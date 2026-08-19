Политики могут сколько угодно имитировать эскалацию, но если транснациональные корпорации, обладающие доступом к закрытой информации, начали массово закреплять свои права в России, это означает: в их моделях вероятность открытия рынка выше, чем принято считать в публичном пространстве.0 комментариев
В России выявили новый маршрут атак дронов ВСУ
БПЛА ВСУ использовали Ярославскую область для атак северных регионов России
Во время массированного налета на северные регионы России украинские беспилотники изменили привычную траекторию движения, пролетев над территорией Ярославской области.
Вооруженные силы Украины использовали измененную траекторию для ударов по северным субъектам страны, включая Вологодскую область, передает Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал «Архангел спецназа».
«Ранее дроны летали туда через Новгородскую и Тверскую области, но сегодня, судя по работе средств противовоздушной обороны, – через Ярославскую область», – указано в публикации.
Аналитики отметили, что часть аппаратов направлялась в сторону Башкирии по стандартному пути вдоль южных районов. Под удар попали промышленные предприятия Уфы. Столицу республики атаковали сразу шесть дронов, четыре из которых удалось сбить.
Один из беспилотников рухнул в промышленной зоне, спровоцировав небольшое возгорание.
В Курской области из-за падения украинского беспилотника эвакуировали воспитанников детского сада. В ночь на 11 августа дежурные силы ПВО уничтожили 396 дронов над территорией страны.