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В центре чешского Брно найдена авиабомба
В чешском городе Брно из-за обнаруженного во время земляных работ неразорвавшегося снаряда времен Второй мировой войны началась масштабная эвакуация людей.
Опасная находка была сделана в понедельник в районе Центрального вокзала, передает РИА «Новости». В связи с инцидентом началась эвакуация жилых домов, административных зданий, торгово-развлекательных центров и самого вокзала.
«Во время раскопок в районе Центрального вокзала Брно была обнаружена неразорвавшаяся бомба времен Второй мировой войны. Полиция проводит эвакуацию находившихся на вокзале пассажиров, жителей окрестных домов и сотрудников и посетителей административных учреждений и торгово-развлекательных заведений», – говорится в сообщении портала Novinky.
Автомобильное и железнодорожное движение в зоне обнаружения снаряда временно перенаправили по другим маршрутам. На месте работают специалисты, которые проводят археологические исследования перед началом строительства нового здания вокзала и прилегающих домов.
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