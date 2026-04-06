В Казахстане произошел прорыв плотины «Шоптыколь»

Tекст: Катерина Туманова

«В Коргалжынском районе зафиксирован прорыв плотины «Шоптыколь». Гидротехническое сооружение расположено в двух км к северу от села Сабынды. На месте происшествия ведутся оперативные работы по безопасному пропуску воды», – сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что к ликвидации последствий привлечены силы и средства МЧС, местных исполнительных органов, районного отдела полиции и дорожных служб. Всего – порядка 170 человек личного состава и 43 единицы техники.

В МЧС сообщили, что ведутся работы по укреплению дамбы, отсыпке инертных материалов и отводу воды.

