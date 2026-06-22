В центре чешского Брно найдена авиабомба

Tекст: Денис Тельманов

Опасная находка была сделана в понедельник в районе Центрального вокзала, передает РИА «Новости». В связи с инцидентом началась эвакуация жилых домов, административных зданий, торгово-развлекательных центров и самого вокзала.

«Во время раскопок в районе Центрального вокзала Брно была обнаружена неразорвавшаяся бомба времен Второй мировой войны. Полиция проводит эвакуацию находившихся на вокзале пассажиров, жителей окрестных домов и сотрудников и посетителей административных учреждений и торгово-развлекательных заведений», – говорится в сообщении портала Novinky.

Автомобильное и железнодорожное движение в зоне обнаружения снаряда временно перенаправили по другим маршрутам. На месте работают специалисты, которые проводят археологические исследования перед началом строительства нового здания вокзала и прилегающих домов.

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