Как Джамал Хашогги испортил дело Скрипалей

Взгляд
22 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 21:46  |  vz.ru
Разделы

Рублю предлагают повторить историю американского доллара

Российскому рублю предложили завоевать мир путем возврата к золотому стандартуФото: Алексей Сухоруков/РИА «Новости»
России вместе с ЕАЭС стоит прекратить стесняться. Им надо создать свою Бреттон-Вудскую систему. Если рубль обеспечить золотом в это смутное время, то с ним станут считаться на мировой арене. Такое предложение сделал глава Евразийского банка развития Андрей Бельянинов. Стоит ли России рассмотреть такую возможность? Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем Трамп разрывает исторический договор между Россией и США

Договор больше не сможет сдерживать ракетные амбиции СШАФото: Barratts/FA Bobo/PIXSELL/PA Images
Советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона в Москве встретили вопросом в духе «вы что творите?». Решение Вашингтона выйти из договора по РСМД назвали «катастрофой» даже в Берлине. Зачем Белому дому понадобилось разрывать важнейшее соглашение с Россией именно сейчас? И можно ли ждать новой сделки, о которой упомянул Трамп?  Подробности...
Перейти а раздел…

Какими именами лучше всего наградить аэропорты России

Проект только начался, но уже понятно, что великих людей в России очень многоФото: Артем Геодакян/ТАСС
В понедельник стартовал второй этап проекта «Великие имена России», в рамках которого выбирают людей, чье имя достоин носить один из аэропортов России. Расширенные списки имен уже выбраны, осталось утвердить финальные варианты. Эксперты предположили, по какому принципу можно было бы делать такой отбор. Подробности...
Перейти а раздел…

Прибалты рвутся в Крым, несмотря на угрозу тюрьмы

Жители бывших советских прибалтийских республик тоже любят Крым, несмотря на санкцииФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Отдых в Крыму продолжает набирать популярность, и это затронуло даже некоторые страны Евросоюза. По крайней мере, в Прибалтике крайне активно борются с турфирмами, отправляющими желающих отдохнуть на российский курорт – в том числе с помощью уголовных дел. Однако в Крым тянутся не только прибалтийские туристы, но даже предприниматели. Подробности...
Перейти а раздел…

Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы

Все экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшимФото: Мария Крицкая/РИА Новости
Трагедия в Керчи, где погибли как минимум 18 человек, всколыхнула всю страну и породила сразу несколько версий о причинах произошедшего. И все же главной, похоже, становятся действия маньяка-одиночки: появились сведения, кто именно совершил это преступление и каким образом. Первые выводы из этой истории уже можно сделать. Подробности...
Перейти а раздел…

Как Джамал Хашогги испортил дело Скрипалей

Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Разница в делах Скрипаля и Хашогги не в том, что один после покушения выжил, а второго расчленили. А в том, что первая история была срежиссирована, а вторая свалилась как снег на голову и всё испортила. Подробности...

Пять главных ошибок русских Украины

Юрий Ткачёв, журналист
Мы, живущие на Украине русские, много пишем о том, что не так у наших врагов, украинских националистов. Но при этом молчим о собственных ошибках. А мы их, безусловно, наделали. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев

Покажите народу его героев

Эдуард Биров, журналист
По ТВ должны греметь имена тех, кто без оружия и почти без шансов на спасение встал на пути керченского убийцы, пожертвовав собой и выиграв секунды, которые для кого-то стали спасительными. Однако – не гремят. И вот почему. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев
    Перейти а раздел…

    Как скромная девушка стала настоящим героем

    Обсуждение: 10 комментариев

    Какое российское оружие наиболее популярно за рубежом

    Откажутся ли вооруженные силы от легендарной шапки-ушанки

    Обсуждение: 12 комментариев
      Перейти а раздел…

      Опубликованы рассекреченные фотографии легендарного разведчика Абеля

      Опубликованы ранее засекреченные фотографии легенды советской разведки Рудольфа Абеля (слева) с состоявшейся в 1968 году встречи с создателем отечественной школы морского ракетостроения Виктором Макеевым
      Подробности...

      В керченском колледже сработало взрывное устройство

      На первом этаже политехнического колледжа Керчи – в столовой – прогремел взрыв. В обеденное время там находились десятки человек. По предварительным данным, погибли не менее десяти человек, порядка полусотни ранены. В качестве причины взрыва называется неустановленное взрывное устройство
      Подробности...

      «Союз» с космонавтами не долетел до МКС

      Во время старта с Байконура ракеты «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» с космонавтами произошла авария носителя. Членам нового экипажа МКС пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане. Космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг не пострадали
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Верите ли вы, что после смерти вас ждет:
        • рай

        • ад

        • новое рождение

        • ничто, я атеист

        Правительство намерено снова отложить выплаты по советским вкладам в Сбербанке. Теперь до 2022 года. Считаете ли вы такое решение справедливым?
        • Да, у государства сейчас нет на это денег

        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

        • Нет, нужно отказаться от некоторых социальных программ, но долги отдать

        Как вы оцениваете уровень насилия в обществе вокруг вас в последнее время?
        • Вырос

        • Упал

        • Остался прежним

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Эксперты предсказали, как Россия ответит на украинские санкции
          Путин объяснил, почему Севастополь никогда не был украинскимЖириновский уверен, что Россия должна узаконить свое право на первый ядерный ударНа Украине собрались «переименовать» КрымВ Чехии открыли кладбище солдат Русской армии
          В Японии обвинили Россию в помощи КНДР по созданию ракетыБолтон сказал, что антииранские санкции идут на пользу РоссииЯрмольник и Алферова покусились на национальную безопасность УкраиныКерченского стрелка назвали сторонником украинских карателей
          Болтон обсудил с Патрушевым варианты нового договора СНВВ США рассказали о произведенной Захаровой «революции»Мужчина в Москве пришел в полицию и сознался в семи убийствахНазваны заработки советских военных за бомбежку Берлина

          Главная тема


          Согласится ли Польша разместить у себя американское ядерное оружие

          урок истории


          Рядом с разрушаемым советским памятником в Польше оставили надпись с обещанием

          легендарная личность


          Раскрыта цель секретного визита разведчика Рудольфа Абеля в Миасс

          армия и вооружения


          «Уралвагонзавод» показал испытание танка Т-90 «утоплением» (видео)

          Видео

          контроль над морями


          Страны НАТО решили создать беспилотники для борьбы с российскими подлодками

          армия и вооружение


          Американцы сравнили российские истребители

          обеспечение золотом


          Рублю предлагают повторить историю американского доллара

          «вы что творите?»


          Зачем Трамп разрывает исторический договор между Россией и США

          москитный флот


          Помогут ли ВМС Украины старые американские фрегаты

          «либеральный террор»


          Андрей Бабицкий: Мы исчерпали лимит соблазна, когда едва не лишились Родины

          «На нашей стороне Бог»


          Егор Холмогоров: Если мы порвали с главным православным патриархом мира, мы теперь не православные?

          «в россии новая игра»


          Игорь Мальцев: Не только новые аэропорты, но и аттракцион для всей страны

          на ваш взгляд


          Верите ли вы, что после смерти вас ждет:


          Кот Скрипаля

          Как Джамал Хашогги испортил дело Скрипалей

          Кот Скрипаля
          Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
          		 22 октября 2018, 21:30

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Расчлененный в саудовском консульстве в Стамбуле Джамал Хашогги (он же Джамаль Хашкаджи) очень некрасиво поступил с мировым сообществом.

          Во-первых, недальновидный журналист поставил прекраснолицых людей перед необходимостью дипломатической войны, которой никто не планировал. А, во-вторых, разоблачил срежиссированный скандал вокруг отравления Сергея Скрипаля. Теперь-то мы знаем, как цивилизованные страны реагируют на громкие политические убийства.

          Обескураженно, нехотя, никак.

          В наше время нельзя просто так взять – и быть зверски убитым без оглядки на внешний мир. Как теперь миру выкручиваться, как сделать вид, что не было ни журналиста, ни вида на жительство, ни отрубленных пальцев, ни зверского убийства? Особенно большая проблема с кровавой видеозаписью на Apple Watch.

          Ведь как хорошо все складывалось со Скрипалем! Больница, диагноз, «Новичок», обвинения России, высылка дипломатов, санкции, истерика в СМИ, Тереза Мэй с ее анекдотичным «хайли лайкли», эксперты, когда-то державшие в руках пробирки. Столь слаженно «правильная мировая общественность» реагирует, когда пописан четкий пиар-план. Но что Европа и Америка будет делать без методички для The Sun и The Telegraph?

          Фото: Murad Sezer/Reuters

          Теперь мы это знаем. Прогрессивный мир, когда в нем происходит что-то неожиданное и чудовищное, замирает. Присматривается, не торопится с выводами и ждет улик.

          Джамала Хашогги убили 2 октября. О его исчезновении в недрах недружественного консульства Саудовской Аравии стало известно в тот же день. Турки практически сразу заподозрили саудитов в убийстве, за подозрениями последовали недвусмысленные обвинения, а Эр-Рияд вяло отмахивался. Время шло, но ничего не происходило.

          Коротая дни и ночи в уютных подвалах Лубянки, я ждал, когда же мир взорвется от столь бесчеловечной несправедливости и жестокости? Даже про убийство кота Скрипаля (да-да, это была моя первая жизнь, не самая удачная) в первые дни писалось больше, чем про целого человека. Вернее, не целого, но тем более.

          История осложнялась тем, что Хашогги не просто саудит, убитый саудитами на территории саудовского посольства. Он еще и гордый обладатель вида на жительство в США, что тоже – подстава для мирового сообщества. И все равно информация об убийстве обозревателя Washington Post расползалась по мировым СМИ вяло и неохотно.

          Играть в «молчанку» помогало то, что тело Хашогги так и не было обнаружено. Но ведь и тела Скрипаля не было (вернее, было, но вполне себе, к счастью, живое), а скандал возгорелся быстрее пламени мировой революции.

          Тут можно было бы поинтересоваться, почему мир так возбудился живым Скрипалем, но остался безучастен к мертвому Хашогги? Но кто ж ответит.

          Сдвинуть скандал с мертвой точки удалось турецким следователям. Оказывается, Хашогги записывал свой допрос и пытки на Apple Watch, отправляя записи в облачное хранилище. В нем теперь есть и отрубленные пальцы, и расчленение еще живого человека.

          Таких людоедских подробностей мировое сообщество проигнорировать уже не могло. Эр-Рияд призвали к ответу – и он ответил. Ответил в духе: «пострадавший бежал, поскользнулся, упал на нож – и так ровно сорок четыре раза». Оказывается, 15 саудовских «переговорщиков» прибыли накануне в Стамбул, чтобы вежливо уговорить Джамаля Хашогги «вернуться в родную страну». Но тот начал кричать, обзываться и звать на помощь. «Переговорщики» так испугались, что «попытались заставить его замолчать и применили удушающий прием; в результате Хашогги умер».

          Это – официальная версия. А то, что в рамках «случайного» удушения Хашогги отрубили пальцы и ряд других жизненно важных частей тела, это пустяки, дело житейское. Зато наследный принц Мухаммед Бин Салман выразил соболезнования семье погибшего. И заверил в непричастности к убийству своего личного врага и одного из самых ярких критиков своей политики на Западе.

          Ну, вы поняли: Рафик не виноват.

          Так мир вздохнул с облегчением. И тут же – вновь вспомнил про Скрипалей. Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что «злодеяние в Солсбери и убийство Хашогги, судя по всему, события похожего типа». А я все ждал, когда же Хашогги свяжут с русскими. Если прямого следа нет, то действуй по студенческому принципу «если бы у рыб были блохи...». Борису нашему Джонсону, выходит, все едино – что живой Скрипаль, отравления которого, возможно, вообще никогда не было, что порубленный на части Хашогги.

          Интересно было бы подсчитать, сколько саудовских дипломатов англосаксы и Ко отправят домой в порыве праведного гнева? В случае с «Новичком» 27 стран выслали порядка 150 наших дипломатов, 60 из них пришлось на долю США. При живом Скрипале и полном отсутствии доказательств вины России.

          Но пока считать не интересно: прошло уже 20 дней с момента убийства Хашогги, имевшего вид на жительство в США, но все саудовские дипломаты на месте. С чего бы это? Есть вероятность, что Вашингтон сейчас судорожно ищет причины дезавуировать вид на жительство саудовского журналиста. Может, опечатка в анкете, может, файл случайно удалится. Без документа легче игнорировать преступление.

          Ну, убили – с кем не бывает? Зачем санкции, какие санкции? «Я предпочел бы, чтобы мы не использовали в качестве возмездия отмену контрактов на 110 миллиардов, ведь это означает потерю 600 тысяч рабочих мест», - честно признается Дональд Трамп.

          Замерла даже Турция. Спецслужбы, которые хвалились наличием записи пыток, молчат и никому этих записей не показывают. Иначе будет значительно сложнее делать вид, что журналиста задушили совершенно случайно.

          Стоит напомнить и о Петрове с Бошировым, наших «любителях британских шпилей». Конспирологи потирали потные ручки, ожидая, что двое русских уже мертвы, ведь британские СМИ показали их фото. Оказалось, оба живы, никуда не прятались и даже дали странное интервью в RT, что только подпитало истерику западных, да и местных журналистов.

          А вам знакомо имя Мешаль Саад Альбостани? Вообще-то оно одно должно было потеснить Петрова и Боширова, потому что это лейтенант ВВС Саудовской Аравии – один из 15 убийц, прилетевших в Стамбул на встречу с Хашогги. После спешного возвращения в Эр-Рияд Мешаль Саад Альбостани очень кстати погиб в автомобильной аварии, но это почему-то не стало сенсацией. Никто не кричит, что саудиты подчищают следы и устраняют свидетелей. Все в порядке, все нормально. 

          Семья Хашогги вообще умеет осложнить жизнь чопорной мировой общественности. Особенно – британской. Помните Доди Аль-Файеда, чуть было не ставшего мусульманским отчимом будущего британского короля? Тогда мир был на пороге грандиозного шухера, спастись от которого помогла только автоавария, где погибли и арабский миллиардер, и принцесса Диана. Тогда мир тоже молча принял скорбное лицо и выдохнул с облегчением.

          Так вот, погибший Доди и убитый Джамал – двоюродные братья.

          Но сколько бы они не пакостили мировой общественности своими жизнями и смертями, никому не хочется наказывать Саудовскую Аравию. Вы знаете, сколько таких убитых внутри этой прекрасной и одаренной нефтью страны? И никто не знает, потому что кто их считает. Пока саудиты готовы платить и договариваться, они будут как тот Рафик.

          Другое дело – Россия. Тут медведи и водка, холодная война и Достоевский. Можно никого не расчленять, не травить и не подстраивать аварий, мы и без этих спецэффектов выбраны на роль врага. Это удобно и практично – можно и рекорд своих военных бюджетов обновить, и все текущие неудачи свалить на мрачных русских с боеголовками подмышкой.

          И разница в делах Скрипаля и Хашогги вовсе не в том, что один после покушения остался жив, а второй был расчленен. А в том, что первая история была подготовлена и срежиссирована, а вторая свалилась как снег на голову и все испортила. Но мир, хайли лайкли, справится. Проведут расследование, суд. Как в том анекдоте:

          - Вы признаете себя виновным в убийстве?
          - Нет.
          - Ну на нет и суда нет.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

          Другие мнения

          Пять главных ошибок русских Украины

          Юрий Ткачёв, журналист
          Мы, живущие на Украине русские, много пишем о том, что не так у наших врагов, украинских националистов. Но при этом молчим о собственных ошибках. А мы их, безусловно, наделали. Подробности...
          Обсуждение: 20 комментариев

          Покажите народу его героев

          Эдуард Биров, журналист
          По ТВ должны греметь имена тех, кто без оружия и почти без шансов на спасение встал на пути керченского убийцы, пожертвовав собой и выиграв секунды, которые для кого-то стали спасительными. Однако – не гремят. И вот почему. Подробности...
          Обсуждение: 18 комментариев

          Теперь у русских развязаны руки

          Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
          Американской делегации надо высказать всё, что мы думаем о «болтонианстве» — это обязательная часть «программы». Но в дальнейшем исходить из того, что на дворе 2018-й, а не 1987-й год. ДРСМД де-факто давно мертв. Подробности...
          Обсуждение: 19 комментариев

          Как сделать человека из животного

          Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
          До Швондера никто не задумался, что Шарику нужны имя и фамилия. Именно Швондер вручает ему переписку Энгельса с Каутским, и пренебрежение к этому тексту со стороны интеллигентов вряд ли оправдано. Подробности...
          Обсуждение: 45 комментариев

          Чем отвратительна травля в отношении сектантов

          Сергей Худиев, публицист, богослов
          К культу «Свидетелей Иеговы» можно высказывать различные претензии. И богословие у них еретическое, и манипуляция адептами налицо. Вот только в склонности к вооруженному насилию «свидетелей» обвинять нечестно. Подробности...
          Обсуждение: 45 комментариев

          Дикость, подлость и невежество при Пушкине и сейчас

          Дометий Завольский, историк-архивист
          Сейчас оправившейся, но уже слишком переломанной России угрожает невежество, пробуждающее подлость и открывающее ворота дикости. Мы стали до гибельной опасности ленивы и нелюбопытны. Подробности...
          Обсуждение: 42 комментария

          Каждый из нас может спасти тысячи жизней

          Антон Крылов, журналист
          Создание регистра – вопрос национальной безопасности. Британия уже отказалась от поставок в РФ субстанций для производства обезболивающих. Сделан первый шаг к запрету лечить россиян в клиниках Европы. Подробности...
          Обсуждение: 17 комментариев

          Как я едва не стал убийцей

          Алексей Чадаев, директор Аналитического центра «Московский регион» (АЦМР)
          Когда я стал алтарником в церкви и отпустил длинные волосы, мои одноклассники в совшколе начали меня откровенно травить. Сижу на исповеди, думаю: мог бы – перестрелял бы всех, прости меня, Господи. Подробности...
          Обсуждение: 54 комментария

          Кто управляет протестами в Ингушетии

          Наталья Мкртчан, политический обозреватель
          Группа бывших ингушских чиновников, депутатов и попавших в немилость предпринимателей только кажется единой. Заручившись главным козырем – властью над толпой, эти восемь товарищей решили диктовать условия федеральным властям. Ну разве не смешно? Подробности...

          Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............