борьба со злоупотреблениями и «смена режима» – это не только разные, это взаимоисключающие задачи. И если вы действительно хотите права, законности, Конституции – вам стоит немедленно порвать с революционерами. Подробности...
              Обсуждение: 66 комментариев

              России нужна массовая жилищная кооперация

              Роман Василенко, доктор экономических наук
              Собственное жилье – одно из ключевых звеньев, потянув за которое можно вытянуть всю цепь стабильного экономического развития в регионах. Ипотека – решение скорее для мегаполисов. Оптимальный же вариант для провинции – жилищная кооперация. Подробности...
              Обсуждение: 21 комментарий

              Суицидбаты – новая старая опасность Донбасса

              Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
              Сейчас многие недооценивают добровольческие батальоны Украины, «добробаты». Их приструнили, постарались встроить в официальные силовые структуры. А в Донбассе еще прекрасно помнят, что это и чем они отличаются от «регуляров». Подробности...
              Обсуждение: 6 комментариев

              Россиянам не удастся привить комплекс неполноценности

              Сергей Мардан, публицист
              То, что 70% россиян категорически отказываются примерить на себя комплекс жертвы, определенно внушает исторический оптимизм. Мы по-прежнему – народ-пассионарий, который сам определяет свою судьбу. Подробности...
              Обсуждение: 59 комментариев

              Весьма преуспели в бегстве

              Андрей Медведев, Политический обозреватель
              Судя по фото и видео, американцы уходили из Сирии стремительно. И союзников бросили. Французский спецназ. Не предупредили о бегстве. История повторилась в виде фарса. Хотя и первый раз тоже был фарс. Подробности...
              Обсуждение: 7 комментариев

              Фейковая политика против реального мира

              Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
              Большинство информационных вбросов последнего времени относительно Украины не имеет ничего общего с реально происходящим там, или где-либо еще. Граждане активно обсуждают и активно протестуют против того, чего нет. Подробности...
              Обсуждение: 20 комментариев

              Как выжить во время информационного апокалипсиса

              Святослав Шевченко, Председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии
              Для того, чтобы не сойти с ума от избытка информации, надо иногда пользоваться опцией, которую я называю «ближе к небу». Она есть во всех смартфонах, планшетах и нетбуках, включается кликом на значок самолетика и называется «авиарежим». Подробности...
              Обсуждение: 25 комментариев

              В спортзале надо выбирать женщин

              Илья Переседов, журналист
              Если часто ходить в спортзал, понимаешь, какая тотальная безотцовщина накрыла Россию. Большинство городских мужчин посещают зал вовсе не затем, чтобы стать сильнее и краше. Они оплачивают услуги тренера для того, чтобы какое-то время просто побыть рядом с большим и могучим мачо. Подробности...
              Обсуждение: 70 комментариев

              Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............