На Западе начали подозревать, что мы немножко отличаемся от них

Взгляд
18 января, четверг  |  Последнее обновление — 19:02  |  vz.ru
Разделы

Российский космос проигрывает Илону Маску

Центр имени Хруничева проигрывает конкуренцию под натиском частной американской компанииФото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Одно из важнейших ракетно-космических предприятий – Центр имени Хруничева – снова оказалось в плачевном финансовом состоянии. Чтобы выжить, оно просит 30 млрд рублей. Предыдущая денежная помощь – вдвое больше этой – встать на ноги ему явно не помогла. Что же случилось с гордостью российской космонавтики и стоит ли продолжать его кормить? Подробности...
Перейти а раздел…

Благодушие России к молдаванам выглядит унизительно

Пограничная служба ведет себя так, будто Молдавия – одно из самых влиятельных государств мираФото: Gleb Garanich/Reuters
Хотя главой государства Молдавия является президент Игорь Додон, которого многие называют «пророссийским», реальная власть принадлежит кабмину и парламенту. В последнее время молдаване отметились рядом антироссийских акций и взяли за норму разворачивать российских журналистов у границы. Терпеть все это больше нельзя. Подробности...
Перейти а раздел…

Летчики восприняли пародийное видео как «плевок»

Танцующих в нижнем белье курсантов обвинили в разврате и нетрадиционной ориентации и, скорее всего, отчислят из вузаФото: Александр Дейнека "Будущие летчики"
Наказать как за злостное оскорбление или простить как за неосторожную шутку? Эта дилемма вызвала в Сети бурное обсуждение в качестве реакции на пародийный видеоролик, сделанный курсантами-летчиками. Масла в огонь подлил тот факт, что ролик в соцсети «ВКонтакте» был размещен со страницы, распространяющей гей-порно. Подробности...
Перейти а раздел…

Запрет помогать восстановлению Сирии станет новым промахом США

Рекс Тиллерсон нашел в Сирии нового врага, чье присутствие требует продолжения американского вмешательстваФото: Albin Lohr-Jones/ZUMA/ТАСС
Глава Госдепа Рекс Тиллерсон выступил с программной речью по Сирии: Башар Асад должен уйти, европейским союзникам запрещается содействовать восстановлению разрушенной войной страны. Вместе с тем США оставляют за собой право сохранить военное присутствие в Сирии даже после разгрома ИГ – теперь у них иная цель. Подробности...
Перейти а раздел…

Резня в Перми показывает пробелы в системе охраны школ

Проблема не в содержании интернета. Даже если бы видеоролики с актами насилия не были распространены в США и Европе, подобные инциденты в России все равно бы совершалисьФото: Максим Кимерлинг/ТАСС
Чудовищное преступление, произошедшее в одной из пермских школ – настоящая резня с применением холодного оружия – напомнило аналогичные инциденты в Соединенных Штатах. Главная версия причин произошедшего заключается в том, что российские подростки копировали поведение американских. Но так ли это на самом деле? Подробности...
Перейти а раздел…

Русские роботы на страже гидрокосмоса

Семён Пегов, военкор, автор проекта WarGonzo
Фонд перспективных исследований в этом году проведет на Дальнем Востоке масштабные состязания по морской робототехнике. Запрос на привлечение роботов в морское дело у государства и органов безопасности колоссальный. Подробности...

Чего США добиваются от Казахстана

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
В самом конце декабря 2017 года стало известно, что 22 миллиарда долларов Национального суверенного фонда Казахстана были заблокированы на счетах бельгийского филиала американского Bank of New York Mellon. В этой истории прекрасно все. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария

На Западе начали подозревать, что мы немножко отличаемся от них

Руслан Осташко, политолог
Вы наверняка знаете поговорку, что русские очень медленно запрягают, но зато очень быстро едут. Так вот, сейчас есть повод поговорить о том, что к нашим европейским партнерам применима аналогичная, только более обидная поговорка. Подробности...
Обсуждение: 31 комментарий
    Перейти а раздел…

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

    Обсуждение: 300 комментариев

    Освобожденный Саакашвили со сторонниками отправился к Раде

    Обсуждение: 7 комментариев

    Дмитрий Медведев дает большое интервью российским телеканалам

      Перейти а раздел…

      Новинки международного автосалона в Детройте скоро доедут до России

      В США открылся Детройтский автосалон. Именно с него начинаются крупнейшие автомобильные события года. Кроме представленных концептов, таких как Infiniti Q (на фото), мировые автопроизводители порадовали премьерами, которые доедут до российских автосалонов в этом году
      Подробности...

      В пермской школе № 127 произошла резня

      Массовая резня произошла в пермской школе № 127 в первый день учебы после зимних каникул. По последним данным, пострадали 15 человек, 12 из них госпитализированы, один ребенок, четвероклассник, находится в критическом состоянии
      Подробности...

      Второй дивизион С-400 заступил на дежурство в Крыму

      Второй дивизион ЗРК С-400 «Триумф» заступил на боевое дежурство по противовоздушной обороне на крымском мысе Фиолент под Севастополем. Боевые расчеты развернули пусковые установки, осуществили топопривязку и начали отслеживание целей
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Заслуживают ли наказания студенты института гражданской авиации, сделавшие неприличный ролик в стиле БДСМ?
        • Да, как можно более строгого

        • Да, но незначительного

        • Нет, их не нужно никак наказывать

        Завязалась дискуссия о сходстве между христианством и коммунизмом. В какой мере вы разделяете идею о таком сходстве?
        • Полностью разделяю

        • Скорее разделяю

        • Скорее не разделяю

        • Совсем не разделяю

        В Вашингтоне переименовали площадь у посольства РФ в честь Бориса Немцова. Как бы вы предложили переименовать Новинский бульвар, где находится посольства США в Москве?
        • Бульвар Анжелы Дэвис

        • Бульвар Фиделя Кастро

        • Бульвар Эдварда Сноудена

        • Бульвар генерала Ли

        • Бульвар памяти жертв агрессии НАТО

        • Бульвар Уго Чавеса

        • Свой вариант (укажите в комментариях)

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Грызлов: США санкционировали решение конфликта в Донбассе силовым методом
          Россельхознадзор высказал подозрения в адрес турецких томатовПредставлены эскизы формы российских атлетов на Играх в КорееПравославные священники на Крещение освятят Мировой океанОпубликовано видео издевательств школьников над сверстницей в Дагестане
          Убийце Героя России Нурбагандова ужесточили наказание до пожизненногоЗейналова второй раз за сутки прилетела в Молдавию на интервью с ДодономВ уральском вузе сделали позолоченный туалет для руководстваПоявились данные о хищениях при производстве российских подлодок
          Опубликована объяснительная курсанта - участника скандального клипаПоявились идеи, как Россия должна ответить на закон о «реинтеграции Донбасса» Жириновский попросил американцев о помощиНазвана причина массовой гибели пассажиров сгоревшего в Казахстане автобуса

          Главная тема


          Футбол заставил англосаксов признать победу России над ИГИЛ

          пришла команда»


          Охранник рассказал, каким путем Янукович бежал с Украины

          воспитательная работа


          Найден виновный в появлении скандального видео ульяновских летчиков-курсантов

          «гигантский прыжок назад»


          Американские СМИ заявили о скором банкротстве Роскосмоса

          интервью телеканалу «Россия 1»


          Песков сказал, что больше всего не любит Путин

          «российская угроза»


          Экс-посол Швеции оценил вероятные последствия войны с Россией

          американские птрк


          Глава Генштаба Украины высказался о сложностях с получением «Джавелинов»

          территория ссср


          Прибалтийские политики начинают менять свое отношение к русским

          гражданская война


          Ради закона о «реинтеграции Донбасса» Киев пошел даже на конфликт с Западом

          «административные плюсы»


          Денис Селезнев: Движения вокруг закона «о реинтеграции Донбасса» мало связаны собственно с республиками Донбасса

          «Одиночество Путина»


          Андрей Бабицкий: Сама по себе биография Путина на посту главы государства – необычный и блистательный сюжет

          «время для выбора истекает»


          Ирина Алкснис: Агрессивный шаг Запада в отношении Казахстана заставляет предполагать самые неприятные варианты

          на ваш взгляд


          Заслуживают ли наказания студенты института гражданской авиации, сделавшие неприличный ролик в стиле БДСМ?


          Руслан Осташко

          На Западе начали подозревать, что мы немножко отличаемся от них

          Руслан Осташко
          политолог
          		 18 января 2018, 09:20

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Вы наверняка знаете поговорку, что русские очень медленно запрягают, но зато очень быстро едут. Так вот, сейчас есть повод поговорить о том, что к нашим европейским партнерам применима аналогичная, только более обидная поговорка: европейцы очень медленно запрягают, а едут еще медленнее.

          Я тут смотрю на то, как европейские политики реагируют на идею немецкого министра иностранных дел Габриэля по поводу постепенного снятия антироссийских санкций, и диву даюсь, насколько медленно все происходит в Европе.

          Я, конечно, не ожидал, что они кинутся снимать санкции прямо завтра, меня удивляет другая тормознутость – многим политикам в Европе потребовалось почти три (три!) года, чтобы осознать, что санкции не работают.

          Понятно, что среди западных политиков есть те, кто просто ненавидит Россию, но я не про них. Я про тех, кто искренне удивляется, почему Россия после того, как лишилась европейских кредитов и настоящего испанского хамона, не пришла к выводу, что легче покаяться, вернуть Крым и сделать вид, что 2014 года вообще не было. Они реально, всерьез удивляются и что-то там лопочут про загадочную русскую душу.

          На американском канале CNBC (это что-то вроде американского РБК) специально для западных политиков, экспертов, да и простых обывателей, слегка удивившихся от российской способности выдерживать санкции, вышел сюжет под названием «Ученые утверждают, что экономисты не ошиблись бы насчет российских санкций, если бы прочитали Анну Каренину».

          Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

          Если честно, американские ученые не смогли в этом сюжете убедительно показать связь между Анной Карениной и санкциями, но с их главным выводом я согласен. Вот он:

          «Если читать много русской литературы, то можно увидеть именно это чувство национального духа, которое не совпадает с экономической моделью. Это не то, как вели бы себя американцы и англичане, но с русской точки зрения в этом есть смысл!»

          Получается, что на Западе начали постепенно подозревать, что мы немножко отличаемся от них и Крым на тарелочке им никто не принесет. Уже хорошо.

          Я не знаю, сколько русской литературы читали министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль и канцлер Австрии Себастьян Курц, но они выступили за поэтапное снятие санкций с России, ссылаясь на то, что санкции в их нынешнем виде просто не работают и что это просто нереалистично – ждать урегулирования украинского кризиса и только потом начинать нормализацию отношений с Россией.

          В интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung Себастьян Курц заявил, что «мир в Европе может быть только с Россией», добавив, что «ЕС должен настаивать на прогрессе в украинском конфликте, в реализации Минских соглашений. В случае прогресса желательно отменять санкции шаг за шагом, чтобы создать стимулы для дальнейшего улучшения ситуации».

          Заявления австрийского канцлера, по сути, являются поддержкой руководителя МИДа Германии вице-канцлера Зигмара Габриэля, который 13 января выступил за постепенное снятие санкций с России.

          «Идея о том, что только после стопроцентного выполнения Минских соглашений будут стопроцентно сняты санкции с России, я считаю, оторвана от реальности», – констатировал Габриэль, который считает, что за каждый этап реализации минских договоренностей «Москва должна получать что-то взамен».

          Эти заявления не означают, что с нас скоро снимут санкции, но они указывают на то, что между США и Европой нет никакого консенсуса по поводу того, как должны развиваться отношения на российском направлении. И это вполне логично, если учитывать тот факт, что отношения между США и Европой сейчас переживают очень непростые времена, а дальше они будут только хуже.

          США готовят очередные санкции против России, готовятся конфисковывать активы российских бизнесменов, угрожают санкциями рынку российских государственных облигаций и надеются любым способом сорвать строительство «Северного потока – 2».

          Европа в это же время размышляет о том, каким должен быть процесс снятия санкций с России, а уж о поддержке американских амбиций в плане блокирования «Северного потока – 2» не может быть и речи, тем более что немецкое правительство уже угрожало США ответными санкциями в том случае, если американцы действительно попытаются наказать европейские компании, которые участвуют в финансировании и строительстве трубопровода в обход Украины.

          По большому счету, такая ситуация нас вполне устраивает в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Ключ к преодолению украинского кризиса сейчас, как ни странно, лежит на дне Балтийского моря.

          После того как европейская энергетическая безопасность перестанет зависеть от украинского газового транзита, сам украинский вопрос, да и судьба Украины в целом, станут для Евросоюза совсем неинтересными и волновать их будут скорее технические вопросы, например, успеют ли европейцы вывезти весь лес-кругляк до того, как украинское государство полностью погрузится в хаос.

          А нынешняя усталость от антироссийских санкций, которую демонстрируют европейские политики, – это еще и усталость от Украины, и уже видно, что в недалеком будущем киевский режим останется с нами один на один, а далекая Америка к тому моменту уже израсходует все свои санкционные возможности в адрес России. И вот тогда на украинском фронте начнется самое интересное.


          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

          Другие мнения

          Русские роботы на страже гидрокосмоса

          Семён Пегов, военкор, автор проекта WarGonzo
          Фонд перспективных исследований в этом году проведет на Дальнем Востоке масштабные состязания по морской робототехнике. Запрос на привлечение роботов в морское дело у государства и органов безопасности колоссальный. Подробности...

          Чего США добиваются от Казахстана

          Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
          В самом конце декабря 2017 года стало известно, что 22 миллиарда долларов Национального суверенного фонда Казахстана были заблокированы на счетах бельгийского филиала американского Bank of New York Mellon. В этой истории прекрасно все. Подробности...
          Обсуждение: 19 комментариев

          Одиночество Путина

          Андрей Бабицкий, журналист
          Еще лет пять назад я с негодованием отверг бы саму вероятность того, что с моего языка сойдут подобные слова, что я не буду стесняться выражать свое уважение российскому президенту. Подробности...
          Обсуждение: 214 комментариев

          Единственное отличие Грудинина от Зюганова

          Павел Данилин, политолог
          Не покушаться! Именно так говорят сейчас, если пытаешься что-то узнать о кандидате от КПРФ Павле Грудинине. Вы, батенька, компромат ищете, уверяют сторонники красных. Подробности...
          Обсуждение: 71 комментарий

          Очередной шедевр неподражаемого украинского политического стиля

          Денис Селезнев, блогер
          На Украине оживились затихшие было политические страсти вокруг войны. Поводом стала работа над так называемым законом о реинтеграции Донбасса. Комментируя закон, обычно прибегают к аргументу, что он нарушает Минские соглашения. Подробности...

          За новой атакой на Порошенко стоит Джордж Сорос

          Игорь Димитриев, политический эмигрант
          Стихийная коалиция лидеров общественного мнения объединила по принципу ненависти к Порошенко людей абсолютно разных взглядов и интересов. Но мы должны четко понимать, кто запускает эту волну и какой результат она должна принести. Подробности...
          Обсуждение: 31 комментарий

          Это был наш русский Че Гевара

          Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
          Ушел Виктор Иванович Анпилов. Ушла эпоха. Очень жалко. Умер искренний борец за людей. Человек, прошедший всё и не сломленный в своих убеждениях. Он всегда был впереди и никогда не боялся ничего. Подробности...
          Обсуждение: 30 комментариев

          Что на самом деле сказал Владимир Путин о теле Ленина и мощах святых

          Сергей Худиев, публицист, богослов
          По социальным сетям разбежались громкие заголовки: «Путин сравнил тело Ленина в Мавзолее с мощами святых», «Путин сравнил коммунистическую идеологию с христианством» и тому подобные. Заголовки вызвали ожидаемое волнение. Подробности...
          Обсуждение: 98 комментариев

          Мне не нужна «Святая Русь за полчаса»

          Владимир Мамонтов, генеральный директор радиостанции «Говорит Москва»
          Помните, еще Воланд удивлялся: «Что же это у вас, чего ни хватишься, ничего нет!» В предвыборную пору в России новой, сильно постсоветской, замеченная Булгаковым деталь общественно-политического механизма ничуть не устарела. Подробности...
          Обсуждение: 225 комментариев

          Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............