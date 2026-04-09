В Запорожской области прогремела серия мощных взрывов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Федоров сообщил, что серия взрывов произошла в районах Запорожской области, которые находятся под контролем украинских властей, передает ТАСС.

«Взрывы в Запорожской области», – заявил Федоров. Спустя 11 минут он сообщил о новых взрывах в этом же регионе.

На данный момент в этих районах объявлена воздушная тревога.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером в пятницу в городе Запорожье прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. Ранее в Харькове произошла серия взрывов с повреждением объекта критической инфраструктуры. В воскресенье в Чернигове на севере Украины также произошел взрыв.