Люди могут верить во Христа, яростно отрицать Его, пытаться Его игнорировать – но они уже живут в мире, который сформирован проповедью Его апостолов. Те ценности и моральные принципы, которые сейчас видятся неоспоримыми, показались бы очень странными в дохристианскую эпоху.
AP News сообщил о скором освобождении журналистки Шелли Киттлсон в Ираке
Иракская шиитская группировка «Катаиб Хезболла», поддерживаемая Ираном, объявила, что намерена освободить американскую журналистку Шелли Киттлсон, похищенную на прошлой неделе в Багдаде, передает AP News.
В заявлении организации отмечается, что это решение принято «в знак признательности за патриотическую позицию уходящего премьер-министра» Ирака Мохаммеда Шиа аль-Судани. При этом представители группировки подчеркнули: «эта инициатива не будет повторяться в будущем».
До этого момента «Катаиб Хезболла» официально не признавала свою причастность к похищению, хотя ранее на нее указывали как американские, так и иракские власти. По данным властей Ирака, в похищении были задействованы два автомобиля: один из них разбился при попытке задержания возле города аль-Хасва, после чего журналистку пересадили во второй автомобиль, который скрылся с места происшествия.
Шелли Киттлсон, 49 лет, – независимая журналистка, долгое время работавшая на Ближнем Востоке, в частности в Ираке и Сирии. По информации AP, она неоднократно получала предупреждения о возможных угрозах, однако отказалась покинуть Ирак. После похищения переговоры о ее освобождении столкнулись с трудностями: представители силовых структур заявили, что руководство батальонов «Катаиб Хезболла» скрывается, и установить контакт с ними крайне сложно.
Американские власти пока не давали официальных комментариев, но Госдепартамент ранее сообщал, что совместно с ФБР работает над освобождением Киттлсон.
Ранее в Ираке сообщали, что существует угроза похищений американцев. К таким случаям отнесено недавнее исчезновение внештатной журналистки Шелли Киттлсон, сотрудничавшей с Al-Monitor.