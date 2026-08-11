Избавленная от «маски Бэтмена» американка заговорила по-русски

Американская девочка выучила русские слова после лечения

Tекст: Мария Иванова

Девочка из США Луна Феннер, которую петербургские врачи избавили от врожденного родимого пятна на лице, похожего на маску Бэтмена, выучила несколько русских слов, передает РИА «Новости».

В их числе оказались «привет», «пожалуйста» и «спасибо».

Журналисты попросили ребенка сказать что-нибудь по-русски. После того как мама перевела просьбу на английский, девочка с улыбкой произнесла: «Привет» и «Спасибо». Корреспондент агентства отметил, что после завершения основного этапа лечения пациентка выглядит радостной и уверенной в себе.

В частной клинике Петербурга сообщили, что пятого августа девочке сняли швы и повязки после финальной операции по удалению остатков невуса и рубцов. Администратор отделения рассказала, что после процедуры ребенок был счастлив и танцевал, а врачи констатировали успешное снятие «маски Бэтмена». Мать девочки уточнила в соцсетях, что через два-три года потребуются небольшие косметические вмешательства.

Феннер родилась с гигантским меланоцитарным невусом, покрывающим почти все лицо. Американские врачи отказали родителям в лечении из-за сложности программы операций, после чего помощь предложили российские специалисты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, весной 2024 года американская пациентка прибыла в Санкт-Петербург для продолжения лечения.

В июле прошлого года петербургские врачи сняли девочке швы после очередного хирургического вмешательства.