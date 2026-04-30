Роспотребнадзор зарегистрировал тест для диагностики стафилококка
Новый тест для диагностики золотистого стафилококка зарегистрирован в России, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
В России зарегистрирован новый тест для выявления золотистого стафилококка, сообщает РИА «Новости». В пресс-службе Роспотребнадзора отметили, что «ученые ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали и зарегистрировали новый набор реагентов для быстрого определения метициллинрезистентного золотистого стафилококка».
Тест позволяет обнаруживать генетические маркеры устойчивости бактерии к антибиотикам, что важно для подбора оптимального лечения. Время определения устойчивости составляет до 25 минут, что значительно ускоряет процесс диагностики по сравнению с традиционными методами.
Метициллинрезистентный золотистый стафилококк – микроорганизм, вызывающий широкий спектр заболеваний: от незначительных кожных инфекций до опасных состояний, таких как пневмония, менингит, инфекционно-токсический шок и сепсис.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Роспотребнадзора Анна Попова анонсировала разработку 50 новых тестов на опасные инфекции.
Ранее российские ученые создали первый в мире экспресс-тест для выявления гепатита С.
Специалисты ведомства также зарегистрировали быструю методику диагностики гепатита В.