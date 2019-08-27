Эксперт: Идея деанонимизации силовиков породила дискуссию об анонимности в интернете

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Чем Россия удивит мир на авиасалоне МАКС

На МАКСе впервые представят фюзеляж российско-китайского самолета CR929Фото: Zuma/ТАСС
Открывающийся международный авиасалон МАКС подготовил зрителям мировые премьеры как в военной, так и в гражданской авиации. Впервые соорганизатором салона стал Китай. Одна из представленных новинок – это детище российско-китайского партнерства. После отказа Вашингтона поставлять Анкаре истребители F-35, сенсацию может преподнести и визит на авиасалон президента Турции.  Подробности...
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Путин не примет коллективную безответственность «Большой семерки»

Трамп не считает «Большую семерку» клубом либеральных демократийФото: Michael Kappeler/dpa/picture-alliance/ТАСС
Главным итогом саммита «Большой семерки» в Биаррице стало углубление разногласий между ее участниками, в первую очередь США и европейскими странами, практически по всем ключевым проблемам. Вопрос о коллективных отношениях «семерки» с Россией вызвал раскол в клубе, при этом по сравнению с 2014 годом США и Европа практически поменялись ролями. Подробности...
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Демарш уральских хирургов оказался симптомом запущенной социальной болезни

Хирурги считаются элитой врачебного сообщества, но даже они жалуются на безденежьеФото: Александр Кондратюк/РИА Новости
История с массовым увольнением хирургов в Нижнем Тагиле дошла до Кремля. Хирурги жалуются на низкую зарплату и хронические перегрузки. Неделю назад Путин поручил правительству подготовить до 1 октября систему модернизации первичного звена здравоохранения, в частности поднять зарплаты медикам. Но успеют ли чиновники не допустить массового ухода хирургов из больниц? Подробности...
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Китай приготовился силой подавить бунт в Гонконге

Новая «цветная революция» в Гонконге опасна, поскольку у нее, помимо заграничных спонсоров, есть реальные причины на местахФото: Tyrone Siu/Reuters
Спустя пять лет после провала «революции зонтиков» в Гонконге набирает силу новая попытка цветной революции. Протесты выглядят все более опасными, поскольку иностранные провокаторы активировали реальные болевые точки мегаполиса. В Китае это видят – и все чаще заявляют о своем праве применить силу. Но есть риск, что станет только хуже.  Подробности...
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Чайки со свалок заставили пилота совершить чудо на кукурузном поле

Командир самолета под Жуковским совершил чудо, посадив самолет в кукурузное полеФото: Ольга Шаврова/ТАСС
Пассажирский самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» после взлета из аэропорта в подмосковном Жуковском столкнулся с птицами. Возник пожар в одном из двигателей. Однако пилотам удалось спасти жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа, посадив лайнер в кукурузном поле. Эксперты отмечают героические действия командира самолета и указывают на вероятную связь ЧП с мусорной свалкой вблизи аэропорта. Подробности...
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Галактический амфитеатр с порталом в рыбацкий кабак

Илья Переседов, блогер
«Гугл» говорит, сегодня день рождения Сезарии Эворы. Я случайно попал на ее концерт в Питере в 2006 году. До этого я бывал в основном на операх, рок-концертах и прочих шоу. Чего-то подобного я ждал от встречи с Эворой. И обманулся. Подробности...

Бесславные революционные традиции живут, но не победят

Сергей Худиев, публицист, богослов
Особенность революционной субкультуры – это перекладывание ответственности за революцию и ее неизбежные жертвы на власти. Нет, ребята. В грабеже виновны грабители, в мошенничестве виновны мошенники, в революции виновны революционеры. Подробности...
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Борьба за экологию может выйти человечеству боком

Герман Садулаев, писатель, публицист
Борьба с пластиком – это тоже про богатых и бедных. Страны Запада смогут найти альтернативу, соблюсти санитарные нормы при минимальном его использовании. Но для «третьего мира» запрет пластика может стать катастрофой. Подробности...
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          • Им просто повезло

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              Эксперт: Идея деанонимизации силовиков породила дискуссию об анонимности в интернете

              27 августа 2019, 18:39

              Текст: Андрей Резчиков

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              «Если мы говорим о деанонимизации сотрудников правоохранительных органов, то хотелось бы поддерживать баланс и относительно тех граждан, которые анонимно выдают в интернете деструктивный продукт», – сказал газете ВЗГЛЯД член ОП Артем Кирьянов. Эксперт призвал к тщательному обсуждению проблемы анонимности в интернете с привлечением экспертов и представителей отрасли.

              «Мы неоднократно проводили в Общественной палате мероприятия по тем или иным аспектам проблем в интернете, будь то фейк-ньюс, оскорбление госсимволов, или преступления против личности, вовлечение детей и подростков в «АУЕ». Возникла масса проблем, что дает серьезные основания говорить о том, что в Сети нужна деанонимизация», – заявил первый зампред комиссии по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Общественной палаты России, юрист Артем Кирьянов.

              О том, в каком виде должна идти деанонимизация, должны дискутировать не только политики и эксперты, но и сами пользователи интернета, представители администрации соцсетей и «всех тех, кто работает на этом поле», считает Кирьянов.

              Как сообщала газета ВЗГЛЯД, группа парламентариев во вторник призвала к деанонимизации интернет-пользователей с учетом роста числа преступлений в интернете. Глава рабочей группы по развитию информационного общества, сенатор Людмила Бокова полагает: в первую очередь нужно «выводить из тени» пользователей соцсетей. По словам парламентария, инциденты с участием «анонимных» росгвардейцев единичны, тогда как заметными темпами идет рост количества правонарушений, совершенных с помощью анонимности в интернете.

              Бокова убеждена, что деанонимизация – способ повысить ответственность, предотвратить правонарушения, добиться справедливости при защите прав людей.

              В свою очередь член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой (ЛДПР) призвал найти баланс между предлагаемыми идеями по упрощению порядка идентификации сотрудников правоохранительных органов, работающих на митингах, и деанонимизацией пользователей интернета.

              Кирьянов считает вполне справедливым, что именно после внесения в Госдуму законопроекта о деанонимизации сотрудников правоохранительных органов, участвующих в обеспечении безопасности населения при проведении несогласованных акций, началась дискуссия о деанонимизации пользователей интернета.

              Напомним, что после действий правоохранительных органов по предотвращению массовых беспорядков в Москве этим летом сенатор Владимир Лукин внес законопроект, который обязывает сотрудников Росгвардии носить на форме хорошо читаемые идентификационные знаки.

              «Если мы говорим о деанонимизации сотрудников правоохранительных органов, то хотелось бы поддерживать баланс в отношении тех граждан, которые анонимно выдают в интернете деструктивный продукт, разрушающий не только основу государственности и конституционного строя, но и конкретные жизни людей. Этот баланс должен соблюдаться. Мы не можем оставлять в тени все остальное. В качестве примера можно привести данные по росту преступлений с пользованием интернета. Сегодня МВД говорит о том, что за год число таких преступлений, связанных с мошенничеством и другими противоправными действиями, увеличилось в восемь раз», – сообщил он.

              По словам Кирьянова, совершать преступления в Сети теперь становится финансово выгоднее продажи наркотиков. «Интернет приносит мошенникам и другим преступникам огромные деньги, дает безграничные возможности. Для этого нужна всего лишь анонимная сим-карта, анонимный доступ в интернет, – и дальше уже можно собирать средства по всей стране. При этом оперативно-розыскная деятельность по таким преступлениям затруднена и требует специальных средств, подготовки, значительных бюджетных расходов», – рассказал Кирьянов.

              Он также обратил внимание на то, что в цифровизации преступные сообщества «во многом серьезно опережают правоохранительные органы». «Все больше людей пользуются интернетом, чтобы осуществлять различного рода сделки, юридически значимые действия. Все больше людей работают с мобильными приложениями своих банков, загружают в Сеть данные своих кредитных карт. Расширение значения интернета в нашей жизни говорит о том, что к виртуальному пространству надо относиться также, как к реальному», – призывает Кирьянов.

              «Все понимают, например, что на улице нормальному человеку не придет в голову просто так начать драку или оскорблять посторонних. Но в интернете звучат вербальные оскорбления на каждом шагу.

              Те, кто занимается этим, позволяют их себе это на условиях анонимности. Такого быть не должно», – убежден юрист.

              Собеседник считает, что существующая анонимность в интернете приводит к нанесению ущерба в том числе подросткам. «Кибербуллинг – это травля в интернете. К сожалению, ребят доводили до самоубийства, некоторые подростки отказываются ходить в школу, общаться со сверстниками. Сегодня этот процесс невозможно остановить педагогическими мерами. Общение в интернете выходит за пределы семьи, школы, двора. Мы получаем ситуации, с которыми можно бороться, только ограничив или убрав в каких-то случаях анонимность в Сети. Пусть каждый человек, который пишет в социальных сетях, задумается о своих намерениях, о правовых последствиях, о том, какое наказание может получить за то, что он ведет себя, по меньшей мере, некорректно», – считает Кирьянов.

              Юрист предупреждает, что часть пользователей воспримет в штыки любые попытки деанонимизации – «просто потому, что для человека естественно желание избегать любых видов дополнительного контроля».

              «Но при этом почему-то никто не удивляется, что на сайте Госуслуг требуется подтвердить свою личность. Есть вещи, которые по определению важны в интернете, а есть вещи, которые должны быть сбалансированы. Сеть должна быть безопасным местом для работы, отдыха и просто для жизни», – полагает член ОП.

              Кроме этого, деанонимизация должна противодействовать работе запрещенных в России и других странах организаций. «Мы видим вербовку и вовлечение людей в противоправные действия. Подготовка терактов совершается тоже в основном через интернет. Дополнительно к этому существует проблема распространения тех же самых наркотических веществ. Здесь невозможно противодействовать старыми оперативно-розыскными методами. Нужны новые решения, механизмы и технологии», – пояснил член ОП.

              Эксперт призывает проводить деанонимизацию осторожно, в очень «чутком» режиме, с использованием новейших технологий и современного программного обеспечения.


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