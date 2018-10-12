Как Джамал Хашогги испортил дело Скрипалей

Расчлененный в саудовском консульстве в Стамбуле Джамал Хашогги (он же Джамаль Хашкаджи) очень некрасиво поступил с мировым сообществом.

Во-первых, недальновидный журналист поставил прекраснолицых людей перед необходимостью дипломатической войны, которой никто не планировал. А, во-вторых, разоблачил срежиссированный скандал вокруг отравления Сергея Скрипаля. Теперь-то мы знаем, как цивилизованные страны реагируют на громкие политические убийства.

Обескураженно, нехотя, никак.

В наше время нельзя просто так взять – и быть зверски убитым без оглядки на внешний мир. Как теперь миру выкручиваться, как сделать вид, что не было ни журналиста, ни вида на жительство, ни отрубленных пальцев, ни зверского убийства? Особенно большая проблема с кровавой видеозаписью на Apple Watch.

Ведь как хорошо все складывалось со Скрипалем! Больница, диагноз, «Новичок», обвинения России, высылка дипломатов, санкции, истерика в СМИ, Тереза Мэй с ее анекдотичным «хайли лайкли», эксперты, когда-то державшие в руках пробирки. Столь слаженно «правильная мировая общественность» реагирует, когда пописан четкий пиар-план. Но что Европа и Америка будет делать без методички для The Sun и The Telegraph?

Теперь мы это знаем. Прогрессивный мир, когда в нем происходит что-то неожиданное и чудовищное, замирает. Присматривается, не торопится с выводами и ждет улик.

Джамала Хашогги убили 2 октября. О его исчезновении в недрах недружественного консульства Саудовской Аравии стало известно в тот же день. Турки практически сразу заподозрили саудитов в убийстве, за подозрениями последовали недвусмысленные обвинения, а Эр-Рияд вяло отмахивался. Время шло, но ничего не происходило.

Коротая дни и ночи в уютных подвалах Лубянки, я ждал, когда же мир взорвется от столь бесчеловечной несправедливости и жестокости? Даже про убийство кота Скрипаля (да-да, это была моя первая жизнь, не самая удачная) в первые дни писалось больше, чем про целого человека. Вернее, не целого, но тем более.

История осложнялась тем, что Хашогги не просто саудит, убитый саудитами на территории саудовского посольства. Он еще и гордый обладатель вида на жительство в США, что тоже – подстава для мирового сообщества. И все равно информация об убийстве обозревателя Washington Post расползалась по мировым СМИ вяло и неохотно.

Играть в «молчанку» помогало то, что тело Хашогги так и не было обнаружено. Но ведь и тела Скрипаля не было (вернее, было, но вполне себе, к счастью, живое), а скандал возгорелся быстрее пламени мировой революции.

Тут можно было бы поинтересоваться, почему мир так возбудился живым Скрипалем, но остался безучастен к мертвому Хашогги? Но кто ж ответит.

Сдвинуть скандал с мертвой точки удалось турецким следователям. Оказывается, Хашогги записывал свой допрос и пытки на Apple Watch, отправляя записи в облачное хранилище. В нем теперь есть и отрубленные пальцы, и расчленение еще живого человека.

Таких людоедских подробностей мировое сообщество проигнорировать уже не могло. Эр-Рияд призвали к ответу – и он ответил. Ответил в духе: «пострадавший бежал, поскользнулся, упал на нож – и так ровно сорок четыре раза». Оказывается, 15 саудовских «переговорщиков» прибыли накануне в Стамбул, чтобы вежливо уговорить Джамаля Хашогги «вернуться в родную страну». Но тот начал кричать, обзываться и звать на помощь. «Переговорщики» так испугались, что «попытались заставить его замолчать и применили удушающий прием; в результате Хашогги умер».

Это – официальная версия. А то, что в рамках «случайного» удушения Хашогги отрубили пальцы и ряд других жизненно важных частей тела, это пустяки, дело житейское. Зато наследный принц Мухаммед Бин Салман выразил соболезнования семье погибшего. И заверил в непричастности к убийству своего личного врага и одного из самых ярких критиков своей политики на Западе.

Ну, вы поняли: Рафик не виноват.

Так мир вздохнул с облегчением. И тут же – вновь вспомнил про Скрипалей. Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что «злодеяние в Солсбери и убийство Хашогги, судя по всему, события похожего типа». А я все ждал, когда же Хашогги свяжут с русскими. Если прямого следа нет, то действуй по студенческому принципу «если бы у рыб были блохи...». Борису нашему Джонсону, выходит, все едино – что живой Скрипаль, отравления которого, возможно, вообще никогда не было, что порубленный на части Хашогги.

На эту тему

Интересно было бы подсчитать, сколько саудовских дипломатов англосаксы и Ко отправят домой в порыве праведного гнева? В случае с «Новичком» 27 стран выслали порядка 150 наших дипломатов, 60 из них пришлось на долю США. При живом Скрипале и полном отсутствии доказательств вины России.

Но пока считать не интересно: прошло уже 20 дней с момента убийства Хашогги, имевшего вид на жительство в США, но все саудовские дипломаты на месте. С чего бы это? Есть вероятность, что Вашингтон сейчас судорожно ищет причины дезавуировать вид на жительство саудовского журналиста. Может, опечатка в анкете, может, файл случайно удалится. Без документа легче игнорировать преступление.

Ну, убили – с кем не бывает? Зачем санкции, какие санкции? «Я предпочел бы, чтобы мы не использовали в качестве возмездия отмену контрактов на 110 миллиардов, ведь это означает потерю 600 тысяч рабочих мест», - честно признается Дональд Трамп.

Замерла даже Турция. Спецслужбы, которые хвалились наличием записи пыток, молчат и никому этих записей не показывают. Иначе будет значительно сложнее делать вид, что журналиста задушили совершенно случайно.

Стоит напомнить и о Петрове с Бошировым, наших «любителях британских шпилей». Конспирологи потирали потные ручки, ожидая, что двое русских уже мертвы, ведь британские СМИ показали их фото. Оказалось, оба живы, никуда не прятались и даже дали странное интервью в RT, что только подпитало истерику западных, да и местных журналистов.

А вам знакомо имя Мешаль Саад Альбостани? Вообще-то оно одно должно было потеснить Петрова и Боширова, потому что это лейтенант ВВС Саудовской Аравии – один из 15 убийц, прилетевших в Стамбул на встречу с Хашогги. После спешного возвращения в Эр-Рияд Мешаль Саад Альбостани очень кстати погиб в автомобильной аварии, но это почему-то не стало сенсацией. Никто не кричит, что саудиты подчищают следы и устраняют свидетелей. Все в порядке, все нормально.

Семья Хашогги вообще умеет осложнить жизнь чопорной мировой общественности. Особенно – британской. Помните Доди Аль-Файеда, чуть было не ставшего мусульманским отчимом будущего британского короля? Тогда мир был на пороге грандиозного шухера, спастись от которого помогла только автоавария, где погибли и арабский миллиардер, и принцесса Диана. Тогда мир тоже молча принял скорбное лицо и выдохнул с облегчением.

Так вот, погибший Доди и убитый Джамал – двоюродные братья.

Но сколько бы они не пакостили мировой общественности своими жизнями и смертями, никому не хочется наказывать Саудовскую Аравию. Вы знаете, сколько таких убитых внутри этой прекрасной и одаренной нефтью страны? И никто не знает, потому что кто их считает. Пока саудиты готовы платить и договариваться, они будут как тот Рафик.

Другое дело – Россия. Тут медведи и водка, холодная война и Достоевский. Можно никого не расчленять, не травить и не подстраивать аварий, мы и без этих спецэффектов выбраны на роль врага. Это удобно и практично – можно и рекорд своих военных бюджетов обновить, и все текущие неудачи свалить на мрачных русских с боеголовками подмышкой.

И разница в делах Скрипаля и Хашогги вовсе не в том, что один после покушения остался жив, а второй был расчленен. А в том, что первая история была подготовлена и срежиссирована, а вторая свалилась как снег на голову и все испортила. Но мир, хайли лайкли, справится. Проведут расследование, суд. Как в том анекдоте:

- Вы признаете себя виновным в убийстве?

- Нет.

- Ну на нет и суда нет.