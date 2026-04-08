Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и трех бригад теробороны около Кияницы, Новодмитровки, Малой Рыбицы, Хотени и Толстодубово в Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

А в Харьковской области нанесено поражение подразделениям трех механизированных бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии рядом с Рубежным, Нескучным, Богодуховым и Терновой.

Противник при этом потерял более 170 военнослужащих, бронетранспортер и две станции РЭБ. Уничтожены два склада боеприпасов и шесть складов матсредств.

В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны возле Моначиновки, Нечволодовки, Смородьковки в Харьковской области, Татьяновки, Щурово, Пришибом и Красным Лиманом в Донецкой народной республике (ДНР).

При этом потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, четыре бронемашины, артиллерийское орудие и американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Уничтожены два склада с боеприпасами.

Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Краматорска, Пискуновки и Константиновки в ДНР, отчитались в Минобороны.

Противник потерял свыше 165 военнослужащих, две бронемашины «Казак» и четыре орудия полевой артиллерии, в том числе польскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab. Уничтожены станция РЭБ, три склада боеприпасов и склад горючего.

Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой, егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии у Красного Кута, Кучерова Яра, Водянского, Гришино, Сергеевки, Новоалександровки в ДНР, Новоподгородного и Новопавловки в Днепропетровской области.

Потери украинских вооруженных формирований при этом составили более 335 военнослужащих, немецкий танк Leopard, три бронемашины, британский ЗРК Raven, перечислили в Минобороны.

Между тем подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух механизированных, двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад и четырех штурмовых полков ВСУ поблизости от Романки, Покровского, Добропасово, Великомихайловки в Днепропетровской области, Воздвижевки, Новоселовки, Розовки и Любицкого в Запорожской области.

Противник потерял свыше 200 военнослужащих, машину пехоты, бронетранспортер и склад с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, накануне ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО около 1270 военных.

