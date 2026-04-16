Кучеров уступил «Арт Росс трофи» по итогам сезона НХЛ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров не сумел завоевать «Арт Росс трофи» – награду лучшему бомбардиру регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщает ТАСС. В заключительном матче сезона против «Нью-Йорк Рейнджерс» Кучеров не отметился результативными действиями, завершив регулярку с 130 очками. Он провел 76 игр, забил 44 гола и сделал 86 передач.

Лидером гонки бомбардиров сейчас является канадец Коннор Макдэвид из «Эдмонтона», у которого 134 очка. Третьим идет еще один канадский форвард – Натан Маккиннон из «Колорадо» с 127 очками, однако обеим командам еще предстоит по одной встрече в турнире.

«Рейнджерс» победили «Тампу» на выезде со счетом 4:2, при этом российский защитник Владислав Гавриков отметился одной результативной передачей. По итогам регулярного чемпионата «Тампа» заняла второе место в Атлантическом дивизионе и сыграет в первом раунде плей-офф с «Монреалем».

«Рейнджерс» финишировали на восьмой строчке в Столичном дивизионе и не попали в число участников Кубка Стэнли. Кучеров ранее трижды становился обладателем «Арт Росс трофи» – в сезонах 2018/19, 2023/24 и 2024/25.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале апреля российский нападающий забросил свою четырехсотую шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ.

В конце марта форвард набрал четыре очка в победном гостевом матче против «Эдмонтона».

Чуть ранее хоккеист отличился тремя результативными действиями в игре с «Ванкувером».