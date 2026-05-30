«Единая Россия» потребовала навести порядок с платными парковками в городах
«Единая Россия» выступила за упорядочение правил пользования платными парковками и требует ввести единые, понятные и прозрачные нормы, заявила член экспертного совета партии по подготовке Народной программы Людмила Болилая.
«Единая Россия» настаивает на введении прозрачных и единых правил пользования платными парковками по всей стране, сообщила пресс-служба «Единой России». Член экспертного совета партии Людмила Болилая отметила, что в последние недели в рамках сбора предложений в Народную программу партии поступает множество обращений от автомобилистов. Граждане жалуются на отсутствие единых подходов к организации платных парковок, сложности с оплатой и случаи, когда штрафы выписываются из-за технических задержек.
Болилая отметила, что проблема становится особенно актуальной в преддверии летнего сезона отпусков, когда миллионы россиян отправятся в поездки на личном транспорте. «Единая Россия» требует навести порядок в этом вопросе. Нужны единые, понятные и прозрачные правила пользования платными парковками», – заявила Болилая.
По ее словам, водители должны заранее знать стоимость места и иметь возможность удобно его оплатить. «Парковки — это сервис для людей, а не способ заработать на них», – подчеркнула Болилая.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте премьер-министр Михаил Мишустин поручил Министерству транспорта рассмотреть механизм постоплаты стоянок. На днях ведомство вынесло на общественное обсуждение проект закона о новых правилах парковочной деятельности.