Эксперт: Идея деанонимизации силовиков породила дискуссию об анонимности в интернете

«Если мы говорим о деанонимизации сотрудников правоохранительных органов, то хотелось бы поддерживать баланс и относительно тех граждан, которые анонимно выдают в интернете деструктивный продукт», – сказал газете ВЗГЛЯД член ОП Артем Кирьянов. Эксперт призвал к тщательному обсуждению проблемы анонимности в интернете с привлечением экспертов и представителей отрасли.

«Мы неоднократно проводили в Общественной палате мероприятия по тем или иным аспектам проблем в интернете, будь то фейк-ньюс, оскорбление госсимволов, или преступления против личности, вовлечение детей и подростков в «АУЕ». Возникла масса проблем, что дает серьезные основания говорить о том, что в Сети нужна деанонимизация», – заявил первый зампред комиссии по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Общественной палаты России, юрист Артем Кирьянов.

О том, в каком виде должна идти деанонимизация, должны дискутировать не только политики и эксперты, но и сами пользователи интернета, представители администрации соцсетей и «всех тех, кто работает на этом поле», считает Кирьянов.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, группа парламентариев во вторник призвала к деанонимизации интернет-пользователей с учетом роста числа преступлений в интернете. Глава рабочей группы по развитию информационного общества, сенатор Людмила Бокова полагает: в первую очередь нужно «выводить из тени» пользователей соцсетей. По словам парламентария, инциденты с участием «анонимных» росгвардейцев единичны, тогда как заметными темпами идет рост количества правонарушений, совершенных с помощью анонимности в интернете.

Бокова убеждена, что деанонимизация – способ повысить ответственность, предотвратить правонарушения, добиться справедливости при защите прав людей.

В свою очередь член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой (ЛДПР) призвал найти баланс между предлагаемыми идеями по упрощению порядка идентификации сотрудников правоохранительных органов, работающих на митингах, и деанонимизацией пользователей интернета.

Кирьянов считает вполне справедливым, что именно после внесения в Госдуму законопроекта о деанонимизации сотрудников правоохранительных органов, участвующих в обеспечении безопасности населения при проведении несогласованных акций, началась дискуссия о деанонимизации пользователей интернета.

Напомним, что после действий правоохранительных органов по предотвращению массовых беспорядков в Москве этим летом сенатор Владимир Лукин внес законопроект, который обязывает сотрудников Росгвардии носить на форме хорошо читаемые идентификационные знаки.

«Если мы говорим о деанонимизации сотрудников правоохранительных органов, то хотелось бы поддерживать баланс в отношении тех граждан, которые анонимно выдают в интернете деструктивный продукт, разрушающий не только основу государственности и конституционного строя, но и конкретные жизни людей. Этот баланс должен соблюдаться. Мы не можем оставлять в тени все остальное. В качестве примера можно привести данные по росту преступлений с пользованием интернета. Сегодня МВД говорит о том, что за год число таких преступлений, связанных с мошенничеством и другими противоправными действиями, увеличилось в восемь раз», – сообщил он.

По словам Кирьянова, совершать преступления в Сети теперь становится финансово выгоднее продажи наркотиков. «Интернет приносит мошенникам и другим преступникам огромные деньги, дает безграничные возможности. Для этого нужна всего лишь анонимная сим-карта, анонимный доступ в интернет, – и дальше уже можно собирать средства по всей стране. При этом оперативно-розыскная деятельность по таким преступлениям затруднена и требует специальных средств, подготовки, значительных бюджетных расходов», – рассказал Кирьянов.

Он также обратил внимание на то, что в цифровизации преступные сообщества «во многом серьезно опережают правоохранительные органы». «Все больше людей пользуются интернетом, чтобы осуществлять различного рода сделки, юридически значимые действия. Все больше людей работают с мобильными приложениями своих банков, загружают в Сеть данные своих кредитных карт. Расширение значения интернета в нашей жизни говорит о том, что к виртуальному пространству надо относиться также, как к реальному», – призывает Кирьянов.

«Все понимают, например, что на улице нормальному человеку не придет в голову просто так начать драку или оскорблять посторонних. Но в интернете звучат вербальные оскорбления на каждом шагу.

Те, кто занимается этим, позволяют их себе это на условиях анонимности. Такого быть не должно», – убежден юрист.

Собеседник считает, что существующая анонимность в интернете приводит к нанесению ущерба в том числе подросткам. «Кибербуллинг – это травля в интернете. К сожалению, ребят доводили до самоубийства, некоторые подростки отказываются ходить в школу, общаться со сверстниками. Сегодня этот процесс невозможно остановить педагогическими мерами. Общение в интернете выходит за пределы семьи, школы, двора. Мы получаем ситуации, с которыми можно бороться, только ограничив или убрав в каких-то случаях анонимность в Сети. Пусть каждый человек, который пишет в социальных сетях, задумается о своих намерениях, о правовых последствиях, о том, какое наказание может получить за то, что он ведет себя, по меньшей мере, некорректно», – считает Кирьянов.

Юрист предупреждает, что часть пользователей воспримет в штыки любые попытки деанонимизации – «просто потому, что для человека естественно желание избегать любых видов дополнительного контроля».

«Но при этом почему-то никто не удивляется, что на сайте Госуслуг требуется подтвердить свою личность. Есть вещи, которые по определению важны в интернете, а есть вещи, которые должны быть сбалансированы. Сеть должна быть безопасным местом для работы, отдыха и просто для жизни», – полагает член ОП.

Кроме этого, деанонимизация должна противодействовать работе запрещенных в России и других странах организаций. «Мы видим вербовку и вовлечение людей в противоправные действия. Подготовка терактов совершается тоже в основном через интернет. Дополнительно к этому существует проблема распространения тех же самых наркотических веществ. Здесь невозможно противодействовать старыми оперативно-розыскными методами. Нужны новые решения, механизмы и технологии», – пояснил член ОП.

Эксперт призывает проводить деанонимизацию осторожно, в очень «чутком» режиме, с использованием новейших технологий и современного программного обеспечения.