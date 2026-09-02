  • Новость часаАмериканский самолет-разведчик исчез с радаров над Баренцевым морем
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Мерц решает собственные проблемы призраком «российского беспилотника»
    Силуанов рассказал о встрече с министром финансов США
    Рубио рассказал о цели визита главы ЦРУ в Москву
    Эксперты объяснили тягу взрослых мужчин к завивке волос
    Российские военные поразили суда с оружием для ВСУ
    Эксперт: Угрозы Зеленского не нарушат авиасообщение над Россией
    ВСУ атаковали детсады и школу в Энергодаре
    Совет ЕС одобрил временное послабление торгового режима с Арменией
    Вице-премьер Италии заявил о выгоде европейских стран от украинского конфликта
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему в России полюбили греческого святого Спиридона

    Множество русских людей, которые пришли почтить греческого святого – важное свидетельство единства Церкви, того, что мы прежде всего православные христиане, а потом уже греки, русские или люди каких-то еще языков и племен.

    15 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Как русские спасли поляков от истребления украинцами

    Геноцид поляков должен был произойти еще до Волынской резни – и в значительно большем масштабе. Заказчиком выступал Гитлер, исполнителями, как обычно, украинцы. Но поход Красной армии на Западную Украину и Западную Белоруссию не дал реализоваться этим планам.

    2 комментария
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Война – не продолжение политики, а ее замена

    Лучшие варианты для завершения войны нам даст само развитие войны и рождающееся под его влиянием на Украине ее «бессилие к миру».

    13 комментариев
    2 сентября 2026, 19:25 • Новости дня

    Анонсировано создание сети социальных лабораторий на Дальнем Востоке

    Tекст: Валерия Городецкая

    В регионах Дальнего Востока планируют создать сеть лабораторий социальной архитектуры при высших учебных заведениях для сопровождения социальных изменений, сообщил профессор МГУ Сергей Володенков.

    По его словам, они займутся аналитическим и проектным сопровождением социальных изменений, а также обменом эффективными решениями, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    «Социальная архитектура – это принципиально новая парадигма управления социальными изменениями. Она исходит из того, что социальная реальность и будущее не являются заранее заданными, а могут и должны сознательно проектироваться через коллективное целеполагание и совместную работу», – подчеркнул Володенков.

    Проректор Президентской академии Андрей Полосин отметил необходимость комплексной подготовки специалистов. Он указал, что социальные задачи требуют понимания системы отношений и духовных ценностей, а не только материальных ресурсов.

    Губернатор Камчатского края Владимир Солодов привел пример развития туризма в регионе. Он пояснил, что важно вовлекать жителей в этот процесс, чтобы они зарабатывали и получали новые компетенции, делая инфраструктуру комфортной для всех.

    Китайский опыт представил профессор Сюй Бо. Он рассказал, что в КНР социальная архитектура включает материальные, идеологические и институциональные факторы, что может быть полезно для российских коллег на Дальнем Востоке.

    В июне текущего года Финансовый университет при правительстве России выпустил первых социальных архитекторов.

    Эксперты начали разработку единого стандарта социально-архитектурных проектов.

    Координационный совет Института социальной архитектуры договорился переводить запросы общества в конкретные региональные инициативы.

    2 сентября 2026, 01:30 • Новости дня
    Путин объяснил, почему Россия не бьет по руководству Украины
    Путин объяснил, почему Россия не бьет по руководству Украины
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин объяснил, почему российские войска не наносят ударов по военно-политическому руководству Украины.

    «Как вы видите, мы не наносим таких ударов. Мы исходим из того, что нам нужны какие-то люди для… Действительно, если они поймут, что хотят решать вопросы мирным путем, а не просто «за 40 дней уничтожать» нашу экономику и ставить Россию «на колени» или наносить нам «очередной стратегический удар», «стратегическое поражение», какие-то там переговорщики нам нужны», – приводит пресс-служба Кремля слова президента, сказанные на пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества в Киргизии.

    Ранее в беседе с журналистами Путин подтвердил, что любые военные объекты на Украине, в том числе британские, российская армия рассматривает как свои законные цели. При этом он назвал военной тайной возможность удара по объектам ВПК на территории Британии, связанным с Украиной.


    Комментарии (46)
    2 сентября 2026, 00:10 • Новости дня
    Путин назвал угрозы Зеленского авиакомпаниям заявкой на гостерроризм
    Путин назвал угрозы Зеленского авиакомпаниям заявкой на гостерроризм
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Киргизии прокомментировал заявления главы киевского режима Владимира Зеленского об опасности полетов над Россией.

    «Послушайте, я не слышал таких заявлений, но если это сказано вслух, то это просто заявка на государственный терроризм. И обращаю внимание, что они просят у нас о возобновлении переговоров, просят о личных встречах. С террористами переговоров не ведут», – приводит слова Путина ТАСС.

    Ранее Зеленский озвучил угрозы авиакомпаниям, использующим воздушное пространство России. Он заявил, что беспилотники «будут появляться так, что с этим придется считаться», сообщает «Коммерсантъ».

    Как писала газета ВЗГЛЯД,  Захарова сравнила Украину с террористическим халифатом.



    Комментарии (13)
    1 сентября 2026, 16:00 • Видео
    США возобновили войну удачно для России

    Впервые почти за месяц США и Иран возобновили масштабные удары по позициям друг друга. Это они вовремя: так исчезнут последние шансы на то, что Украина сможет защитить Киев.

    Комментарии (0)
    2 сентября 2026, 01:18 • Новости дня
    Путин ответил на обвинение России в инциденте с дроном в аэропорту Лейпцига

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Киргизии объяснил обвинения ФРГ в причастности России к инциденту с дроном со взрывчаткой в Лейпциге тяжелым положением в стране и выборными кампаниями.

    «Положение канцлера [ФРГ] сложное внутриполитически, он не пользуется доверием своих граждан, и понятно почему – потому что он не защищает национальные интересы, а торгует ими, очевидные просчеты в экономике – предприятия закрываются, люди теряют рабочие места, уровень жизни падает. Непонятно, зачем все это делается. Объяснить можно только одним: что нужно противостоять «агрессивной России». А где доказательства? Ну вот, подбросили доказательства», – приводит пресс-служба Кремля ответ Путина.

    По словам российского лидера, с учетом падения рейтингов и предстоящих выборных кампаний, в том числе в Саксонии, возникает вопрос о политическом будущем правящей верхушки Германии. «Я думаю, что это прежде всего связано с этим. Думаю, что это еще одна ошибка, грубая ошибка. И она, на мой взгляд, явно противоречит интересам немецкого народа», – ответил Путин.

    Напомним, в конце августа вблизи аэропорта Лейпцига обнаружили беспилотник со взрывчаткой. Следователи выявили на одном из трех найденных аппаратов генетические следы, ответственность за обнаруженные дроны немецкие власти бездоказательно возложили на Москву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД ФРГ вызвал российского посла из-за инцидента с БПЛА в Лейпциге, а также объявил о закрытии генконсульства России в Бонне.

    Комментарии (10)
    2 сентября 2026, 05:25 • Новости дня
    Захарова пообещала Германии ответ «пожестче, как они любят»
    Захарова пообещала Германии ответ «пожестче, как они любят»
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Ответ на действия Германии в отношении генконсульства России в Бонне и на бездоказательные обвинения в причастности к дронам близ аэропорта Лейпцига от Москвы последует скоро и будет жестким, заявила на полях Восточного экономического форума официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Ответ будет, как они любят, пожестче. Я думаю, что в этом сомнений тоже ни у кого никогда и не было. <...> Возможность такого развития просчитывали, готовились, ответ будет скоро», – цитирует ее РИА «Новости».

    Дипломат считает, что причиной подобного развития событий был поиск повода со стороны ФРГ для того, чтобы выдворить генконсульство в Бонне и закрыть Русский дом.

    «Вся история, которая была придумана вокруг беспилотника, ни о чем: нет ни фактов, ни подтверждающих материалов, вообще ноль, – ничего нет», – отметила Захарова.

    Еще один вопрос двусторонней повестки – расторжение договора, касающегося деятельности Русского дома в Берлине, а история вокруг беспилотника – подходящий повод.

    «Откуда, что, зачем, почему – ничего не важно, главное, найден повод. И я думаю, что еще одним доказательством этого было то, что вся история была заранее спланирована. Это был опять междусобойчик», – сказала дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Захарова указала, как ФРГ «буквально изничтожает» хорошее в диалоге с Россией.

    Президент Путин ответил на обвинение России в инциденте с дроном в аэропорту Лейпцига и объяснил его природу. Песков заявил о курсе Германии на дальнейшую эскалацию против России.

    Комментарии (36)
    1 сентября 2026, 20:10 • Новости дня
    Собянин: Москва создает условия для развития пищевой промышленности страны

    Tекст: Ольга Иванова

    Член бюро Высшего совета партии «Единая Россия», мэр столицы Сергей Собянин заявил о создании масштабных условий для активного развития пищевой отрасли, обеспечивающей качественной продукцией десятки регионов страны.

    С 2023 года столичные предприятия пищевой отрасли получили почти 30 млрд рублей инвестиций. «Создаём в Москве все условия для развития пищевой промышленности и привлечения инвестиций в этот сектор», – написал градоначальник в канале на платформе Max.

    Городской фонд поддержки промышленности предлагает бизнесу компенсацию до 50% ключевой ставки, льготные займы до 300 млн рублей и помощь с лизингом. Благодаря этому производители обновляют оборудование и расширяют географию поставок. Например, столичные бараночные изделия теперь продаются на Сахалине и в Якутии.

    Кроме того, город активно развивает выпуск специализированного оборудования. В районе Южное Бутово появится крупный производственный комплекс, который обеспечит отечественной техникой предприятия по всей России. Это позволит укрепить технологическую независимость и продовольственную безопасность страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в первом полугодии текущего года объем промышленного производства в столице увеличился на 12,1%.

    Мэр Москвы сообщил о положительном влиянии столичных инвестиций на развитие региональных предприятий.

    Сергей Собянин отметил востребованность разработок московских компаний по всей России.

    Комментарии (0)
    1 сентября 2026, 23:57 • Новости дня
    Путин предупредил о готовности вывести военную базу в Гюмри в случае запроса Армении

    Путин: Если Армении российская база не нужна, уйдем хоть завтра

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Киргизии заверил, что Россия максимально оперативно свернет военную базу в Гюмри, если Армения заявит о ее ненужности.

    «Если Армения считает, что российская база Армении не нужна, мы уйдем хоть завтра. Но Армения к этому готова? Пожалуйста, навязывать мы никому ничего не будем. А если армянский народ хочет, чтобы там было какое-то российское военное крыло рядом, то мы останемся, будем работать, сотрудничать», – цитирует президента РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне МИД сообщал, что Ереван не направлял Москве сигналов о закрытии военной базы в Гюмри.


    Комментарии (10)
    1 сентября 2026, 23:45 • Новости дня
    Путин предупредил недругов России об угрозе «схлопотать и по зубам»

    Путин: Желающие нас слопать могут схлопотать и по зубам

    Путин предупредил недругов России об угрозе «схлопотать и по зубам»
    @ Скриншот с видео пресс-службы Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества в Киргизии пояснил аллегорию охоты косаток на белых медведей и СВО.

    «Смысл того, что я говорил, заключается в том, что если кто-то попытается нас стащить вниз по пищевой цепочке и слопать, сожрать нас, то может схлопотать и по зубам. И Россия готова сделать это, несмотря на быстрорастущие аппетиты и зубы этих акул», – приводит слова Путина Кремль.

    При этом глава государства признался, что такая аналогия родилась спонтанно. «Если вы намекаете на то, что косатки – это Запад как бы коллективный, то я бы сказал, что косатка – конечно, страшный хищник, но это интеллигентное животное, умное. А коллективному Западу в свое время, еще в советские времена, были даны конкретные и до сих пор живущие определения – это акулы империализма», – отметил президент.

    Аллегорию из мира животных Путин использовал 29 августа на встрече с педагогами, когда обсуждали суровую природу Северного полюса, где на белых медведей могут нападать косатки. «Представляете, вот там рядышком косатки обитают. Они едят этих медведей, как мелюзгу. Они просто набрасываются стаей и на части их разрывают. Это все очень интересно. Такая пищевая цепочка. Об этом тоже детям нужно рассказывать, чтобы они понимали, в каком мире мы живем и почему мы проводим специальную военную операцию», – сказал тогда Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин поручил флоту наказать Европу за пиратство.

    Комментарии (6)
    2 сентября 2026, 09:21 • Новости дня
    Медведев: Германия заслуживает удара по производствам военной техники для Украины
    Медведев: Германия заслуживает удара по производствам военной техники для Украины
    @ Секретариат Совбеза РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Германия заслуживает ударов по заводам, производящим военную технику для Украины.

    Медведев высказался в своем Telegram-канале о необходимости жесткого ответа на действия Германии.

    «Берлин предъявил России обвинения в недоказанной атаке на аэропорт Лейпцига. С учётом неонацистского, яро русофобского курса нынешнего руководства Германии придуманная диверсия – самая слабая форма наказания за их грехи. Они заслуживают прямого удара по всем немецким производствам военной техники для бандеровской клики. А вполне вероятно, и по некоторым иным местам в Берлине», – заявил политик.

    Политик также прокомментировал угрозы в отношении российской гражданской авиации.

    «И про угрозы безумного клоуна в отношении гражданской авиации в небе России. Глава государства уже определил их как заявку бандеровского режима на государственный терроризм. С террористами переговоров не ведут и отвечают на их действия встречным возмездием», – уточнил Медведев.

    Кроме того, зампред Совбеза обратил внимание на роль западных стран в поддержке террористических актов. Он отметил, что спонсорами террора выступают лидеры западных, преимущественно европейских государств, которые «часто посещают Киев на поездах».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Германии обвинило Россию в атаке беспилотников на аэропорт Лейпцига.

    Посол России в ФРГ Сергей Нечаев отверг данные заявления немецких властей.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала Берлину скорый и жесткий ответ.

    Ранее президент России Владимир Путин объяснил обвинения ФРГ в причастности России к инциденту с дроном со взрывчаткой в Лейпциге тяжелым положением в стране и выборными кампаниями.

    Комментарии (14)
    2 сентября 2026, 01:45 • Новости дня
    Путин сообщил об окружении нескольких группировок ВСУ
    Путин сообщил об окружении нескольких группировок ВСУ
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин рассказал об окружении двух группировок ВСУ в Харьковской области и одной – на восточном берегу Краснооскольского водохранилища.

    «В северо-восточной части Харьковской области завершено еще одно окружение еще одной группировки противника численностью до двух тысяч человек. Площадь образовавшегося там «котла» большая – 460 кв. км – и включает 27 населенных пунктов. Его ликвидация позволит отодвинуть линию боевого соприкосновения на данном участке, на данном направлении от приграничных районов Белгородской области как минимум на 20 км», – приводит пресс-служба Кремля слова президента на пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества в Киргизии.

    Путин добавил, что соединения и воинские части группировки войск «Запад» заблокировали на восточном берегу Краснооскольского водохранилища, в районе населенного пункта Пески-Радьковские, крупную группировку ВСУ и приступили к ее уничтожению.

    «В окружении находится 13 батальонов ВСУ общей численностью – большая численность – около пяти тыс. человек. Это произошло недавно, не знаю, давало Минобороны <…>. Там где-то, может быть, 4,5 тыс.–4,8 тыс. [человек], примерно так. Причем это окружение уже состоялось физически», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой же пресс-конференции Путин объявил о переходе Святогорска под контроль ВС России. Начальник Генштаба Герасимов заявил, что войскам поставлена задача по освобождению Славянска, Краматорска и Дружковки.

    Подразделения ВС России продолжают планомерную зачистку Красного Лимана после утраты ВСУ организованного сопротивления в городе.

    Комментарии (5)
    2 сентября 2026, 01:07 • Новости дня
    Путин объяснил поговоркой указ о защите объектов инфраструктуры

    Путин объяснил указ о защите объектов инфраструктуры

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин объяснил суть указа о защите объектов инфраструктуры поговоркой про мужика и гром и опроверг планы по национализации таких объектов.

    «Никакой национализации. А побудительный мотив очень простой. Вы знаете нашу русскую поговорку: пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Противник начал наносить удары по нашим гражданским объектам, в том числе по НПЗ. Нанес ущерб? Нанес. А почему? В том числе и прежде всего потому, что они не были защищены», – приводит Кремль слова президента на пресс-конференции по итогам саммита ШОС в Киргизии.

    По словам Путина, представители бизнеса ранее заявляли, что охрана объектов – обязанность правоохранительных органов, армии.

    «Но когда мы поговорили, они поняли, что им тоже нужно включаться. [...]Этот указ как раз и направлен на то, чтобы объединять усилия и административных органов на местах (в муниципалитетах, в городах, в областях, в республиках Российской Федерации), правоохранительных органов, Министерства обороны, объединять усилия для защиты критически важных объектов. Вот, собственно, это цель указа. И он, вы знаете, работает», – подчеркнул президент.

    При этом Путин предупредил, что даже в этом случае нельзя ничего исключать, так как что-то может «прорваться где-то там». «И с защитой не всегда все получается, но направлен он именно на это. Результаты есть», – заключил глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин поручил усилить защиту объектов энергетической инфраструктуры. Президент также заявил, что России осталось отремонтировать 10% поврежденных НПЗ.

    Комментарии (10)
    2 сентября 2026, 14:04 • Новости дня
    Эксперт: Угрозами авиации Зеленский ставит под угрозу свое существование

    Эксперт Кнутов: Угрозами авиации Зеленский ставит под угрозу свое существование

    Эксперт: Угрозами авиации Зеленский ставит под угрозу свое существование
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Владимир Зеленский, заявляя о планах заблокировать российское небо, приравнял себя к международным террористам, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. По его мнению, противник может не ограничиться ударами с территории Украины и, вероятно, попытается повторить операцию «Паутина». У России есть возможности для ответа, и Владимир Путин об этом напомнил.

    «Сами по себе атаки украинских БПЛА давно создают определенные риски для гражданской авиации. В противном случае в аэропортах не вводили бы план «Ковер», – обратил внимание военный эксперт Юрий Кнутов. Однако тот факт, что Владимир Зеленский выступает с откровенными угрозами, говорит о прямой и неприкрытой террористической угрозе со стороны Киева.

    Между тем даже крупные беспилотники не способны подниматься на крейсерский эшелон – порядка 10 тыс. метров, заметил аналитик. «Поэтому, если противник все же решится на исполнение своей угрозы, ВСУ попытаются атаковать лайнеры на взлете или при посадке. Также в зоне риска окажутся суда, которые снизили высоту для выработки топлива в ожидании разрешения на приземление», – рассуждает собеседник.

    По мнению спикера, Киев не ограничится лишь запусками БПЛА со своей территории. Вероятно, противник попробует повторить операцию «Паутина», допустил он. Как бы то ни было, подобное поведение характерно исключительно для международных террористов, указал Кнутов.

    «Зеленский окончательно превращается в террориста. И если российское военное и политическое руководство сочтет это уместным, в отношении него могут быть приняты соответствующие меры, вплоть до физической ликвидации», – считает собеседник. Что же касается предотвращения последствий угроз, у России есть несколько инструментов, продолжает спикер.

    «Во-первых, ВС России продолжают наносить удары по объектам ВПК Украины, снижая количество производимых противником беспилотников. Во-вторых, важно максимально изолировать Украину от внешнего мира, – перечислил аналитик. – А чтобы исключить повторение операции «Паутина», требуется максимально эффективная работа контрразведки. Это тяжелая работа, что называется, не на жизнь, а на смерть – ведь сотни людей могут погибнуть из-за того, что кое-кто возомнил себя новым бен Ладеном».

    На этом фоне Кнутов напомнил, что государство Украина уже известно атаками на самолеты и уклонением от ответственности за случившееся. Так, в 2024 году ВСУ ракетами сбили самолет Ил-76, на борту которого находились украинские военнопленные.

    А в 2001 году, когда украинской ракетой был сбит российский лайнер Ту-154, выполнявший рейс Тель-Авив – Новосибирск, Леонид Кучма выступил лишь с невнятными оправданиями. «То есть для Украины поражение гражданских лайнеров – по сути, известная, если не привычная форма действий. Власти республики мало беспокоит гибель обычных людей», – заключил эксперт.

    Накануне Владимир Зеленский обратился к международным авиакомпаниям с заявлением, что российское воздушное пространство становится якобы небезопасным. По его словам, удары украинских дронов и ракет по территории России начнут создавать все больше рисков для гражданской авиации, и российское небо «де-факто будет закрываться».

    Владимир Путин назвал угрозы Зеленского «заявкой на государственный терроризм». Российский лидер напомнил, что Украина одновременно предлагает возобновить переговоры и выступает за проведение встреч на высшем уровне. «С террористами переговоров не ведут», – заявил глава российского государства на пресс-конференции по итогам саммита ШОС.

    Президент также предупредил об ответе России в случае украинских атак на гражданскую авиацию. «Если, не дай Бог, такие трагедии будут происходить, мы найдем, чем ответить, пусть никто не сомневается», – подчеркнул Путин.

    Он добавил, что ВС России дано указание по нанесению массированных ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Минобороны ранее называло их ответом на «продолжающиеся атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре и топливно-энергетическому комплексу».

    В целом Путин предрек ухудшение ситуации на Украине из-за трех кризисов, которые разразятся в стране. «Первый – это валютный кризис. Почему? Потому что продают они меньше, денег получают меньше, а тратить нужно больше. Второй – это бюджетный кризис: поступлений становится меньше, вот и все, и бюджета не хватает. А третий – это банковский кризис. Потому что те производители, которые набрали кредитов, кредиты не вернут. …Граждане же, уверен, начнут переводить свои средства, которые где-то еще находятся в банках, в наличную валюту», – указал он.

    Говоря о ситуации в зоне СВО, Путин отметил, что освобождение Донбасса идет планово. В августе под контроль России перешло 270 кв. км и 15 населенных пунктов ДНР. Глава государства рассказал об уличных боях в Доброполье, блокировке группировки ВСУ на восточном берегу Краснооскольского водохранилища и окружении подразделений противника в Харьковской области. Кроме того, российской армии осталось 12 км до окружной дороги в Сумах, добавил президент.

    В свою очередь зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о возможности возмездия в ответ на угрозы Зеленского. «У всякого террора есть спонсоры. В данный момент это главы западных стран, прежде всего – европейских. А они часто ездят в Киев поездом…», – намекнул он в своем Telegram-канале.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила Украину с террористическим халифатом. Дипломат подчеркнула, что в соседней стране произошло «сращивание откровенного бандитизма с государственной властью». По ее словам, там соединились коррупция, терроризм, бесконтрольность и правовой нигилизм.

    Россия не допустит значимых перерывов в работе гражданской авиации, заявил глава Минтранса Андрей Никитин. «Мы работаем в тесном контакте с Министерством обороны, с Росгвардией», – сказал он.

    На заявление Зеленского отреагировали и в Китае. «Диалог и переговоры являются единственным жизнеспособным путем к урегулированию украинского кризиса, китайская сторона призывает все стороны сохранять спокойствие и сдержанность», – сказал официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь в ходе брифинга.

    Комментарии (8)
    2 сентября 2026, 15:15 • Новости дня
    МИД вызвал временного поверенного в делах Германии
    МИД вызвал временного поверенного в делах Германии
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российское министерство иностранных дел пригласило для беседы немецкого представителя Бернда Финке из-за недружественных высказываний властей европейского государства.

    Поводом для вызова послужили недавние антироссийские шаги официального Берлина, передает РИА «Новости». Дипломата попросили явиться на Смоленскую площадь в среду.

    Представители ведомства опубликовали комментарий по поводу произошедшего в социальных сетях. «Второго сентября в МИД России был вызван временный поверенный в делах ФРГ в Москве Бернд Финке на фоне вчерашних антироссийских действий и заявлений властей Германии», – подчеркивается в заявлении министерства.

    Накануне министерство иностранных дел Германии вызвало российского посла из-за инцидента с беспилотником в Лейпциге.

    В конце августа официальный представитель МИД Мария Захарова ответила на упреки немецких журналистов в оскорблении Берлина.

    Весной российское внешнеполитическое ведомство констатировало полное прекращение межгосударственных контактов с ФРГ.

    Комментарии (5)
    2 сентября 2026, 00:40 • Новости дня
    Путин: России осталось отремонтировать 10% поврежденных НПЗ

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Киргизии сообщил о количестве нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), которые остается отремонтировать, и новом уровне охраны таких объектов.

    «У нас осталось 10% только отремонтировать наших НПЗ, но не хватало, чтобы по отремонтированному еще что-то прилетело. Поэтому нужно работать всем вместе», – цитирует президента РИА «Новости». 

    Путин добавил, что уровень защиты НПЗ и инфраструктуры от воздушных ударов повысился. «Этой ночью опять по трем НПЗ пытались нанести удар – не получилось. А потому что они защищены уже. И это не значит, что ничего нигде не может проскочить, но уровень защиты совсем другой», – отметил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин поручил усилить защиту объектов энергетической инфраструктуры. Вице-премьер Новак анонсировал скорое завершение ремонтных работ на нефтеперерабатывающих заводах. Новак сообщал о восстановлении работы ряда НПЗ.

    Комментарии (14)
    2 сентября 2026, 02:11 • Новости дня
    Путин сообщил об уличных боях в городе Орехов Запорожской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин рассказал о боях в Запорожской области и продвижении российских военнослужащих на Сумском и Добропольском направлениях фронта.

    «Активно реализуется и наступление в Запорожской области. Соединения и воинские части группировок «Восток» и «Днепр» продвигаются на широком фронте в направлении Запорожья. Ими в августе освобождено девять населенных пунктов, ведутся бои в центральных кварталах города Орехов. Спокойно ребята там работают, но очень уверенно», – приводит пресс-служба Кремля ответ президента в ходе пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества в Киргизии.

    Говоря о подразделениях Южной группировки войск, Путин отметил уверенное продвижение с преодолением оборонительных рубежей и инженерных сооружений. «В условиях дроновой опасности двигаются не спеша, но выходят к восточным окраинам Славянска, Краматорска и южным окраинам Дружковки, до которых осталось на разных участках фронта от 1,5 до 4 км. Причем к Дружковке выходят с разных сторон, ее начинают войска «обтекать» с юга и подходят с востока», – сообщил Путин.

    Президент указал на достижения войск группировки «Центр», которые наступают на нескольких направлениях сразу. «Ведут уличные бои по овладению городом Доброполье. Это важный логистический центр, хорошо укрепленный, там долговременные укрепления созданы – и инженерные, и долгосрочные. Не буду, чтобы не сглазить, говорить о предстоящих результатах, но, уверен, они будут», – отметил глава государства.

    По словам Путина, группировка войск «Север» продолжает создавать полосу безопасности вдоль российско-украинской границы в приграничных районах Сумской области. При этом до города Сумы осталось около 12 километров.

    Президент напомнил, что стремление российских военных отодвинуть линию боевого соприкосновения от приграничных районов Белгородской области как минимум на 20 км объяснимы и вызваны действиями киевских властей. «Напомню, что эти действия с нашей стороны были вызваны провокацией киевских властей по вторжению в Курскую область», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, начальник Генштаба ВС РФ Герасимов заявил, что войскам поставлена задача по освобождению Славянска, Краматорска и Дружковки. Подразделения ВС России продолжают планомерную зачистку Красного Лимана после утраты ВСУ организованного сопротивления в городе. Российские войска в конце августа освободили семь населенных пунктов за неделю.

    Комментарии (3)
    2 сентября 2026, 11:17 • Новости дня
    Власти заявили о готовности ответить на угрозы гражданской авиации

    Глава Минтранса Никитин сообщил о готовности России ответить на угрозы террористов

    Власти заявили о готовности ответить на угрозы гражданской авиации
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр транспорта России Андрей Никитин заявил о готовности страны своевременно реагировать на угрозы гражданской авиации со стороны террористов.

    Никитин заявил о постоянном совершенствовании требований безопасности полетов и аэропортов, передает РИА «Новости».

    «Мы постоянно совершенствуем требования безопасности полетов и безопасности аэропортов, и на все это есть ответы. На все эти угрозы, которые террористы озвучивают, ответы есть», – сказал он в кулуарах ВЭФ.

    По словам главы ведомства, Росавиация находится в режиме оперативного диалога со спецслужбами и Министерством обороны. Это позволяет своевременно реагировать на угрозы гражданской авиации, подчеркнул министр, комментируя заявления Владимира Зеленского.

    Никитин также добавил, что ведомство работает в тесном контакте с Росгвардией, чтобы не допустить значимых перерывов в работе гражданской авиации. При этом он отметил возможность введения временных ограничений в аэропортах ради обеспечения безопасности полетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал угрозы Владимира Зеленского авиакомпаниям заявкой на государственный терроризм.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Захарова сравнила Украину с террористическим халифатом.

    Комментарии (6)
    Главное
    Минфин США обвинил Украину в росте мировых цен на топливо
    Эксперт: Усилия по разрыву фронта противника ускорили динамику наступления ВС РФ
    Евросоюз не смог согласовать новые визовые ограничения против россиян
    Мурашко сообщил о росте выживаемости онкобольных россиян
    Минпромторг: Торговые центры в России меняют формат
    Ученый сравнил сход непальского ледника с атомным взрывом
    Учитель и школьник пострадали при нападении подростка в Новой Москве

    Российский автопром борется с зависимостями

    Россия сделала большой шаг в сторону освобождения от зависимости в сфере автомобилестроения. Почти половину критических компонентов в автопроме уже удалось заместить, отчитался Минпромторг. До 2022 года Россия зависела от западных автокомплектующих, теперь – от Китая. Однако нам нужно иметь отечественное. Какую выгоду получат российские потребители и экономика? Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский угрозами авиации ставит под вопрос свое существование

    «Если, не дай Бог, такие трагедии будут происходить, мы найдем, чем ответить, пусть никто не сомневается», – так Владимир Путин отреагировал на угрозы Владимира Зеленского в адрес гражданской авиации в российском небе. По мнению экспертов, если Киев реализует террористические угрозы, физическое существование украинского руководства может быть поставлено под сомнение. Подробности

    Перейти в раздел

    В военные училища приходят роботы и искусственный интеллект

    «Система военного образования выходит на качественно новый уровень», – заявил министр обороны Андрей Белоусов. Как новейшие технологии меняют процесс обучения в российских военных училищах, какие новые военные вузы появились в России и как это влияет на престиж профессии офицера? Подробности

    Перейти в раздел

    Ненависть поляков к украинцам подпитывается страхом войны с Россией

    «Опросы фиксируют не просто изменение цифр, а смену парадигмы в польском общественном сознании». Такими словами политологи комментируют резкую смену отношения к Украине и украинцам как со стороны рядовых поляков, так и со стороны польских властей. В чем причины таких перемен и при чем здесь страх военного конфликта с Россией? Подробности

    Перейти в раздел

    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США возобновили войну удачно для России

      Впервые почти за месяц США и Иран возобновили масштабные удары по позициям друг друга. Это они вовремя: так исчезнут последние шансы на то, что Украина сможет защитить Киев.

    • Маск обещал помочь Украине. Но есть нюанс

      Самый богатый человек мира – Илон Маск – на встрече с бывшим министром обороны Украины Михаилом Федоровым пообещал разрешить использование спутников «Старлинк» для наведения ракет по целям в России. Но при одном условии.

    • И эти туда же: Венгрия объявила Россию угрозой

      Из методичек, разосланных венгерской делегации в ООН перед новым сезоном в Генассамблее, стало известно, что новое правительство Венгрии рассматривает Россию как угрозу для всех. Получается, «голос разума», кем были венгры в ЕС, затих? И что мы теряем?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Когда придут детские пособия в сентябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Детские пособия в сентябре 2026 года придут по графику Социального фонда России: 3 сентября перечислят единое пособие на детей и беременным женщинам, пособие по уходу до полутора лет неработающим родителям и пособие на ребенка военнослужащего по призыву; 4 сентября – ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, поскольку 5 сентября выпадает на субботу; 8 сентября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. В сентябре семьи получают выплаты за август, а пособия за сентябрь поступят уже в октябре. Рассказываем, когда придут детские пособия в сентябре 2026 года, какие выплаты перенесут из-за выходных и как проверить начисление.

    • Когда придет пенсия в сентябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Пенсии за сентябрь 2026 года выплатят по обычному графику: доставка через почту и другие доставочные организации идет с 3-го по 25-е число месяца, а точная дата зависит от региона, способа получения и индивидуального графика пенсионера. В сентябре 2026 года федеральных праздничных выходных нет, поэтому переносы возможны в основном из-за суббот и воскресений: выплаты, назначенные на 5–6, 12–13, 19–20 и 26–27 сентября, обычно переносят на ближайший рабочий день перед выходными или выдают по региональному графику. Рассказываем, когда придет пенсия в сентябре 2026 года на карту и через «Почту России», как узнать точную дату выплаты и кому в сентябре могут начислить повышенную пенсию.

    • Церковные праздники в сентябре 2026 года: календарь православных дат, посты и что нельзя делать

      В сентябре 2026 года православные христиане отмечают несколько важных церковных дат: Усекновение главы Иоанна Предтечи 11 сентября, церковное новолетие 14 сентября, Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября и Воздвижение Креста Господня 27 сентября. Два последних праздника относятся к двунадесятым непереходящим праздникам, а на Усекновение и Воздвижение установлен пост. Рассказываем, какие церковные праздники будут в сентябре 2026 года, на какие дни недели они выпадают, когда соблюдать пост и какие народные запреты не стоит путать с церковными правилами.

    Перейти в раздел

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации