  • Новость часаПутин: ВС России практически добирают Константиновку
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В Польше задумались о войне с Украиной
    Грушко высмеял учения НАТО с названием «Отважный кабан»
    Лавров усомнился в умственном здоровье лидеров Евросоюза
    Эксперт сказал, что помешает Трампу переключить автогиганты на производство ракет
    Путин заявил о подготовке Запада к войне с Россией
    Путин назвал цель ударов ВСУ по гражданским объектам
    Путин назвал письмо Зеленского причиной роста конфликтного потенциала
    Путин: Запад отказом от Минских соглашений вынудил Россию начать СВО
    Экс-глава Южной Осетии Гаглоев назначен советником президента России
    Мнения
    Андрей Манчук Андрей Манчук На Кубе началась третья перестройка

    Кубинцы отстаивают свои принципы и завоевания своего строя всеми доступными способами. Рыночные реформы нужны стране для того, чтобы выиграть время и накопить силы для преодоления топливной блокады и подготовки к возможному военному вторжению США.

    3 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Британские проблемы толкнули Стармера в зарубежный авантюризм

    Британский премьер не мог ничего поменять у себя дома, именно поэтому вел активную внешнюю политику, но при этом достаточно легко ломался через колено при необходимости. В глазах простых британцев он начал выглядеть как человек, которого больше волнует судьба Украины, чем необходимость масштабных реформ в своей стране.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Власть над ценой нефти сместилась от скважины к логистике

    Иран превращается из аутсайдера в держателя ключей от глобальной энергобезопасности. Россия же, замкнувшая на себя систему страховок, своп-контрактов и альтернативных маршрутов, становится еще одним осевым элементом новой логистики.

    4 комментария
    23 июня 2026, 14:57 • Новости дня

    Путин объяснил отказ Запада от ударов по территории России

    Путин заявил о страхе Запада перед ответным ударом со стороны России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Западные страны избегают прямых атак со своей территории из-за неминуемых ответных действий Москвы, заявил президент России Владимир Путин.

    По его словам, зарубежные лидеры осознают неизбежность жесткой реакции на любую прямую агрессию, передает РИА «Новости».

    «Они пока все-таки не дошли до того, чтобы со своих территорий что-то запускать, они понимают, что будет ответный удар. Потому что это все понимают или должны понимать, поэтому всячески стараются дистанцироваться от этого», – подчеркнул российский лидер.

    В прошлом году Путин пообещал крайне жесткий ответ на применение дальнобойного вооружения.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков напомнил о неизменном противодействии атакам по российской территории.

    Российский лидер подтвердил постоянную готовность страны к ответным мерам.

    22 июня 2026, 18:22 • Новости дня
    Эксперт объяснил логику противника при атаке на центр космической связи «Дубна»

    Эксперт Кнутов объяснил цель атаки Украины на Центр космической связи «Дубна»

    Эксперт объяснил логику противника при атаке на центр космической связи «Дубна»
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Попытка атаки украинских беспилотников на Центр космической связи «Дубна» была связана со стратегическим значением объекта для российских систем связи и управления, заявил военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, через центр обеспечивается обмен как военной, так и гражданской информацией.

    «Попытка атаки ВСУ на Центр космической связи «Дубна» объясняется его важностью для российской коммуникационной сферы: он обеспечивает связь со спутниками, и играет ключевую роль с точки зрения обмена не только военной, но и гражданской информацией», – пояснил военный эксперт Юрий Кнутов.

    По его словам, на центр завязаны телефоны космической связи, средства коммуникации на кораблях и самолетах. «Этими же каналами посредством специальной аппаратуры пользуются отдаленные районы России – где нет интернета и телекоммуникаций», – продолжил собеседник.

    «Задача противника – подорвать систему управления в нашей стране, по возможности нарушить военную координацию», – указал он. Спикер напомнил, что в нескольких регионах России работают другие центры космической связи. «Также мы сейчас переходим на новый канал связи – систему «Рассвет», которая позволит обеспечивать связь с помощью мобильных телефонов, минуя терминалы», – заключил Кнутов.

    В понедельник Центр космической связи «Дубна» в Московской области подвергся атаке беспилотников ВСУ. «Функционирование телевизионного вещания и связи не нарушено», – указали в пресс-службе центра. Предприняты меры по ликвидации последствий. Персонал не пострадал.

    Кроме того, на подлете к Москве силы ПВО сбили 84 вражеских беспилотника. Атаки были предприняты и на другие регионы. Так, в Воронеже после налета пострадали три человека, также повреждены производственные объекты одного из предприятий, фасады и остекление нескольких многоквартирных домов. В Курской области ПВО сбили 156 различных беспилотников. В Брянской области предотвратили удары 192 украинских БПЛА самолетного типа.

    По данным Минобороны, в течение минувшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 301 украинский БПЛА самолетного типа над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Смоленской областями, Московским регион, Краснодарским краем, Крымом, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

    На прошлой неделе Украина предприняла рекордную атаку БПЛА против России. Системы ПВО перехватили и уничтожили 555 дронов, из них 190 – на подлете к столице. Газета ВЗГЛЯД выясняла, как усилить российскую ПВО и противостоять растущей угрозе.

    Комментарии (5)
    23 июня 2026, 14:14 • Новости дня
    Путин заявил о подготовке Запада к войне с Россией

    Путин: На Западе открыто заговорили о подготовке к войне с Россией

    Путин заявил о подготовке Запада к войне с Россией
    @ Юрий Кочетков/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны Запада теперь открыто говорят, что готовятся к войне с Россией, заявил президент Владимир Путин.

    По его словам, международная ситуация далека от стабильной, а конфликтный потенциал повысился в целом ряде регионов мира, передает РИА «Новости».

    «Мы видим, что если ранее страны НАТО ограничивались поддержкой киевского режима, пришедшего к власти незаконным вооруженным путем с помощью государственного переворота, то теперь открыто на Западе говорят о том, что они готовятся к войне с нами, наращивают военные наступательные бюджеты», – сказал глава государства.

    Выступая на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений, Путин отметил, что вооруженное противостояние на Ближнем Востоке не прекращается. Он добавил, что серьезно повысился конфликтный потенциал в том числе на пространстве Евразии.

    Ранее Путин заявил о развязанной странами НАТО войне против Москвы.

    Глава государства указал на противостояние страны со всем коллективным Западом.

    В конце прошлого года он подтвердил готовность государства к немедленному реагированию на военный конфликт с европейскими странами.

    Комментарии (24)
    22 июня 2026, 19:35 • Видео
    Кир Стармер все. Что дальше?

    Что означает уход Стармера для отношений Москвы и Лондона

    Как и обещал президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о своей отставке. Что это означает для конфликта между Москвой и Лондоном? Изменится ли стратегия по Украине?

    Комментарии (0)
    22 июня 2026, 19:42 • Новости дня
    В результате ракетного удара по Воронежу погибли пять человек

    Гусев: В результате ракетного удара по Воронежу погибли пять человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о последствиях ракетной атаки на регион, в результате которой погибли пять человек.

    В результате удара погибли пять человек, несколько десятков обратились за медицинской помощью, большинство из которых уже отпущены домой, сообщил Гусев в своем канале в Max.

    «Мы понесли сегодня крайне тяжелые потери. В результате ракетной атаки на город погибли пять человек. В медицинские учреждения обратились несколько десятков граждан, но большая часть из них после оказания помощи уже отпущена домой», – заявил глава региона.

    Наибольший ущерб нанесен промышленному предприятию в левобережной части Воронежа, где произошел пожар. Открытое горение ликвидировали в 16.30, сейчас идет разбор завалов. Роспотребнадзор не выявил превышения концентрации опасных веществ в воздухе. Кроме того, обломки повредили фасады и остекление 10 многоквартирных домов, а также кровли шести частных строений и около 50 автомобилей.

    Семьям погибших выплатят по 1 млн рублей, получившим тяжелые травмы – по 300 тыс. рублей. Губернатор подчеркнул важность соблюдения сигналов тревоги, отметив, что большинство работников предприятия уцелели благодаря своевременному спуску в убежище.

    Ранее сообщалось, что из-за падения обломков сбитых воздушных целей в Воронеже пострадали три человека.

    В начале мая на одном из местных предприятий после атаки беспилотника произошло возгорание.

    В конце апреля регион пережил самую крупную с начала года атаку дронов.

    Комментарии (13)
    22 июня 2026, 19:54 • Новости дня
    ВСУ атаковали переполненный пассажирский автобус в Горловке в час пик

    Миронов: ВСУ атаковали переполненный пассажирский автобус в Горловке в час пик

    ВСУ атаковали переполненный пассажирский автобус в Горловке в час пик
    @ Анастасия Романова/Абзац/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинские войска атаковали рейсовый транспорт в Калининском районе Горловки ДНР в вечерний час пик, в результате чего ранения получили более десятка мирных жителей, сообщил директор предприятия «Горсвет», которое занимается пассажирскими перевозками, Владимир Миронов.

    Инцидент произошел около 16.30 по московскому времени. Под удар попал следовавший по второму маршруту автобус ПАЗ в Калининском районе города. В этот момент салон был полностью заполнен пассажирами, передает ТАСС.

    Миронов описал ситуацию на момент атаки. «Много ехало людей, потому что час пик. Сзади люди пострадали. Так в притруску хорошо было», – сказал руководитель компании. По словам главы компании-перевозчика, водитель не пострадал, а основные повреждения пришлись на заднюю часть и крышу машины. Осколками разбило стекло двери и пробило потолочную обшивку, что указывает на применение дрона.

    Мэр города Иван Приходько в своем канале в Max также уточнил данные о жертвах. В результате удара количество получивших ранения граждан возросло до 15 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Горловки Иван Приходько проинформировал о ранении 12 мирных граждан при ударе беспилотника по маршрутному транспорту.

    В начале июня посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал военным преступлением атаку украинского дрона на рейсовый автобус в Енакиево.

    В апреле текущего года водитель пассажирского автобуса в Калининском районе Горловки получил ранение из-за сброса взрывчатки с беспилотника.

    Комментарии (7)
    22 июня 2026, 17:01 • Новости дня
    Лихачев сообщил о завершении строительства первого энергоблока АЭС «Аккую»
    Лихачев сообщил о завершении строительства первого энергоблока АЭС «Аккую»
    @ rosatom.ru

    Tекст: Дарья Григоренко

    Строительные работы на первом энергоблоке атомной электростанции в Турции подошли к концу, начались холодные гидравлические испытания реактора, заявил гендиректор Росатома Алексей Лихачев в ходе визита на станцию.

    Лихачев в ходе визита на станцию подтвердил окончание возведения объекта. Специалисты уже приступили к следующему важному этапу подготовки масштабного проекта к запуску, передает ТАСС.

    «Мы фиксируем завершение строительных работ. Сегодня ночью стартовали холодные гидравлические испытания реактора, и в течение нескольких недель эта работа будет завершена», – заявил руководитель госкорпорации. До старта пусковых операций остаются считанные недели.

    После завершения всех текущих процедур эксперты проведут тщательную ревизию проделанной работы. По итогам проверки в финальный этап будут внесены необходимые корректировки для обеспечения надежной работы станции.

    В январе министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар сообщил о завершении строительства первого реактора АЭС «Аккую» на 99%.

    Байрактар 4 января сообщил, что готовность первого энергоблока турецкой АЭС «Аккую» достигла 95%.

    В декабре глава Росатома Алексей Лихачев сообщил, что ввод в эксплуатацию первой очереди турецкой АЭС «Аккую» намечен на 2026 год.

    Комментарии (4)
    22 июня 2026, 18:57 • Новости дня
    Российские военные подняли флаги в большинстве районов Красного Лимана

    Рожин: Российские военные подняли флаги в большинстве районов Красного Лимана

    Российские военные подняли флаги в большинстве районов Красного Лимана
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военный эксперт Борис Рожин сообщил о текущей ситуации в Красном Лимане. По его данным, российские подразделения уверенно закрепляются в населенном пункте.

    «Российские флаги в Красном Лимана. Сейчас они фиксируются в большинстве районов города», – заявил эксперт в Max. Он отметил, что боевые действия в этом направлении продолжаются.

    Помимо городских кварталов, столкновения идут в лесах к югу от Красного Лимана. Также российские силы ведут бои за Старый Караван, продвигаясь в сторону Райгородка и Славянска.

    Ранее пленный украинский военнослужащий Юрий Контробай заявил о потере Киевом контроля над Красным Лиманом.

    Двумя днями ранее штурмовые отряды российской армии продвинулись в городской застройке этого населенного пункта.

    До этого Министерство обороны России сообщило о создании огневого мешка для остатков подразделений противника.

    Комментарии (9)
    23 июня 2026, 14:06 • Новости дня
    Захарова объяснила приставку «и.о.» у представителя России в Совбезе ООН
    Захарова объяснила приставку «и.о.» у представителя России в Совбезе ООН
    @ russiaun

    Tекст: Олег Исайченко

    Василий Небензя, постоянный представитель России при ООН, находится в отпуске, сказала газете ВЗГЛЯД официальный представитель МИД Мария Захарова, отвечая на вопрос, почему на официальном сайте постпредства в анонсе выступления российского дипломата Анны Евстигнеевой ее должность указана как «и.о. постоянного представителя».

    Представитель России в Совбезе ООН Анна Евстигнеева выступала в статусе «и.о. постоянного представителя», так как постоянный представитель России при ООН Василий Небензя находится в отпуске, пояснила газете ВЗГЛЯД официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Анна Евстигнеева 22 июня ярко выступила на заседании Совбеза ООН. В частности, удар дрона ВСУ по автобусу в Брянской области она назвала «проявлением морального разложения» украинского руководства. Дипломат также подчеркнула, что Россия последовательно достигает поставленных в рамках СВО целей.

    Евстигнеева также категорически отвергла причастность России к удару по Киево-Печерской лавре, назвав святыню общей для всех православных христиан. Представленные Киевом материалы, якобы доказывающие применение БПЛА «Герань» по Успенскому собору, она охарактеризовала как пропагандистскую акцию, отметив проржавевший двигатель обломков.

    При этом Владимира Зеленского она назвала человеком, фактически «превратившимся в политическую фигуру, чье давно уже незаконное пребывание у власти держится исключительно на продолжении боевых действий». На этом фоне его заявления о России выглядят «как жалкая попытка отвлечь внимание от собственного политического банкротства».

    Комментарии (0)
    23 июня 2026, 12:18 • Новости дня
    Полонист: Власти Польши официально разрешили ненавидеть украинцев

    Политолог Стремидловский: В Польше видят угрозу со стороны Украины

    Полонист: Власти Польши официально разрешили ненавидеть украинцев
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Версию об угрозе со стороны Украины разделяют очень многие польские эксперты и политики. Однако пока в Варшаве не готовы признать необходимость смены курса, сказал газете ВЗГЛЯД полонист Станислав Стремидловский. Ранее издание Mysl Polska предрекла войну Польши с Украиной.

    «Польские чиновники, отказываясь от украинских наград, зарабатывают политические очки», – считает политолог-полонист Станислав Стремидловский. Он напомнил, что в Польше к украинцам и прежде было негативное отношение, но это не поддерживалось властью, медиа и лидерами общественного мнения. Теперь же все чаще и все более открыто звучат голоса, что украинцы – это не друзья польского народа.

    «То есть обществу фактически официально разрешили ненавидеть украинцев», – уточнил собеседник. По его мнению, накал конфликта между Варшавой и Киевом достигнет пика, когда Польша откажется быть логистическим хабом для переправки на Украину западной военной техники и предоставлять прочую помощь. Однако пока говорить об этом не приходится. Сейчас в республике очень сильна дискуссия, относительно того, какую геополитическую концепцию выбрать, добавил Стремидловский.

    «Один из вариантов предполагает ее вхождение в британский альянс стран Северной Европы и Прибалтики. При этом у Варшавы не самые лучшие отношения с той же Швецией. Среди других путей – концентрация усилий в рамках Веймарского треугольника (группа для развития сотрудничества между Польшей, Германией и Францией), а также ставка на США», – детализировал политолог.

    «То есть польские политики находятся в той ситуации, когда они ломают голову над тем, что будет происходить в мире дальше и как в этой ситуации им не оказаться одним среди геополитических айсбергов, которые могут их раздавить, как это уже бывало в польской истории», – уточнил спикер. На этом фоне примечательны разговоры о возможной войне Варшавы и Киева.

    «Издание Mysl Polska, которое предрекает конфликт, – нишевое. При этом, я думаю, версию об угрозе со стороны Украины разделяют очень многие польские эксперты и политики. Как только местные ведущие издания начнут говорить об этом, тогда можно будет считать, что в Варшаве что-то меняется. Пока же в Польше не готовы признать необходимость смены курса», – заключил Стремидловский.

    Напомним, между Варшавой и Киевом продолжает развиваться «война орденов». Теперь польские чиновники возвращают украинские награды. В частности, о таком решении сообщил вице-спикер сената страны Михал Каминьский. Он объяснил свой поступок действиями и высказываниями Владимира Зеленского. Политик выразил недоумение тем, что Украина продолжает искать национальных героев среди лиц, ответственных за трагические события в истории польско-украинских отношений.

    Отметим, в пятницу, 19 июня, президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого Орла из-за присвоения названия «Героев УПА» (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России) одному из подразделений ВСУ. Решение Навроцкого спровоцировало бурную ответную реакцию в Киеве. Сразу несколько высокопоставленных украинских чиновников отказались от польских наград.

    Сначала глава МИД Украины Андрей Сибига вернул полякам Командорский крест. Затем от Золотого офицерского креста ордена «За заслуги перед Польшей» отказался глава офиса Зеленского Кирилл Буданов, внесенный Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов. В своем обращении через соцсети он упрекнул Варшаву в попытках диктовать другим народам, как им следует изучать собственную историю.

    Кроме того, от польского ордена Белого Орла отказались три бывших президента Украины: Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко (внесен в список террористов и экстремистов). Посол Украины в Польше Василий Боднар отказался от Кавалерского креста ордена «За заслуги перед Республикой Польшей», назвав решение лишить Зеленского награды «исторически несправедливым».

    Глава киевского режима выступил с угрозами в адрес Навроцкого, сыронизировав над его именем. «Кароль – это не должность его, это его имя, правильно? Все-таки у него не монархия, а демократия, поэтому нужно немного выстраивать отношения с Украиной», – сказал Зеленский. Он сравнил действия польского президента с поведением бывшего венгерского премьера Виктора Орбана.

    Оба лидера, по его мнению, занимались радикализацией общества для повышения собственных рейтингов. Зеленский объяснил действия Навроцкого намерением занять кресло премьер-министра республики в 2027 году вместо Дональда Туска. «Это политическая борьба, которая плохо может закончиться, очень плохой эскалацией. Я считаю, на ненависти нельзя зарабатывать политические очки», – предупредил глава киевского режима.

    «Владимир, дорогой, спор вообще не затрагивает внутренних вопросов Польши, – ответил ему Навроцкий. – Все поляки знают и понимают, сколько зла сделали Польше, полькам, полякам, польским детям украинские националисты». Он отметил, что «не может представить себе ситуацию, когда польские патриоты, а особенно польский президент, польское правительство в такой ситуации не вместе и не объединяются».

    На фоне этого скандала в Польше призвали готовиться к вероятной войне с Украиной. «Украина сделала свой выбор. Она доказала, что именно мы, поляки, всегда были для нее главным врагом – даже большим, чем русские. Нам остается лишь сделать из этого очевидные выводы», – пишет издание Mysl Polska. Как отмечает автор материала, СВО рано или поздно закончится поражением Киева, при этом «у юго-восточной границы Польши по-прежнему останется коррумпированная олигархическая власть, связанная с самыми сомнительными группами влияния со всего мира», а также огромная украинская армия, состоящая в основном из деморализованных солдат.

    В этих условиях, по мнению обозревателя, Киев станет искать нового противника, и очевидной целью окажется Польша. «Единственный способ предотвратить это – наращивать собственный потенциал и снижать риски. Вместо того чтобы готовить польскую армию к мифической войне с Россией, следует готовить ее к вполне вероятной войне с Украиной», – говорится в публикации.

    Комментарии (5)
    23 июня 2026, 11:29 • Новости дня
    Лавров назвал хамским требование Зеленского «навести порядок» в Белоруссии

    Лавров назвал хамским требование Зеленского навести порядок в Белоруссии

    Лавров назвал хамским требование Зеленского «навести порядок» в Белоруссии
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал хамскими слова Владимира Зеленского, который потребовал «навести порядок» в Белоруссии.

    Российский дипломат выступил на 12-м посольском круглом столе в Дипломатической академии. Во время своей речи он обратил внимание на недопустимую риторику Киева в отношении Минска, передает РИА «Новости».

    «Имею в виду хамское выступление Зеленского, требующего навести порядок на территории суверенного государства, а иначе он сам займется наведением там порядка», – сказал Сергей Лавров.

    Кроме того, министр выразил слова поддержки гражданам Белоруссии. Это заявление прозвучало на фоне террористического акта, который совершили Вооруженные силы Украины в Брянской области.

    Ранее Зеленский предъявил Минску ультиматум с угрозой применения силы.

    Несколькими днями ранее глава МИД России назвал обстрел автобуса с белорусскими детьми в Брянской области спланированной акцией устрашения.

    До этого Сергей Лавров указал на чувство полной безнаказанности Владимира Зеленского.

    Комментарии (4)
    22 июня 2026, 21:55 • Новости дня
    Россия и Иран обсудили американо-иранский меморандум

    Москва и Тегеран провели консультации по меморандуму Ирана и США

    Tекст: Вера Басилая

    В Москве прошли консультации представителей Москвы и Тегерана по ближневосточной проблематике, сообщил МИД России.

    Представители России и Ирана провели в Москве консультации, посвященные ближневосточной проблематике, говорится в официальном заявлении МИД России.

    В переговорах приняли участие спецпредставитель министра иностранных дел РФ по сирийскому урегулированию, директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки Александр Кинщак и помощник главы МИД Ирана, генеральный директор Главного управления Западной Азии и Северной Африки Мехди Шуштари.

    Главной темой встречи стали перспективы реализации меморандума о взаимопонимании между Ираном и США. Документ направлен на завершение военного конфликта в ближневосточном регионе.

    Президент США подписал меморандум о прекращении войны с Ираном.

    Глава российского МИД Сергей Лавров выразил надежду на предотвращение возобновления боевых действий на Ближнем Востоке.

    Участники переговорного процесса создали специализированные технические группы для подготовки окончательного мирного соглашения.

    Комментарии (0)
    22 июня 2026, 16:33 • Новости дня
    Книги Ленина и Маяковского попали в список произведений с наркотиками
    Книги Ленина и Маяковского попали в список произведений с наркотиками
    @ Ilya Galakhov/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский книжный союз расширил реестр литературы с упоминанием запрещенных веществ, добавив туда труды Ленина, Маяковского и Пелевина.

    В обновленный отраслевой перечень вошли более 100 новых изданий, передает ТАСС. Среди них оказались произведения «Ослиный мост» Владимира Ленина и «Война и язык» Владимира Маяковского.

    Специальными отметками также снабдят романы Виктора Пелевина «Принц Госплана», «Тайные виды на гору Фудзи» и «Непобедимое солнце». Маркировке подлежат сборник Говарда Лавкрафта «Ночной океан», четыре детектива норвежца Ю Несбе и тексты шведского автора Фредрика Бакмана.

    Ранее реестр насчитывал около одной тыс. произведений, включая работы Сергея Лукьяненко, Дины Рубиной, Стивена Кинга и Чака Паланика. Список обновляется еженедельно по заявлениям правообладателей.

    С 1 марта 2026 года вступили в силу поправки, обязывающие маркировать литературу, изданную после 1 августа 1990 года. Если в тексте есть упоминания запрещенных препаратов, книга должна содержать предупреждение со знаком восклицания и антинаркотической надписью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Российский книжный союз составил первый перечень произведений для специальной маркировки. Закон об упоминании наркотиков в литературе вступил в силу весной этого года. Российские издатели начали печатать предупреждающие знаки на обложках.

    Комментарии (10)
    23 июня 2026, 15:00 • Новости дня
    Путин заявил об успешном наступлении российских войск в зоне СВО
    Путин заявил об успешном наступлении российских войск в зоне СВО
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская армия успешно теснит противника на всех направлениях в зоне специальной военной операции, не оставляя ему шансов на успех, заявил президент Владимир Путин.

    «Ребята наши поджимают их, поджимают на всех участках боевого соприкосновения, на всех. Нет ни одного места, где было бы наоборот», – заявил российский лидер во время встречи с выпускниками высших военно-учебных заведений, передает РИА «Новости».

    В начале июня Путин заявил об активном продвижении Вооруженных сил России на всех участках фронта.

    Позже глава государства отметил неспособность противника сдержать этот натиск.

    В конце прошлого года российский лидер сообщил об отступлении украинских подразделений на всей линии боевого соприкосновения.

    Комментарии (0)
    22 июня 2026, 17:29 • Новости дня
    В Госдуме раскритиковали предложение КПРФ изъять вклады для пополнения бюджета

    Депутат Аксаков раскритиковал предложение КПРФ изъять вклады для пополнения бюджета

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков подверг резкой критике инициативу лидера КПРФ Геннадия Зюганова, предложившего использовать средства граждан и бизнеса, размещенные в банках, для пополнения бюджета.

    Парламентарий в беседе с телеканалом RTVI подчеркнул, что банковские вклады выполняют важную функцию для экономики и финансовой системы страны. По его словам, «деньги, которые находятся на вкладах и так далее – это ресурс для кредитования экономик, для проведения финансовых операций». Аксаков отметил, что изъятие или заморозка этих средств способно негативно сказаться на экономической активности, передает ТАСС.

    Председатель профильного думского комитета предупредил, что подобные меры приведут к сокращению доступных финансовых ресурсов. Он пояснил: «А если их заморозить, отнять, это значит лишить экономику денег».

    Депутат также заявил, что реализация такой идеи не отвечает интересам ключевых участников экономических процессов. По его словам, в этом «никто не заинтересован – ни правительство, ни бизнес».

    Оценивая предложение Зюганова в целом, Аксаков высказался предельно категорично. «Поэтому это бред», — заключил глава комитета Госдумы по финансовому рынку.

    Ранее во время предвыборного съезда партии лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил с предложением изъять средства, размещенные на банковских счетах граждан и компаний, для решения государственных задач. По его словам, в банках «в условиях войны» размещены 67 трлн рублей физических лиц и еще 63 трлн рублей предприятий. «Это три государственных бюджета лежат и обогащают банкиров», – заявил он. По мнению политика, данные эти средства «не вкладываются ни в производство, никуда».

    В мае министр финансов Антон Силуанов опроверг слухи о возможной заморозке вкладов населения.

    Ранее глава Минфина назвал ерундой идею изъятия сверхприбыли у российских банков.

    Банк России счел абсурдными инициативы по ограничению доступа граждан к личным активам.

    Комментарии (7)
    23 июня 2026, 15:04 • Новости дня
    Путин назвал цель ударов ВСУ по гражданским объектам

    Путин: ВСУ пытаются раскачать российское общество атаками на гражданские объекты

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин объяснил мотивы украинских ударов по гражданской инфраструктуре.

    По словам главы государства, противник пытается посеять неуверенность среди населения и отвлечь внимание от реальной ситуации в зоне боевых действий, передает РИА «Новости».

    «Дроны, удары по гражданской инфраструктуре, для чего? Ну, раскачать общество», – подчеркнул российский лидер во время встречи президента с выпускниками военных и силовых вузов, включая академии Минобороны, МЧС, ФСБ и других ведомств.

    Он отметил, что Запад активно поддерживает эту тактику, направляя огромный поток беспилотников.

    Путин добавил, что массированное воздействие призвано создать неуверенность в действиях российских Вооруженных сил, тогда как происходящее на фронте выносится за скобки.

    Ранее Путин объяснил атаки украинских беспилотников желанием внести раскол в общество. По его словам, неспособность сдержать натиск российских войск вынуждает армию противника прибегать к методам террора.

    Сенатор Владимир Джабаров указал на намеренный выбор Киевом мирных целей для ударов.

    Комментарии (7)
    23 июня 2026, 14:00 • Новости дня
    Путин заявил о готовности России ответить на любые угрозы

    Путин: Россия готова оперативно и адекватно ответить на любые угрозы

    Путин заявил о готовности России ответить на любые угрозы
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия готова оперативно и адекватно ответить на любые внешние и внутренние угрозы, заявил президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений.

    Президент Владимир Путин провел встречу с выпускниками высших военно-учебных заведений, передает РИА «Новости». В ходе мероприятия глава государства подчеркнул способность страны противостоять вызовам.

    «Мы готовы оперативно и адекватно ответить на любые внешние и внутренние угрозы», – сказал российский лидер.

    Кроме того, президент высоко оценил действия военнослужащих.

    «Сегодня российские офицеры и солдаты мужественно и эффективно решают задачи в ходе специальной военной операции, освобождают наши исторические земли, защищают наших людей», – сказал президент России.

    Ранее президент поблагодарил штурмовиков за достойное выполнение боевых задач.

    Комментарии (12)
    Главное
    Авария оставила без света крупнейшие города Крыма
    Лавров: Россия обеспечит безопасность Белоруссии в случае угрозы
    «Единая Россия» обеспечила ипотечные каникулы для семей при появлении ребенка
    Трамп сообщил о согласии Ирана на бессрочные ядерные инспекции
    Захарова объяснила приставку «и.о.» у представителя России в Совбезе ООН
    Танк Т-90М «Прорыв» доработали с учетом боевого опыта СВО
    Оперный певец Юкавский попал в психбольницу после прыжка с моста

    Российский подсанкционный СПГ-завод празднует победу

    Россия построила второй газовоз самого высокого ледового класса и к концу года обещает запустить в строй третий. Эти уникальные танкеры крайне нужны российскому СПГ-заводу «Арктик СПГ-2». Без них невозможен круглогодичный вывоз СПГ клиентам. Китай как единственный покупатель подсанкционного СПГ из России уже готовит второй терминал для приема. Однако в этой истории есть несколько ложек дегтя. Какие? Подробности

    Перейти в раздел

    США не смогли выполнить договоренности Анкориджа по Украине

    США не смогли приблизить урегулирование украинского кризиса. Вашингтон оказался «не совсем в состоянии» выполнить договоренности, достигнутые на саммите в Анкоридже, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Россия не ждет, пока страны Запада при участии американцев или без них «созреют» для мира, и будет добиваться своей победы на поле боя. Подробности

    Перейти в раздел

    Украинский террор прямо связан с наступлением на Краматорск и Славянск

    Одно из важнейших событий назревает в зоне спецоперации: российские войска формируют позиции для начала освобождения Славянска и Краматорска. Почему два этих города Донбасса имеют ключевое значение для итогов всей СВО и как происходящее связано с рекордными по масштабам налетами беспилотников ВСУ на Крым и Москву? Подробности

    Перейти в раздел

    В Польше задумались о войне с Украиной

    Дипломатический скандал между Варшавой и Киевом из-за лишения Владимира Зеленского ордена Белого орла получил развитие. После того как высокопоставленные украинские чиновники отказались от наград соседней республики, их коллеги в Польше приняли симметричное решение, а в местной прессе появились призывы готовиться к войне с Украиной. Эксперты оценили перспективы перерастания ссоры Зеленского и Навроцкого в серьезный конфликт. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кир Стармер все. Что дальше?

      Как и обещал президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о своей отставке. Что это означает для конфликта между Москвой и Лондоном? Изменится ли стратегия по Украине?

    • В США раскрыт заговор вокруг коронавируса

      Глава национальной разведки США Тулси Габбард перед уходом в отставку опубликовала скандальный доклад о происхождении коронавируса. И что же узнал мир о потрясшей его пандемии?

    • Определен следующий премьер Британии

      Уже скоро в Великобритании должен смениться лидер правящей Лейбористской партии – а значит, и премьер-министр. Новым хотят сделать Энди Бернэма. Что это за человек? Чего от него ждать России?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Выборы в Государственную думу в 2026 году: даты, партии и порядок голосования

      Осенью 2026 года в России пройдут очередные выборы в Государственную думу – впервые с участием жителей новых регионов. В материале – даты, порядок голосования, список участников и ключевые изменения по сравнению с предыдущими выборами.

    • Что будет, если не платить ипотеку в 2026 году: когда банк может забрать квартиру и что делать заемщику

      Просрочка по ипотеке не означает, что банк сразу заберет квартиру, но затягивать с проблемой опасно. Уже после первых пропущенных платежей начинают начисляться штрафы и пени, а при длительной задолженности кредитор может потребовать досрочно вернуть весь долг и обратиться в суд. В 2026 году у заемщиков есть несколько способов избежать крайних последствий – от ипотечных каникул и реструктуризации до рефинансирования и продажи жилья без потери контроля над ситуацией. Разбираемся, что будет, если не платить ипотеку, когда банк может начать взыскание и как сохранить квартиру.

    • Результаты ОГЭ-2026: когда будут, где посмотреть баллы и полный график публикации

      Результаты ОГЭ-2026 обычно публикуют через 7–14 дней после экзамена, однако сроки зависят от предмета, периода сдачи и региона. Узнать баллы можно онлайн на официальных порталах, через сайты РЦОИ, «Госуслуги» или в школе. Публикуем полный график результатов ОГЭ-2026 по всем предметам, рассказываем, когда придут оценки и что делать, если вы не согласны с итогами проверки.

    Перейти в раздел

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации