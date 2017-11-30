Страна-бензоколонка уже обзавелась хорошей оружейной мастерской

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Соединенные Штаты меняют свое отношение к доллару

Минфин США впервые за 28 лет возжелал слабый, а не сильный доллар Фото: Stefan Klein/imagebroker.com/
Global Look Press
Почти три десятилетия минфин США ратовал за высокий курс национальной валюты. И вдруг глава американского ведомства заявляет, что слабый доллар – «это хорошо». Более того, есть признаки того, что ослабление доллара – это всерьез и надолго. Зачем США совершают такой разворот и что это будет означать для России? Подробности...
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«Не хочу быть проституткой, хочу быть политиком»

Екатерина Гордон считает, что «у Эллы Памфиловой главная задача на этих выборах – все время удивляться»Фото: из личного архива
«Единственный человек, с которым мне было бы интересно вступить в конкуренцию, – это Владимир Владимирович Путин», – сказала газете ВЗГЛЯД певица, правозащитница и до сегодняшнего дня участница президентских выборов Екатерина Гордон. В интервью политик не только объяснила свое внезапное решение снять кандидатуру с выборов, но и дала отповедь своим критикам, включая телеведущего Владимира Соловьева.  Подробности...
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Военные США напрасно испугались российского проекта «Статус-6»

Документы проекта «Статус-6» были засвечены неслучайноФото: 1tv.ru
«Это вызов, на который у ВМС пока нет ответа», – констатируют американские военные. «Разрабатываемый Россией подводный плавательный аппарат с ядерной боеголовкой может обойти ПРО США», – стращают публику СМИ. Но, к сожалению для тех, кто мечтает об уничтожении Америки гигантским цунами, проект «Статус-6» не так страшен, каким его малюют. Подробности...
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Открытие американцев ведет Венесуэлу к войне за выживание

Открытые залежи на шельфе самого дикого государства Южной Америки составляют более 3,2 млрд баррелейФото: Sergio Moraes/Reuters
Самая бедная страна Южной Америки – Гайана – вытащила счастливый билет: компания ExxonMobil обнаружила на ее шельфе колоссальные залежи нефти. Проблема в том, что это открытие грозит Гайане скорой войной с одной из самых мощных армий региона, которая к такой войне уже давно готова. И дело тут вовсе не в агрессии Соединенных Штатов. Подробности...
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Самопожертвование праведника вызвало волну скорби в соцсетях

«Господь получил душу праведника, и у бомжа будет еще земное время, чтобы одуматься»Фото: кадр из видео
«Это христианская смерть в полном смысле». «Погиб, спасая не просто случайного человека, а того, от кого обычно отворачиваются, кем брезгуют». Такими словами описывают в соцсетях Георгия Великанова, человека, совершившего настоящий подвиг – он бросился под электричку ради того, чтобы спасти бездомного. Подробности...
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К вопящим «шлюха» отношение будет все более презрительным

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У каждого нормального мужчины бывает описанное Пушкиным состояние «я вас люблю – хоть я бешусь», но комментарии под фотографиями участниц флешмоба #этонеповодубить, весьма умеренно фривольными, оставляют крайне тягостное впечатление. Подробности...
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Что Макрону хорошо, то для Меркель – плохо

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Страна-бензоколонка уже обзавелась хорошей оружейной мастерской

Руслан Осташко, политолог
К 2020 году мы уже сможем чувствовать себя в сравнительной безопасности, хотя программа перевооружения и модернизации армии будет продолжаться. И вот после этого перед нашими военными учеными и инженерами встанет серьезная задача. Подробности...
Обсуждение: 30 комментариев
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      На Филиппинах зафиксировано извержение вулкана Майон. фонтаны лавы достигали 700 метров в высоту. Пепел накрыл города провинций Албай и Камаринес-Сур, из-за чего видимость там снизилась практически до нулевой. Местные власти проводят эвакуацию из населенных пунктов в радиусе восьми километров. Информации о пострадавших россиянах нет
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      Девятиклассник напал на школу военного поселка Сосновый бор в окрестностях Улан-Удэ. Он ворвался в аудиторию, где шел урок литературы у седьмого класса, с топором и коктейлем Молотова. Пострадали семь человек, включая самого агрессора. По некоторым данным, он пырнул себя ножом и выпрыгнул из окна
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        Некоторые российские режиссеры просят не допускать к прокату британскую комедию «Смерть Сталина». Допустимы ли художественные произведения, содержащие смех, иронию и насмешки над Сталиным и другими деятелями той эпохи?
        • Да

        • Нет

        Серию нападений в российских школах связывают с влиянием социальных сетей. В какой мере соцсети могли повлиять на произошедшие события?
        • Соцсети оказали ключевое влияние

        • В какой-то степени могли повлиять

        • Не вижу такой связи

        Заслуживают ли наказания студенты института гражданской авиации, сделавшие неприличный ролик в стиле БДСМ?
        • Да, как можно более строгого

        • Да, но незначительного

        • Нет, их не нужно никак наказывать

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          Руслан Осташко

          Страна-бензоколонка уже обзавелась хорошей оружейной мастерской

          Руслан Осташко
          политолог
          		 26 января 2018, 16:20

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          Когда я в самом начале сирийской операции говорил и писал и здесь, и на ТВ о том, что это правильное, а самое главное – выгодное с экономической и имиджевой точки зрения решение Владимира Путина, мне в ответ начинали что-то лопотать про второй Афганистан, про цинковые гробы и про то, что вечно не так и не за то воюем, и подсчитывали мне на калькуляторе, сколько стоит каждая выпущенная по террористам ракета или сброшенная на них модернизированная авиабомба.

          Время прошло, а моя позиция не изменилась, и я продолжаю считать, что сирийская кампания – это очень выгодное и правильное дело, и что мы еще много лет, вот реально много лет, будем получать конкретную материальную выгоду от того, что мы поучаствовали в переделе сфер влияния на Ближнем Востоке и фактически выиграли сирийскую войну.

          Вот еще одна новость, которая подтверждает правильность моей позиции – таких новостей еще много будет. Итак, цитирую радио «Голос Америки», где редактор, наверное, пил успокоительное, пока писал этот материал:

          «Катар ведет переговоры с Москвой о закупке зенитных ракетных комплексов С-400. Об этом сообщил посол Катара в России» – вот кто бы мог об этом подумать еще год назад? Никто бы не поверил в такое, а сейчас это реальность, причем реальность, выгоду от которой вполне можно подсчитать на калькуляторе.

          Контракты на С-400, если судить по примеру Турции, это минимум пару миллиардов долларов, которые для нас обеспечивают не только прибыль российскому государству, но и вполне конкретные, высокотехнологичные рабочие места.

          Фото: Михаил Метцель/ТАСС

          И это опять же не последний контракт такого рода. Вот увидите, за следующий год, два, три мы еще получим много сюрпризов, когда даже страны НАТО или страны с военными базами США будут в качестве страховки или даже некоторой попытки обеспечить себе независимость в будущем покупать современное российское оружие, платить нам деньги за обучение и обслуживание и доводить до истерики старика Маккейна и его вашингтонских друзей, которые просто бесятся от такого развития событий.

          Владимира Путина часто и абсолютно незаслуженно упрекают в том, что у него нет долгосрочной политической и экономической стратегии, что Россия – это страна-бензоколонка, повернутая на гонке вооружений и клепании никому не нужных танчиков, как любят выражаться в соцсетях.

          На мой взгляд, адекватный человек не может думать, что за последние 17 лет все, чего добилась Россия, – это результат того, что Путину просто везло, несмотря на то, что у него нет долгосрочной стратегии. А если кто-то не видит радикально позитивных изменений в стране за последние 17 лет, то тот или дурак, или слепой.

          При желании даже школьнику можно объяснить суть действий Путина и путинской России. Без политологии и сложной теории.

          Смотрите, если сравнить наш мир с большим городом, а народы – с жителями этого города, то 17 лет назад наш народ был довольно хилым, серьезно больным и молодым пареньком, у которого был очень зажиточный и работящий дед, но вот отец оказался довольно наивным и склонным к выпивке в компании мошенников, говорящих с сильным американским акцентом.

          У деда была хорошая ферма за городом и большая бензоколонка, с доходов от которой сердобольный дед кормил кучу родственников, знакомых и просто бедняков по всему городу. Дед умер, а папа нашего главного героя ферму забросил, а бензоколонку фактически пропил, ее уже почти отжали рейдеры.

          Вот что должен был сделать этот молодой человек? Пойти работать в «Макдоналдс»? Поплакать и попробовать стать веб-дизайнером? Можно, но глупо. Молодой человек взял в руки бейсбольную биту и отжал бензоколонку назад, вот сейчас ферму в порядок привел.

          Периодически к нему приходят родственники – в поисках халявы, денег и безвозмездного бензина. Но халява кончилась, и обиженные родственники распускают слухи, что хозяин бензоколонки – аморальная сволочь и совсем не похож на доброго дедушку. Ну и хрен с ними. Тратить деньги на таких родственников – большая глупость.

          Так как город у нас бандитский, то деньги от продажи бензина было бы глупо тратить на покупку пианино или частные уроки древнешумерского, деньги нужно тратить на создание собственной оружейной мастерской, чтобы, во-первых, бензоколонку с фермой опять не попробовали отжать, а во-вторых, оружие в неспокойном городе – это очень ходовой товар, с продавцом которого многие хотят иметь нейтральные или даже приятельские отношения.

          Вот буквально на пальцах вся стратегия за 17 лет, и она очень хорошо сработала. Про планы на будущее Путин расскажет в программной речи, которая, наверное, будет в феврале, но пару элементов уже можно увидеть в том, что он говорит во время своих поездок по стране.

          Например, недавно Путин провел совещание, на котором обсуждалось, как помочь российскому оборонному комплексу, в который вложено очень много денег, выпускать высокотехнологичную гражданскую продукцию, обеспечив тем самым технологический рывок для российской экономики и большой экспортный потенциал.

          Вот что сказал президент: «Выпуск гражданской продукции должен полностью, максимально загрузить существующие мощности предприятий и обеспечить их финансовую устойчивость, особенно после 2020 года, когда, как я только что сказал, пик поставок в рамках гособоронзаказа будет пройден».

          К 2020 году мы уже сможем чувствовать себя в сравнительной безопасности, хотя программа перевооружения и модернизации армии будет продолжаться. К 2019-му заработают «Северный поток – 2» и «Турецкий поток». К этому моменту можно будет считать, что мы по минимуму, но подлечили те травмы, которые нам были нанесены в 90-е, и хоть как-то наверстали часть упущенного тогда времени.

          И вот после этого перед нашими военными учеными и инженерами встанет серьезная задача – они будут тем самым мотором нашей технологической модернизации, о котором говорит президент.

          Тут стоит поучиться у наших американских конкурентов, ведь, например, экономический успех интернета и, соответственно, таких компаний, как «Гугл», «Амазон» и «Фейсбук», был бы невозможен, если бы когда-то американские военные на государственные деньги не поучаствовали бы в развитии тех технологий, которые потом легли в основу интернет-революции, которая перевернула мировую экономику.

          Я отказываюсь считать наших ученых глупее американских и не верю, что наши инженеры не могут сделать высокотехнологичные товары, которые покорят мировые рынки. Им нужно помочь, и это будет одна из главных тем следующего срока Путина.

          На совещании о будущем нашей «оборонки» президент говорил и о специальных кредитах, и о привилегиях в доступе к закупкам госкорпораций, и о необходимости изменить законодательную базу таким образом, чтобы оборонному сектору было удобно работать на гражданских направлениях.

          Вопросом законодательного обеспечения уже занялись в Госдуме, а спикер Вячеслав Володин заявил, что сейчас стоит задача нарастить сегмент гражданской продукции в ОПК до соотношения 30 на 70, «догоняя объемы выпуска продукции оборонного назначения и доведя ее до соотношения 50 на 50 в 2030 году».

          Так что наших паникер-патриотов и друзей Маккейна еще ждут неприятные сюрпризы: страна-бензоколонка уже обзавелась хорошей оружейной мастерской, а скоро у нее появится и завод по производству роботов. Если нашей стране дать еще десятилетие внутренней стабильности и безопасного развития, то ее будущее удивит не только нас самих, но и вообще весь мир. А вот обеспечить эту стабильность можем только мы сами.


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