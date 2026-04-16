Пашинян признал проникновение мафии в правительство и суды Армении

Минобороны назвало адреса европейских производителей БПЛА для ударов по России

Tекст: Елизавета Шишкова

Минобороны России предоставило список названий и адресов украинских и совместных предприятий в Европе, где изготавливают БПЛА и комплектующие для Украины. В ведомстве заявили: «Европейской общественности следует не только ясно понимать истинные причины угроз их безопасности, но и знать адреса, а также места расположения «украинских» и «совместных» предприятий по выпуску БПЛА и компонентов для Украины на территории своих стран», передает ТАСС

Среди компаний, попавших в опубликованный перечень, значатся «Файер пойнт» и «Хорайзон тех» в Британии (Лондон, Милденхолл, Лестер), «Да Винчи авиа» и «Эйрлоджикс» в Германии (Мюнхен), «Корт» в Дании (Стевринг), а также компании в Литве (Вильнюс), Латвии («Терминал аутономи» в Риге), Нидерландах («Дестинус» в Хенгело), Польше («ГП Антонов», «Укрспецсистемз» в Мелеце и Тарнуве), Чехии («Девиро» в Праге и Колине).

На этих предприятиях выпускаются различные модели беспилотников, такие как FP-1, FP-2, «Стикер», «Да Винчи», «Анубис», «ХаКи» АК-1000, AQ-400 «Коса», «Рута», Ан-196 «Лютый», RAM-2X, «Булава». Минобороны также отметило, что украинские предприятия сотрудничают с зарубежными компаниями для поставок комплектующих.

Помощник президента России Николай Патрушев заявил, что сопредельные государства являются прямыми соучастниками ударов украинских беспилотников по российским портам на Балтике.