Пограничная служба Финляндии почти достроила забор на российской границе

Tекст: Ольга Иванова

Возведение барьера началось в 2023 году на участках с наиболее загруженными контрольно-пропускными пунктами, передает РИА «Новости». Общая протяженность конструкции составит около 200 км.

Основная часть работ уже выполнена. «Заградительный комплекс фактически готов. Отделочные работы все еще ведутся», – заявил руководитель проекта из штаба пограничной охраны Эркки Матилайнен.

Наиболее длинный участок протяженностью 140 км расположился на юго-востоке рубежа в областях Южная Карелия и Кюменлааксо. Ожидается, что полностью готовый объект передадут финским властям уже в сентябре текущего года.

При этом Хельсинки отказался от идеи возводить стену вдоль всей границы длиной 1300 км. Такое решение связано с высокой стоимостью проекта, поскольку один километр сооружения обходится примерно в 1,8 млн евро.

Как писала газета ВЗГЛЯД, посольство России в Финляндии усомнилось в реальном назначении строящегося забора.

Ранее финские власти увеличили высоту данного ограждения до 4,5 метра.

Пограничники оснастили конструкцию специальными камерами с искусственным интеллектом.