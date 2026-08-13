Сейсмолог Мелгар заявил о невозможности создания вызывающего цунами оружия

Tекст: Алексей Дегтярёв

Природная стихия обладает несопоставимо большей силой по сравнению с человеческими возможностями, пояснил ученый РИА «Новости».

«Землетрясение магнитудой девять баллов высвобождает больше энергии, чем весь мировой ядерный арсенал. И ничего, что человек может создать, не сработает на таком уровне», – заявил американский исследователь.

Сейсмолог добавил, что силу искусственного взрыва не получится контролировать. Это правило действует и для попыток намеренно вызвать волну ради предотвращения более масштабных катастроф. Подобное вмешательство либо окажется бесполезным, либо спровоцирует настоящую трагедию.

В качестве примера сейсмолог напомнил о самом смертоносном цунами в истории. В 2004 году землетрясение магнитудой 9,5 балла в Индийском океане унесло жизни около 228 тыс. человек.

Мелгар подчеркнул, что для замены одного девятибалльного толчка потребовались бы десятки тысяч землетрясений силой в шесть баллов.

В 2025 году американские исследователи прогнозировали разрушительное мегацунами на западном побережье США в случае землетрясения в зоне Каскадия.

Весной 2026 года ученые фиксировали на Аляске вторую по высоте гигантскую волну за всю историю наблюдений.

Тогда же президент Российской академии наук Геннадий Красников сообщал о 16-метровом цунами после мощного землетрясения на Камчатке.