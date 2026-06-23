Кубинцы отстаивают свои принципы и завоевания своего строя всеми доступными способами. Рыночные реформы нужны стране для того, чтобы выиграть время и накопить силы для преодоления топливной блокады и подготовки к возможному военному вторжению США.3 комментария
Путин назвал главную составляющую успеха российской спецоперации
Путин: Главная составляющая успеха СВО – это воинские коллективы
Мужество и профессионализм воинских коллективов играют решающую роль в достижении поставленных целей, превосходя по значимости даже самые современные средства вооруженной борьбы, заявил президент России Владимир Путин.
Владимир Путин провел встречу с выпускниками высших военно-учебных заведений, передает РИА «Новости». В ходе мероприятия обсуждались ключевые факторы победы и роль командиров в современных условиях.
«Безусловно, никакие достижения в производстве самых современных средств вооруженной борьбы не заменят мужества и профессионализма наших воинов. Главная составляющая успеха в специальной военной операции - это воинские коллективы», – подчеркнул глава государства.
На встрече присутствовали выпускники вузов Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН. Российский лидер добавил, что государство продолжит укреплять авторитет и социальный статус офицеров, поскольку именно они служат примером чести и доблести для подчиненных.
Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее президент назвал ветеранов спецоперации костяком будущего управленческого аппарата страны.