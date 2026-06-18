Российские триколоры развернули на матче Узбекистана и Колумбии в Мексике

Лионель Месси рассказал о причинах слез на чемпионате мира

Месси объяснил слезы на чемпионате мира эмоциями

Tекст: Мария Иванова

Нападающий аргентинской национальной команды Лионель Месси признался, что расплакался на чемпионате мира 2026 года после трудных дней, передают РИА «Новости».

В ночь на среду сборная Аргентины разгромила команду Алжира со счетом 3:0 в матче первого тура группы J. Турнир проходит в США, Канаде и Мексике.

«Это никак не связано со спортом. У меня было несколько трудных дней, поэтому я не смог сдержать эмоций. Благодарен товарищам по команде, тренерскому штабу – они всегда были рядом и придавали мне сил», – заявил Месси. Он добавил, что стартовые матчи на таких турнирах всегда даются нелегко из-за высокой конкуренции.

В игре против Алжира форвард оформил хет-трик. Эта победа стала для него 17-й на чемпионатах мира, что позволило сравняться с достижением Мирослава Клозе. Кроме того, аргентинец повторил рекорд немецкого футболиста по числу забитых мячей – теперь у обоих по 16 голов на мировых первенствах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Лионель Месси стал первым участником шести мировых первенств.

Накануне этой игры болельщики двух стран устроили массовую драку на нью-йоркской Таймс-сквер.

Ранее французский нападающий Килиан Мбаппе обошел аргентинца по количеству забитых на чемпионатах мира мячей.