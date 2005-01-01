День, когда можно и нужно сказать о своих чувствах ребенку

Международный день защиты детей вызывал у меня массу вопросов, когда я сама была ребенком: от чего и кто меня защищает? Почему именно 1 июня и только один день? С чего вдруг праздник придумали и кто?

На эту лавину вопросов мама реагировала одинаково каждый год – она смеялась, обнимала меня и вела гулять в парк.

– Это еще один повод сказать тебе, что мы с папой тебя любим. 1 июня – день защиты тебя от всего плохого, – говорила она и рассказывала о планах на лето.

Это было особенно классно, потому что праздники накладывались один на другой: учебный год закончился, а впереди было все – и Dandy, и рыбалка, и безмятежные вечера у бабушки в Астраханской области, где можно бесконечно наблюдать за кузнечиками и прочей живностью.

«И завтра опять будет вечное лето, и день, полный света, и мы никогда не умрем», – как пел Макаревич.

В детстве и так каждый солнечный день вне стен школы – праздник, но в самый первый день лета детское тщеславие тешит мысль о том, что все это для тебя. И не просто так, а в огромном международном масштабе.

Это потом я узнала, что Международный день защиты детей стал отмечаться в 1950 году, и первоначально активисты привлекали внимание общественности к проблемам абортов.

В каждой стране этот день отмечали автопробегами, митингами, молебнами, маршами, и только последние 10–12 лет праздник в России стал тематическим благодаря маркетингу и «невидимой руке рынка».

Для семей стали специально в этот день устраиваться разного рода мероприятия. Были бы деньги, такие праздники можно себе хоть каждые выходные позволить, но почему-то именно праздник 1 июня очень хорошо запомнился.

Лишний раз промелькнуть в новостях в связи с праздником тоже стало хорошим тоном лет пять назад.

Одни рапортовали о проведенных мероприятиях для детей за год, другие показательно посещали детдома, толкали пафосные речи на площадях перед Лениным, но сегодня это стало to much, ведь детский праздник – это не отчет властей. Да, он так и не вошел в список госпраздников, его не сделали выходным, но во многих семьях теперь принято отмечать этот день вместе с близкими, посвящать его своим детям.

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Семью стоит создавать хотя бы потому, чтобы продолжать традиции, придумывать новые. Мы слышим слова любви от своих родителей, и теперь уже сами говорим нашим детям о чувствах – объятьями, прогулками по парку, мороженым и воздушными шарами.

Между самыми близкими людьми есть множество языков, которыми можно сказать о своих чувствах, и почему бы не сделать этого сейчас, забыв, сколько лет вашему ребенку?