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Пограничная служба Финляндии почти достроила забор на российской границе
Двухсоткилометровое заграждение на самых загруженных участках рубежа между Финляндией и Россией планируют передать заказчику в начале осени после завершения финальных отделочных работ.
Возведение барьера началось в 2023 году на участках с наиболее загруженными контрольно-пропускными пунктами, передает РИА «Новости». Общая протяженность конструкции составит около 200 км.
Основная часть работ уже выполнена. «Заградительный комплекс фактически готов. Отделочные работы все еще ведутся», – заявил руководитель проекта из штаба пограничной охраны Эркки Матилайнен.
Наиболее длинный участок протяженностью 140 км расположился на юго-востоке рубежа в областях Южная Карелия и Кюменлааксо. Ожидается, что полностью готовый объект передадут финским властям уже в сентябре текущего года.
При этом Хельсинки отказался от идеи возводить стену вдоль всей границы длиной 1300 км. Такое решение связано с высокой стоимостью проекта, поскольку один километр сооружения обходится примерно в 1,8 млн евро.
Как писала газета ВЗГЛЯД, посольство России в Финляндии усомнилось в реальном назначении строящегося забора.
Ранее финские власти увеличили высоту данного ограждения до 4,5 метра.
Пограничники оснастили конструкцию специальными камерами с искусственным интеллектом.