Россиян предупредили о начале осеннего сезона мошенничества

Юрист Кырлан: Мошенники осенью подменяют налоговые уведомления

Tекст: Дарья Григоренко

В сентябре и октябре граждане ожидают налоговые уведомления, часто пользуются маркетплейсами и оплачивают коммунальные услуги. Из-за этого сообщения о посылках или долгах воспринимаются людьми с меньшим подозрением, передает Lenta.ru.



«Характерный пример – это подмена налоговых уведомлений. В преддверии массовой рассылки ФНС уже фиксировала обращения граждан, которым в мессенджерах и по электронной почте сообщали о якобы обнаруженном расхождении между начисленным и уплаченным налогом и предлагали перейти по ссылке для уточнения», – рассказал Марчел Кырлан.

Целью таких действий является кража личных данных или установка вредоносного софта.

Аналогичным образом аферисты действуют от имени служб доставки, запрашивая коды из сообщений для доступа к финансовым сервисам. Также сохраняется опасность звонков от лжесотрудников банков и полиции, которые запугивают жертв блокировкой счетов. Юрист напомнил, что Банк России не открывает никаких специальных безопасных счетов для граждан.

К концу года активизируются мошенники, предлагающие быстрый заработок на инвестициях. Эксперт подчеркнул, что главным признаком обмана всегда остается искусственно созданная срочность, когда жертве не дают времени на проверку информации. Настоящие ведомства и магазины никогда не требуют немедленно диктовать коды или переводить средства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, злоумышленники начали активно копировать интернет-площадки Банка России для обмана граждан.

Аферисты выманивают деньги у россиян под видом курьерской доставки писем из МФЦ.

Полиция раскрыла схему хищения данных активных покупателей через поддельные сайты маркетплейсов.