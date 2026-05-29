Астана заявила о готовности рассмотреть дополнительные маршруты экспорта нефти
Власти Казахстана активно изучают альтернативные пути поставок энергоносителей на международные рынки, однако пока не видят полноценной замены действующим мощностям Каспийского трубопроводного консорциума.
Руководство страны анализирует все возможные варианты поставок сырья за рубеж, передает ТАСС. При этом на данный момент полноценной замены трубопроводу КТК не существует, рассказал министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов.
«На сегодняшний момент КТК способен транспортировать 82 млн тонн нефти: это мощность этого трубопровода. Альтернативы этому трубопроводу на сегодняшний момент нет, способной также транспортировать 82 млн тонн», – заявил глава ведомства.
Чиновник добавил, что республика готова детально изучать любые дополнительные направления для экспорта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Казахстан перенаправил 260 тыс. тонн экспортной нефти через российские порты.
Вице-премьер России Александр Новак объяснил изменение маршрута повреждениями инфраструктуры трубопровода «Дружба».
Ранее Москва анонсировала перевод казахстанского сырья на свободные логистические направления.