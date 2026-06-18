«Третья» Азия, самая удаленная от России, может оказаться для нас не только выгодным, но и наиболее комфортным внешнеэкономическим партнером.11 комментариев
Российские триколоры развернули на матче Узбекистана и Колумбии в Мексике
На трибунах во время встречи футбольных сборных Узбекистана и Колумбии в Мехико зрители продемонстрировали российские флаги, они неоднократно попадали в объективы телекамер.
В ходе трансляции спортивного события были замечены фанаты с символикой России, передает РИА «Новости».
Как минимум два человека расположились на главной трибуне стадиона среди колумбийских поклонников футбола.
Полноразмерные государственные флаги России отчетливо наблюдались на телевизионных кадрах. Одно из полотнищ зрители развернули прямо в первом ряду. Оно регулярно оказывалось в центре внимания операторов во время игровых моментов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российский триколор появился на стадионе в Мехико перед матчем открытия чемпионата мира.