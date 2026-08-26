Не самозародились они, конечно, эти жены деятелей, отравлявших фосгеном несчастное постсоветское пространство. Есть, конечно, где-то этот конвейер, схема есть. И сейчас она снова обкатывается, и вот уж что дальше?0 комментариев
Россиянам рассказали о последствиях нового закона об ИИ
Адвокат Григориади: Пользователи ИИ не заметят изменений в связи с новым законом
Вступление в силу нового закона об искусственном интеллекте 1 сентября пройдет практически незаметно для большинства граждан России, сообщил адвокат Дмитрий Григориади.
Григориади заявил, что после вступления в силу закона об искусственном интеллекте 1 сентября для большинства россиян практически ничего не изменится. Документ носит рамочный характер и регулирует только большие фундаментальные модели с количеством параметров от 1 млрд. Значительная часть норм начнет действовать 1 марта 2027 года, передает «Газета. Ru».
«Закон не вводит обязательную маркировку созданного ИИ контента. С марта 2027 года крупные интернет-площадки с суточной аудиторией от 500 тыс. пользователей должны будут предоставить авторам возможность установить соответствующее предупреждение, но пользоваться ею необязательно. Гражданин не получил отдельного права знать, что решение о нем принимал алгоритм», – отметил адвокат Дмитрий Григориади.
По его словам, действующий закон о персональных данных запрещает без письменного согласия человека принимать юридически значимые решения исключительно на основании автоматизированной обработки. Гражданин вправе потребовать объяснений и пересмотра такого решения. За ошибку алгоритма отвечает применившая его организация.
С марта 2027 года правительство сможет определять сферы, в которых разрешено использовать только российские суверенные или национальные модели. Они должны обрабатывать и хранить данные в России, при этом запрета иностранных нейросетей закон не предусматривает. Принадлежность прав на созданные нейросетью материалы придется проверять в пользовательском соглашении сервиса.
Совет Федерации одобрил закон о регулировании больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта.
Новый документ разделяет цифровые разработки на суверенные и национальные категории.
Депутаты Госдумы приняли норму о возможности добровольной маркировки сгенерированного нейросетями контента.