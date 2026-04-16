Ученый Квартальнов предупредил о смертельной опасности свежего хлеба для уток
Свежая выпечка представляет серьезную угрозу для жизни водоплавающих птиц из-за высокого содержания клейковины, заявил кандидат биологических наук Павел Квартальнов.
«Уток нельзя кормить свежим белым хлебом, потому что в нем много клейковины. Известны случаи, когда птицы погибали из-за того, что у них комок хлеба застревает в пищеводе», – сказал ученый, передает РИА «Новости».
Он отметил, что ржаной и плесневелый хлеб тоже давать не рекомендуется.
При этом биолог уточнил, что полностью исключать хлебобулочные изделия из рациона пернатых не обязательно. По его словам, сухой белый хлеб является безопасной альтернативой и вполне подходит для подкормки водоплавающих.
Ранее Квартальнов объяснял массовые весенние травмы городских птиц столкновениями со стеклянными поверхностями. Теплые зимы и активная подкормка горожанами привели к резкому росту популяции зимующих уток.