Роскачество сообщило о дефектах вин в мягких упаковках
Роскачество: Более половины вин в мягкой упаковке не соответствуют ГОСТ
Эксперты выявили серьезные проблемы со вкусом и ароматом у большинства образцов алкогольной продукции в мягкой таре, заподозрив производителей в экономии на сырье.
Более половины проверенных вин в мягкой упаковке не смогли набрать минимальную оценку по ГОСТ, передает РИА «Новости». В организации отметили, что у многих образцов обнаружены явные дефекты вкуса и аромата.
«Эксперты «Винного гида России» впервые провели оценку винодельческой продукции в мягкой упаковке... Из 16 образцов девять не дотянули даже до минимальной оценки ГОСТ, у многих – явные дефекты аромата и вкуса, а часть производителей, судя по всему, экономит на всем, включая само вино», – заявили в ведомстве.
Образцы с низкими оценками направлены на дополнительное физико-химическое исследование из-за опасений фальсификации и угрозы безопасности. Производители получили претензионные письма, а уполномоченные органы примут меры в рамках контроля.
При этом в прошлом году продажи вина в мягкой таре росли быстрее всего, достигнув более 120 млн литров.
Исследование проводили 12 экспертов вслепую, а протоколы верифицировала Федеральная служба по аккредитации.
