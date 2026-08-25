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Банк России зафиксировал снижение оптимизма на фондовом рынке
Геополитическая напряженность и высокие инфляционные риски привели к серьезному падению настроений среди участников биржевых торгов в России, сообщила директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова.
«Сейчас наш рынок переживает сложный период. Настроение у инвесторов далеко не оптимистичное. И у них есть на то причины», – заявила Шишлянникова в интервью «Эксперту».
По словам главы департамента, на ситуацию влияют напряженная геополитическая обстановка и значимые инфляционные риски. Кроме того, снижение котировок провоцируют технические факторы, включая дивидендные гэпы и принудительное закрытие маржинальных позиций розничных игроков.
Дополнительное давление оказывает закрытость финансовой системы от иностранных вложений.
Предприятия вынуждены увеличивать долговую нагрузку, испытывая нехватку средств для ее обслуживания. Шишлянникова добавила, что некоторые компании, не входящие в первый список, уже допускают дефолты.
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