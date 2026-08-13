Украинский футболист «ПСЖ» вырезал Сафонова с командного фото

Украинский футболист «ПСЖ» Забарный вырезал Сафонова с командного фото

Tекст: Ольга Иванова

Украинский защитник французского «Пари Сен-Жермен» Илья Забарный удалил в своих соцсетях командную фотографию с Суперкубком УЕФА, на которой было обрезано изображение россиянина Матвея Сафонова, передает РИА «Новости».

Накануне парижане со счетом 2:1 обыграли английскую «Астон Виллу» в матче за трофей. Сафонов вышел в стартовом составе и провел на поле всю игру, отразив три удара.

Забарный опубликовал в Instagram* (принадлежит Meta*, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) групповое фото команды с трофеем двумя частями. Изображение было обрезано на том месте, где стоял российский голкипер. Фотография, на которой также пострадало изображение грузинского футболиста Хвичи Кварацхелия, провисела несколько часов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне французский клуб ПСЖ с Матвеем Сафоновым победил английскую «Астон Виллу» в матче за Суперкубок УЕФА.

В декабре прошлого года пресс-служба парижской команды убрала российского голкипера с общей командной фотографии в социальных сетях.

В мае вратарь выиграл Лигу чемпионов во второй раз.