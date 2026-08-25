Банк России зафиксировал снижение оптимизма на фондовом рынке

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Сейчас наш рынок переживает сложный период. Настроение у инвесторов далеко не оптимистичное. И у них есть на то причины», – заявила Шишлянникова в интервью «Эксперту».

По словам главы департамента, на ситуацию влияют напряженная геополитическая обстановка и значимые инфляционные риски. Кроме того, снижение котировок провоцируют технические факторы, включая дивидендные гэпы и принудительное закрытие маржинальных позиций розничных игроков.

Дополнительное давление оказывает закрытость финансовой системы от иностранных вложений.

Предприятия вынуждены увеличивать долговую нагрузку, испытывая нехватку средств для ее обслуживания. Шишлянникова добавила, что некоторые компании, не входящие в первый список, уже допускают дефолты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила об отсутствии угрозы для финансовой стабильности страны из-за волатильности рынка акций.

В конце прошлого месяца регулятор неожиданно снизил ключевую ставку до 14% годовых.

Весной председатель Центробанка объясняла нежелание состоятельных россиян инвестировать в отечественный рынок капитала.