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    Глеб Простаков Глеб Простаков Как трубы «Северного потока» заставят Европу просить мира

    Газовые трубы на дне Балтики перестали быть просто железяками. Они превратились в материальное воплощение выбора, который рано или поздно придется сделать Европе: следовать воинственной риторике в отношении России или спасать собственную индустриальную основу, признав невозможность стратегического поражения РФ.

    2 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад «Катюше» исполнилось 85

    Почему советская боевая машина реактивной артиллерии БМ-13, она же «Катюша», стала легендой – наравне с танком Т-34 или самым массовым боевым самолетом в истории авиации «Ил-2»?

    4 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленский и Нетаньяху – главные разжигатели войны

    И для Зеленского, и для Нетаньяху на карту поставлено не только сохранение власти, но и, вероятно, свобода. Что они будут делать? Добиваться эскалации конфликтов.

    12 комментариев
    28 июня 2026, 11:28 • Новости дня

    Ракетную опасность объявили в Краснодарском крае

    Ракетную опасность объявили в Краснодарском крае
    @ Максим Чурусов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Режим ракетной опасности объявлен на территории Краснодарского края, сообщается в приложении МЧС России.

    «Ракетная опасность на территории Краснодарского края. Существует угроза падения ракет», – передает РИА «Новости» сообщение  ведомства.

    Ранее в результате падения обломков БПЛА в Славянске-на-Кубани погиб один человек.

    27 июня 2026, 13:07 • Новости дня
    Российские военные нашли способ борьбы с американскими дронами «Хорнет»

    Российские военные начали эффективно бороться с американскими дронами «Хорнет»

    Российские военные нашли способ борьбы с американскими дронами «Хорнет»
    @ US DOD

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские артиллеристы научились эффективно противостоять американским беспилотникам при помощи систем радиоэлектронной борьбы, сообщил командир 1-го Краснодарского гаубичного артиллерийского дивизиона Южной группировки с позывным Порог.

    Вооруженные силы России нашли эффективные способы борьбы с американскими дронами «Хорнет» и продолжают их совершенствовать. По словам офицера, многоуровневое прикрытие орудий от вражеских FPV-дронов давно отработано и активно применяется на практике, сообщает РИА «Новости».

    «Хорнеты» тоже часто встречаются. Да, с ними тяжело бороться, но они «давятся» РЭБ. Единственное, что самое главное, надо заранее его включать», – рассказал военный. Он отметил, что радиолокационные станции хорошо засекают эти беспилотники, и вся информация отображается на картах в режиме реального времени.

    Порог подчеркнул, что американский беспилотник не является невидимым для российских систем. Несмотря на то, что изначально появление этих аппаратов вызвало много шума, сейчас военные успешно справляются с угрозой и продолжают наращивать свои возможности в этом направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня украинский беспилотник «Хорнет» атаковал пассажирский автобус на въезде в Мелитополь.

    Ранее российские морпехи уничтожили дюжину подобных дронов на Добропольском направлении.

    В конце мая взрывотехники ФСБ нейтрализовали аналогичный аппарат у водонапорной башни в Горловке.

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    27 июня 2026, 17:25 • Новости дня
    Пилот Красноперов: Потеря трех истребителей за сутки для Украины – катастрофа
    Пилот Красноперов: Потеря трех истребителей за сутки для Украины – катастрофа
    @ EUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Андрей Резчиков

    Потеря трех истребителей за сутки для Украины – просто катастрофа, это говорит о деградации авиационной инфраструктуры, а также о возросших разведывательно-ударных возможностях России, сказал газете ВЗГЛЯД пилот первого класса Андрей Красноперов. В субботу стало известно об уничтожении ударом России двух МиГ-29 в Николаевской области и падении еще одного истребителя в Полтавской области.

    «Потеря трех самолетов за одни сутки, два из которых были уничтожены на земле, а один разбился сам – это для Украины просто катастрофа. Менять ВСУ эту технику попросту не на что. Весь их нынешний авиапарк – это то, что осталось от наших еще общих отношений, когда мы жили в одной стране. Новых самолетов они не производят, пользуются старым советским наследием, которое стремительно заканчивается», – отметил пилот первого класса Андрей Красноперов, майор запаса ВВС.

    Особенно показателен случай в Полтавской области. «Да, летчик катапультировался и выжил, но то, что самолет просто потерял связь и упал – это прямой признак того, что технику обслуживают не так, как того требуют регламенты. Машины эксплуатируют на износ, на грани возможностей. А когда технику не обслуживают должным образом, она падает. И это говорит о том, что в скором времени украинцам, может быть, и вовсе не на чем будет летать», – полагает эксперт.

    По его мнению, то, что истребитель под Полтавой мог стать жертвой собственной ПВО, – тоже абсолютно рабочая версия. «Ни для кого не секрет, что на Украине царит настоящая неразбериха в управлении войсками. И это далеко не первый случай, когда ВСУ сбивают собственные самолеты. Расчет ПВО полагал, что целью является российский воздушный объект, пустил ракету – а в итоге оказалось, что сбили собственный истребитель. В той оперативной сумятице, которая сейчас происходит в украинских войсках, это для них, вполне нормальное явление», – считает собеседник.

    Инцидент также говорит о кризисе системы «свой-чужой» и о деградации авиационной инфраструктуры Украины в целом. «Система ПВО у них работает не как единое целое, а очагово: прикрывает только Киев и какие-то точечные важные объекты. Как таковой сплошной системы противовоздушной обороны на Украине уже нет. Наши «Герани» и ракеты совершенно спокойно находят свои цели, и Украина не может им толком ничего противопоставить. Какие-то перехваты происходят, но это, откровенно говоря, малоэффективно», – добавил Красноперов.

    Удар «Геранью» по аэродрому Вознесенск в Николаевской области – отличная иллюстрация возросших разведывательно-ударных возможностей России.

    «Применение беспилотников «Герань-4 сикер» показывает, что мы можем в реальном времени вскрывать подготовку вражеской авиации к вылету. Эти машины способны зависать в воздухе на определенной высоте и выискивать цели даже в капонирах и железобетонных укрытиях. Причем эти укрытия, что характерно, тоже строились еще в советское время, во времена «наших хороших отношений», – полагает майор запаса ВВС.

    В субботу Минобороны сообщило о том, что Вооруженные силы России атаковали аэродром Вознесенск в Николаевской области, уничтожив два украинских истребителя МиГ-29. В ходе разведывательно-ударных действий военные выявили подготовку боевых машин к вылету. Для поражения целей были применены два беспилотных аппарата «Герань-4 сикер».

    Ранее днем Воздушные силы ВСУ подтвердили потерю истребителя МиГ-29 в Полтавской области. Уточняется, что летчик смог катапультироваться. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.

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    27 июня 2026, 12:17 • Видео
    Зачем Зеленскому война с Белоруссией

    Главком ВСУ Александр Сырский заявил о создании дополнительных бригад у границ с Белоруссией. Ранее из Минска вернулись посланцы Владимира Зеленского, устроившего истерику из-за неких «ретрансляторов»? Что происходит между Украиной и Белоруссией?

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    27 июня 2026, 18:02 • Новости дня
    ВС России поразили обеспечивающий ВСУ нефтеперерабатывающий завод в Запорожье

    ВС России нанесли удар по заводу нефтепродуктов в Запорожье

    ВС России поразили обеспечивающий ВСУ нефтеперерабатывающий завод в Запорожье
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России ударами «Гераней» поразили нефтеперерабатывающий завод, используемый в интересах ВСУ, в районе подконтрольного украинским войскам Запорожья, в результате возникло объемное горение, сообщило Министерство обороны.

    Атака дальнобойных дронов пришлась на производственные мощности компании «СП ЮКОИЛ» в подконтрольном ВСУ Запорожье, сообщает в Max Минобороны. Данное предприятие активно использовалось для снабжения украинских военных подразделений.

    Удары наносились беспилотными аппаратами модификаций «Герань». В результате точного попадания на территории топливного объекта началось сильное возгорание.

    Средства объективного контроля подтвердили масштабный пожар на территории завода. Уничтожение подобных объектов направлено на планомерное снижение военно-экономического потенциала противника.

    Накануне российские беспилотники атаковали промышленное предприятие и автозаправочную станцию в Запорожье.

    Несколькими днями ранее армия России уничтожила хранилище горюче-смазочных материалов в районе населенного пункта Высокогорное.

    В ночь на пятницу ВС России нанесли групповой удар по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге.

    Видео удара ВС России по нефтеперерабатывающему заводу в Запорожье смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    27 июня 2026, 17:32 • Новости дня
    ВС России изолировали гарнизон ВСУ в Константиновке

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская группировка оказалась в полной изоляции в Константиновке, а любые попытки ротации войск или эвакуации жестко пресекаются артиллерийским огнем, заявил командир 1-го Краснодарского гаубичного артиллерийского дивизиона «Южной» группировки с позывным Порог.

    По словам офицера, блокада украинских подразделений в Константиновке продолжается уже около месяца. Командир первого Краснодарского гаубичного артиллерийского дивизиона Южной группировки войск с позывным Порог сообщил, что противник практически прекратил попытки перебросить подкрепления в заблокированный район.

    «Мы не даем противнику в Константиновке производить ротацию. И не даем ему выйти. Организованных попыток выхода уже не фиксируется. Есть только попытки эвакуации. Все они пресекаются нашим точным огнем», – рассказал офицер.

    Командир добавил, что даже в условиях плохой погоды, которая затрудняет работу разведки, попытки малых групп ВСУ покинуть Константиновку заканчиваются для них фатально.

    Министерство обороны России установило круглосуточный контроль над всеми транспортными артериями Константиновки.

    Лишенные связи украинские солдаты случайно выходят прямо на российские позиции.

    Артиллерия и ударные дроны полностью отрезали подразделения противника в Константиновке от снабжения.

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    27 июня 2026, 23:43 • Новости дня
    Кадыров показал пленных колумбийских наемников ВСУ
    Кадыров показал пленных колумбийских наемников ВСУ
    @ t.me/RKadyrov_95

    Tекст: Антон Антонов

    Двое колумбийцев, воевавших на стороне ВСУ в зоне спецоперации, оказались в российском плену, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Кадыров опубликовал в Telegram кадры с двумя колумбийскими наемниками, плененными российскими военнослужащими в зоне СВО.

    «Список военнопленных продолжает пополняться. На этот раз в руки российских бойцов попали сразу два колумбийских наёмника, решивших испытать судьбу вдали от родной страны», – написал он.

    По его словам, первичный опрос пленных провел командир 270-го мотострелкового полка «Ахмат-Кавказ» Министерства обороны России Хусейн Межидов. Позже к допросу присоединился командир 42-й мотострелковой дивизии генерал-майор Эдуард Шандура.

    Кадыров отметил, что истории иностранных наемников почти не отличаются от рассказов украинских военнослужащих, которые ранее попали в плен: после очередного обстрела их, по словам пленных, оставили на позициях, сослуживцы ушли, командование исчезло, а обещанная поддержка «так и осталась в красивых рассказах вербовщиков». Пленные заявили, что имели боевой опыт на родине и посчитали его достаточным для участия в боевых действиях на стороне ВСУ.

    Однако, как отметил глава Чечни, реальность оказалась намного жестче. Наемники рассказали, что оказались без связи, снабжения и помощи, были фактически брошены и вынуждены выживать самостоятельно, терпя голод. Они также описали низкое морально-психологическое состояние личного состава ВСУ, нехватку мотивации и ухудшение ситуации на линии боевого соприкосновения, отметив, что удерживать позиции становится все сложнее.

    По словам Кадырова, оба колумбийца разочаровались в своем прежнем командовании и выразили готовность к сотрудничеству. Он заявил, что сейчас жизни пленных ничего не угрожает: они находятся вдали от фронта, обеспечены едой, одеждой и обувью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные нанесли удары по позициям ВСУ в Харьковской области, используя данные из смартфона иностранного наемника.

    Украинские войска перебросили колумбийских наемников для доукомплектования 21-й механизированной бригады под Сумами без необходимого обеспечения.

    Колумбийская правозащитная организация «Голоса тех, кого нет» ведет поиск около 300 наемников, воевавших за ВСУ и пропавших на Украине.

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    27 июня 2026, 21:17 • Новости дня
    Российские военные ликвидировали офицера украинских «рейнджеров»

    Российские военные уничтожили офицера полка «Рейнджер» ССО Украины

    Tекст: Вера Басилая

    В зоне проведения спецоперации российские военнослужащие уничтожили офицера шестого полка «Рейнджер» Сил специальных операций Украины Павла Антоненко, а также наемника из Грузии.

    Российские силовые структуры подтвердили гибель украинского командира и иностранного бойца в зоне СВО, передает ТАСС.

    «Сообщается об уничтожении российскими войсками грузинского наемника Георгия Дамении, а также офицера 6-го полка «Рейнджер» ССО Павла Антоненко», – рассказал источник агентства.

    Ранее представители силовых ведомств отмечали, что командование ВСУ направило подразделения шестого полка в Харьковскую область, где они уже несут значительные потери.

    В прошлом году украинские «рейнджеры» получили приказ выбить российские силы с позиций около Юнаковки в Сумской области. Однако группировка войск «Север» нанесла им поражение, после чего остатки подразделения отвели в тыл.

    В Запорожской области российские военные уничтожили двух офицеров сил специальных операций Украины.

    Несколькими днями позже бойцы ВС России ликвидировали охранника западных военных советников.

    В прошлом году элитный шестой отряд украинских сил специальных операций понес колоссальные потери в Сумской области.

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    27 июня 2026, 14:56 • Новости дня
    ВС России уничтожили два истребителя МиГ-29 на аэродроме в Николаевской области
    ВС России уничтожили два истребителя МиГ-29 на аэродроме в Николаевской области
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Вера Басилая

    Российские беспилотники нанесли удар по аэродрому Вознесенск, поразив два украинских истребителя МиГ-29 и обслуживающий персонал, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы России атаковали аэродром Вознесенск в Николаевской области, уничтожив два украинских истребителя МиГ-29, сообщает в Max Минобороны.

    В ходе разведывательно-ударных действий военные выявили подготовку боевых машин к вылету.

    Один из самолетов с полным боекомплектом находился на стоянке перед укрытием. Второй истребитель в это время заправляли топливом внутри железобетонного ангара.

    Для поражения целей были применены два беспилотных аппарата «Герань-4 сикер».

    В результате точного удара уничтожены оба самолета с авиационными средствами поражения. Кроме того, ликвидированы топливозаправщик, специальный аэродромный подвижный агрегат АПА-5Д, а также летный и инженерно-технический состав, готовивший технику к боевому применению, отчитались в Минобороны.

    Ранее в субботу Воздушные силы ВСУ подтвердили потерю истребителя МиГ-29 в Полтавской области.

    Днем ранее российские беспилотники «Герань» уничтожили военную автозаправочную станцию в Черниговской области.

    Видео ударов ВС России по аэродрому ВСУ смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    28 июня 2026, 06:58 • Новости дня
    Ликвидирован пытавшийся устроить теракт в Крыму полковник ГУР Украины Фахриев

    Tекст: Антон Антонов

    Полковник Главного управления разведки Украины Рустем Фахриев (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), подозреваемый в покушении на российского офицера в Крыму, ликвидирован, сообщили в российских силовых структурах.

    Уточняется, что его ликвидировали 18 мая, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Фахриев внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Он  подозревается в попытке организации покушения на российского офицера, служившего в Крыму.

    В декабре ФСБ заявила о ликвидации агента ГУР МО Украины, который готовил взрыв автомобиля с одним из старших офицеров Минобороны России в Крыму.

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    27 июня 2026, 14:22 • Новости дня
    На Украине разбился истребитель МиГ-29 ВСУ

    Воздушные силы ВСУ сообщили о потере истребителя МиГ-29 в Полтавской области

    На Украине разбился истребитель МиГ-29 ВСУ
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Вера Басилая

    Истребитель МиГ-29 украинской армии потерпел крушение в Полтавской области, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

    В Воздушных силах ВСУ сообщили, что 27 июня была утрачена связь с истребителем МиГ-29, он потерпел крушение в Полтавской области, передает ТАСС.

    «Подтверждаем потерю самолета», – говорится в сообщении ведомства.

    Уточняется, что пилот смог благополучно катапультироваться. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.

    Между тем, военный эксперт Борис Рожин сообщил, что среди возможных версий падения рассматриваются поражение дальнобойной ракетой российского истребителя Су-35, дружественный огонь украинской ПВО, столкновение с беспилотником «Герань» или техническая неисправность. Кроме того, сообщается об уничтожении еще двух МиГ-29 на аэродроме Вознесенск в Николаевской области.

    В июне прошлого года украинские войска потеряли истребитель F-16 вместе с летчиком.

    Месяцем ранее в небе над Украиной разбился еще один такой самолет.

    В феврале того же года российские средства противовоздушной обороны сбили вражеский МиГ-29.

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    27 июня 2026, 13:14 • Новости дня
    Освобождение Новоскелеватого позволило ВС России закрепиться на берегу Гайчура
    Освобождение Новоскелеватого позволило ВС России закрепиться на берегу Гайчура
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Штурмовые подразделения группировки «Восток» освобождением Новоскелеватого в Днепропетровской области нарушили оборону противника, сообщили в Минобороны.

    Подразделения 36-й отдельной мотострелковой бригады заняли населенный пункт Новоскелеватое. Как сообщили в Минобороны, это позволило бойцам закрепиться на западном берегу реки Гайчур и разрушить устойчивость обороны ВСУ на данном участке.

    В ходе ожесточенных боев украинская сторона понесла существенные потери в технике. Военнослужащие уничтожили пять боевых бронированных машин, различную автомобильную технику и шесть наземных роботизированных комплексов.

    Также ликвидированы 16 беспилотников типа «Баба-Яга» и до взвода живой силы. Взятие новых рубежей создает благоприятные условия для дальнейшего продвижения войск в Днепропетровской области.

    Напомним, ранее российские войска освободили Иволжанское в Сумской области.

    До этого они освободили Рай-Александровку в ДНР

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    28 июня 2026, 03:19 • Новости дня
    Падение обломков БПЛА вызвало пожар на НПЗ в Славянске-на-Кубани
    Падение обломков БПЛА вызвало пожар на НПЗ в Славянске-на-Кубани
    @ ГУ МЧС по Краснодарскому краю

    Tекст: Антон Антонов

    На нефтеперерабатывающем заводе в Славянске-на-Кубани вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, сообщает оперштаб Краснодарского края.

    «В Славянске-на-Кубани из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на НПЗ», – говорится в сообщении оперштаба в «Максе».

    По данным оперштаба, также обломки повредили линию электропередачи. В одном из частных домовладений взрывной волной выбило стекла.

    Отмечается, что по предварительной информации пострадавших нет. На местах всех инцидентов работают оперативные и специальные службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ПВО за сутки сбила 25 дронов на подлете к Москве.

    В Славяносербском муниципальном округе ЛНР удар украинского беспилотника по грузовику вызвал пожар, в результате происшествия пострадал водитель автомобиля.

    В Рыльске в результате удара беспилотника пострадал 66-летний мужчина.

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    27 июня 2026, 13:56 • Новости дня
    Беспилотник ВСУ атаковал музейный комплекс в Ростовской области
    Беспилотник ВСУ атаковал музейный комплекс в Ростовской области
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Беспилотник ВСУ попал на территорию музея «Самбекские высоты» в Ростовской области в результате воздушной атаки, по предварительной информации, есть пострадавшие, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

    «Только что в результате воздушной атаки зафиксировано попадание БПЛА на территорию музея «Самбекские высоты»», – сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем канале на платформе Max. Он уточнил, что детонации и пожара не произошло.

    По оперативным данным, удар пришелся по основному зданию военно-исторического музея, где находится информационно-выставочный центр. При этом сама экспозиция, предварительно, не пострадала. На месте инцидента продолжают работать экстренные службы и медики.

    Глава региона назвал атаку на музейный комплекс актом особого цинизма со стороны украинских сил.

    Он подчеркнул, что враг ударил по народному памятнику, созданному на пожертвования в память о советских воинах, прорывавших оборону противника на реке Миус в 1943 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня один человек погиб при атаке украинских беспилотников на город Гуково.

    Несколькими днями ранее в Миллеровском районе из-за падения обломков дрона загорелась емкость с топливом.

    В конце мая двое мирных жителей пострадали при ударе по частному дому в Таганроге.

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    28 июня 2026, 07:58 • Новости дня
    ПВО сбила 213 украинских БПЛА над регионами России, Черным и Азовским морями
    ПВО сбила 213 украинских БПЛА над регионами России, Черным и Азовским морями
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские средства ПВО перехватили и уничтожили 213 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России, Черным и Азовским морями, сообщило Минобороны России.

    БПЛА были сбиты с 20.00 до 7.00 мск над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской и Тульской областей.

    Кроме того, дроны уничтожены над территориями Краснодарского края и Московского региона, говорится в сообщении ведомства в «Максе».

    Также силами ПВО беспилотники нейтрализованы над Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на нефтеперерабатывающем заводе в Славянске-на-Кубани после падения обломков беспилотника вспыхнул пожар. В результате атаки БПЛА погиб один человек.

    В течение дня накануне – с 8.00 до 20.00 – российские военные нейтрализовали 124 украинских беспилотника самолетного типа.

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    28 июня 2026, 01:58 • Новости дня
    Украина держала похищенных курян в лагерях для военнопленных

    Tекст: Антон Антонов

    Граждане России, захваченные украинскими военными в Курской области, содержались в лагерях для военнопленных без послаблений, сообщил один из них после возвращения в Россию.

    Один из вернувшихся на встрече с губернатором Курской области Александром Хинштейном передал разговор с украинской стороной: «Мы задали вопрос: как с нами гражданскими? [Ответили]: «Вы приравниваетесь к военным, то есть и условия содержания у вас будут [такие же], не будет у вас особо никаких поблажек, будете наравне со всеми сидеть»».

    Освобожденные отметили, что их держали отдельно от других заключенных, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о прибытии в Курск пятерых курян, освобожденных из украинского плена.

    «От того, что рассказывают, просто леденеет кровь. Людей держали в тюрьмах, в колониях вместе с уголовниками, относились как к скотине, даже хуже – били, издевались, кормили кое-как. Роману выжгли букву «Z» на руке», – рассказал Хинштейн.

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    28 июня 2026, 06:31 • Новости дня
    В результате падения обломков БПЛА в Славянске-на-Кубани погиб один человек
    В результате падения обломков БПЛА в Славянске-на-Кубани погиб один человек
    @ Министерство здравоохранения Краснодарского края

    Tекст: Антон Антонов

    В Славянске-на-Кубани в результате падения обломков БПЛА погиб один человек, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

    «Этой ночью Краснодарский край подвергся массированной атаке вражеских беспилотников», – сообщил Кондратьев в «Максе».

    Кондратьев выразил соболезнования семье погибшего и сообщил, что поручил главе района Роману Синяговскому оказать всю необходимую помощь.

    Ряд домов в Славянске-на-Кубани получил повреждения. Атака БПЛА привела к возгоранию на территории НПЗ, а также повреждению ЛЭП и газовой трубы. Сотрудники оперативных и специальных служб приступили к работе.

    В Красноармейском районе несколько частных домов также получили повреждения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на нефтеперерабатывающем заводе в Славянске-на-Кубани после падения обломков беспилотника вспыхнул пожар.

    В хуторе Трудобеликовском Красноармейского района в результате атаки БПЛА пострадал один человек.

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