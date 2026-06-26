Главный нарколог Москвы Масякин заявил о выходе алкоголя из моды

Tекст: Алексей Дегтярёв

Употребление горячительных напитков перестало быть популярным среди молодых москвичей, пояснил Масякин ТАСС.

По его словам, пропаганда здорового образа жизни и наличие альтернатив сыграли ключевую роль в решении проблемы.

«Это комплексная история, профилактика, первичная, вторичная, третичная. Помимо того, что существуют запреты, это перестало быть модным, появились различные виды спорта. Вы сами видите в соцсетях – каждую субботу мы бежим, плывем, играем. Посмотрите на наш город: площадки для занятия теннисом, волейболом, на Третьяковке стоит площадка для занятия спортом. Все есть для замещения», – отметил специалист.

Масякин подчеркнул, что столица вместе с Северным Кавказом лидирует по самому низкому уровню потребления спиртного в стране. В результате в этих регионах фиксируется низкая заболеваемость алкоголизмом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва вместе с республиками Северного Кавказа и Тувой вошла в число самых трезвых регионов России.