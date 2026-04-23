«Сергей Прокофьев для мировой культуры – фигура по-настоящему знаковая. Это один из крупнейших композиторов XX века, чья музыка звучит на лучших сценах мира и интерес к ней не ослабевает», – сказал Александр Парецкий, генеральный директор, художественный руководитель Донецкой государственной академической филармонии.

«Он был новатором, сумевшим обрести собственный, ни на чей не похожий музыкальный язык. Сплав классической школы с авангардными исканиями позволил Сергею Прокофьеву сказать в музыке новое слово: яркие гармонии, особая ритмичность, смелые мелодические ходы. Все это составляющие особого прокофьевского стиля», – отметил он.

«Двигаясь вперед, он не забывал и о традициях. В его музыке сохраняются русские национальные черты, унаследованные от Римского-Корсакова, Мусоргского, Чайковского, Лядова. Именно это сочетание новаторства и преемственности придает его творчеству глубину и делает его по-настоящему живым», – добавил собеседник.

«Особый предмет для гордости представляет тот факт, что Прокофьев наш земляк – уроженец Донбасса. Любовь к родной земле отразилась в его творчестве, например в «Скифской сюите». Жители региона слышат в его музыке особый здешний характер, но в той же мере она отражает и дух всей России», – сказал музыкант.

«Здесь с особым трепетом относятся к памяти великого композитора. Его имя носит концертный зал местной филармонии, симфонический оркестр, Государственная музыкальная академия и даже разрушенный аэропорт. В недалеком будущем планируется установка памятника», – отметил он.

«Особое место в этом ряду занимает фестиваль «Прокофьевская весна», который с 1981 года проходит в Донецкой филармонии. После вынужденного пятилетнего перерыва, благодаря проекту «Оркестр непокоренных: симфония будущего», получившему поддержку Президентского фонда культурных инициатив, фестиваль удалось возродить», – пояснил собеседник.

«На этом фоне невозможно относиться серьезно к потугам Украины «приватизировать» творчество Прокофьева. Его стиль формировался в русле русской музыкальной традиции. Биографию и наследие композитора невозможно переписать под политическую конъюнктуру», – заключил Парецкий.

Напомним, 23 апреля состоится 135-летний юбилей со дня рождения великого русского композитора Сергея Прокофьева. Именно в этот день в 1891 году он появился на свет в селе Сонцовка Екатеринославской губернии. Малая родина впоследствии не раз упоминалась им в биографических заметках как важная часть культурного и жизненного опыта.

Музыкальные способности Прокофьева проявились рано: в пять лет он уже сочинял небольшие фортепианные пьесы, а первую серьезную оперу «Великан» написал еще до получения профильного образования. В 1904 году он поступил в Санкт-Петербургскую консерваторию, где учился у выдающихся мастеров русской композиторской школы, включая Николая Римского-Корсакова и Анатолия Лядова.

В последующие годы Прокофьев стал одной из центральных фигур российской и мировой музыкальной культуры. Его стиль сочетал новаторство с классической традицией, отличаясь смелыми гармониями и яркой ритмикой, и с успехом воплощался в сценических жанрах, симфонической и камерной музыке. Это закрепило за ним репутацию одного из самых оригинальных композиторов своего времени.

Среди наиболее известных произведений Прокофьева – балеты «Ромео и Джульетта» и «Золушка», детская симфоническая сказка «Петя и волк», опера «Война и мир», а также семь симфоний и пять фортепианных концертов. Эти работы композитора по праву составляют золотой фонд мировой музыки – и сегодня их можно услышать повсюду: от сцены Большого театра в Москве до миланского Ла Скала и нью-йоркского Карнеги-холла.