Синоптики спрогнозировали резкое похолодание в Москве
В предстоящую пятницу жителей столичного региона ожидает облачная погода с кратковременными дождями и плотным ветром, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
В пятницу температура воздуха не поднимется выше плюс 13 градусов, пояснила Позднякова РИА «Новости».
«В пятницу в Москве ожидается облачная с прояснениями погода. В течение всех суток местами будет приниматься кратковременный дождь... Сохранится плотный северо-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду», – рассказала эксперт.
Метеоролог отметила, что минимальная температура в столице составит от плюс четырех до плюс шести градусов, а по области – от плюс трех до плюс восьми градусов. Днем воздух в Москве прогреется до 11-13 градусов тепла.
Специалист добавила, что такие температурные показатели окажутся на семь градусов ниже климатической нормы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне синоптики пообещали москвичам долгожданное летнее тепло в выходные дни.