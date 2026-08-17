ЦБ: Сокращение отделений банков не влияет на доступность услуг

Tекст: Алексей Дегтярёв

Сокращение числа отделений банков в российских городах практически не отражается на доступности сервисов, указал регулятор, передает ТАСС.

Кредитные организации активно внедряют новые форматы обслуживания клиентов.

«Сложности могут возникнуть у жителей небольших населенных пунктов, именно поэтому Банк России настаивает, чтобы при закрытии офиса в селе, отдаленном или труднодоступном регионе кредитные организации обеспечивали людям возможность и дальше получать финансовые услуги привычным способом – в «физических» точках присутствия», – подчеркнули в ЦБ.

Регулятор добавил, что в последние годы на рынке наблюдается тенденция к цифровизации.

Банки переводят обслуживание в онлайн, что помогает им снижать издержки и повышать доходность. При этом Центробанк контролирует, чтобы этот переход не доставлял неудобств гражданам.

Финансовые учреждения используют различные форматы, включая выездное обслуживание и сервис «Наличные на кассе», позволяющий снимать деньги при покупках.

К началу июля услуги предоставлялись почти в 32 тыс. почтовых отделений, а точек выдачи наличных на кассах насчитывалось свыше 44 тысяч. С начала года банки закрыли 1,37 тыс. дополнительных офисов.

К концу 2026 года число закрытых банковских отделений в России может достигнуть двух тысяч. В первом квартале кредитные организации закрыли 483 дополнительных офиса.