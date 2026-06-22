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Грузия решила создать реестр иностранцев для борьбы с нелегалами
Единый реестр иностранных граждан решено создать в Грузии в контексте борьбы с нелегальной миграцией, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе заявил в понедельник, что «реестр, который создадут на базе агентства развития сервисов министерства юстиции, даст возможность сделать эффективной борьбу против нелегальной миграции».
В реестре будет регистрироваться въезд любого иностранного гражданина в Грузию во избежание нарушения им миграционных регуляций.
Граждане многих стран, включая Россию, могут находиться в Грузии в течение года без визы.
Затем они обязаны покинуть страну и получить разрешение на въезд и пребывание заново.
Как сообщила Национальная служба статистики Грузии, в настоящее время в Грузии на постоянной основе проживают 37,7 тыс. граждан России.
Ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил о планах ужесточить миграционное законодательство из-за возможного притока мигрантов.
МВД Грузии также предложило ужесточить контроль за иностранными студентами, требуя от них подтверждения учебы и не замены ее на трудовую деятельность.
Большим будет контроль за фиктивными браками иностранцев с гражданами Грузии. Депортированным из Грузии запретят приезжать в течение десяти лет.
Недавно Грузия ужесточила трудовое законодательство, запретив мигрантам определенные сферы деятельности.