Россия возвращает себе свое, отторгнутое от живого тела страны. Нет сомнений, что все цели и задачи на этом пути мы выполним. А Донбасс и Новороссия отстроятся и восстановятся от шрамов войны, обретут новое дыхание и станут еще одной точкой притяжения капиталов и людей.2 комментария
Заставившую ребенка лаять перед ГАИ россиянку оштрафовали
Жительницу Дагестана оштрафовали за просьбу к дочери погавкать перед ГАИ
Жительницу Дагестана оштрафовали за то, что она заставила ребенка притвориться собакой и лаять перед инспекторами ГАИ, чтобы избежать наказания за нарушение правил.
Женщина-водитель из Дагестана оштрафована на 5000 рублей за нарушение правил перевозки детей, передает РИА «Новости».
Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором жительница республики перевозит ребенка на переднем сиденье автомобиля. Женщина попросила дочь спрятаться от инспекторов и предложила ей погавкать. После остановки машины она заявила полицейскому: «Это не ребенок, это собачка», после чего девочка начала лаять.
Сотрудники Госавтоинспекции установили, что за рулем Changan находилась 29-летняя жительница Левашинского района. Нарушительницу доставили в отдел полиции для разбирательства. Автомобильные номера внесены в базу ГИБДД, а владелице выписаны административные штрафы за выявленные нарушения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале года в России выросли штрафы за нарушение правил перевозки детей до 5 тыс. рублей.
Летом в Дагестане легковой автомобиль с двумя маленькими девочками упал с десятиметрового обрыва.