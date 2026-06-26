И для Зеленского, и для Нетаньяху на карту поставлено не только сохранение власти, но и, вероятно, свобода. Что они будут делать? Добиваться эскалации конфликтов.5 комментариев
Мощные смерчи обрушились на побережье Сочи
Опасные водяные вихри вплотную приблизились к береговой линии Сириуса, поднимая высокие столбы воды и лишая управления легкие катера, сообщили СМИ.
Свидетели происшествия массово делятся в социальных сетях пугающими кадрами стихии. Отмечается, что ветер вырывает брызги из гигантских столбов, а находящиеся поблизости лодки раскидывает в разные стороны. Испуганные люди на набережных вынуждены экстренно искать укрытие, передает «Комсомольская правда».
Пользователи в комментариях с тревогой вспоминают катастрофу 26 сентября 2001 года. Тогда над Адлером в районе устья реки Мзымты сформировался один из сильнейших ураганов в истории Черного моря. Скорость ветра достигала 30 метров в секунду при ширине фронта до полукилометра.
Трагедия унесла жизнь одного человека, еще 16 получили ранения различной степени тяжести. Стихия разрушила десятки баз отдыха, выкорчевала деревья и оставила часть города затопленной. Местные жители с ужасом вспоминали: «Крыши летели, как фанера».
Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью 2024 года смерчи прошли в Адлере и на территории Сириуса.
Летом прошлого года необычная горизонтальная воронка образовалась над Черным морем в районе Туапсе.
Несколькими днями ранее мощный торнадо возник в городе Кушва Свердловской области.