Китай испытал устройство для перерезания подводных кабелей

Китай испытал устройство для перерезания кабелей на глубине 3,5 км
В ходе морской экспедиции китайские специалисты успешно протестировали новейший глубоководный аппарат, способный разрезать донные сооружения и коммуникации на глубине 3500 метров.
Китайские специалисты проводят испытания глубоководного устройства, предназначенного для перерезания подводных кабелей на глубине 3,5 тыс. метров, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету South China Morning Post.
Исследовательское судно «Хайян Дичжи-2» успешно завершило первую научную миссию, в ходе которой тестировался передовой аппарат. Оборудование способно разрезать различные подводные конструкции на глубине в несколько тысяч метров.
«Экспедиция включала испытание глубоководного электрогидростатического привода на глубине 3500 метров», – говорится в публикации издания.
Согласно отчету океанографического института Чжэцзянского университета, новая технология тестируется для работы с глубоководными грейферами и перерезания кабелей. Это открывает возможности для эффективного обслуживания подводных сооружений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, китайские ученые год назад представили инструмент для разрезания защищенных подводных кабелей на глубине до 4 тыс. метров.
Сообщалось что исследовательские суда КНР составляют подробную карту океанского дна для возможного военного конфликта с США.
Соединенные Штаты ранее заподозрили китайские ремонтные корабли в шпионаже за подводными оптоволоконными линиями.