    Ссора папы и «папочки» добила союз США и Европы
    Эксперт: Новую власть Венгрии ожидают новые «поломки» «Дружбы» на Украине
    Лидеры Канады и Финляндии создают новый альянс для защиты либерального порядка
    Генпрокурор озвучил сумму ущерба СССР от преступлений фашистов
    Эксперт оценил планы Запада создать военный блок с Украиной
    Politico назвало «главных разрушителей ЕС» после Орбана
    Глава разведки Израиля назвал условие победы над Ираном
    Эксперт: Вопрос судоходства в Ормузе после войны решат без Европы
    США заявили об участии кубинцев в украинском конфликте на стороне России
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Бога пытаются взять в военные союзники

    Президент Дональд Трамп демонстративно молится об успехе военных действий против Ирана, а министр обороны США Пит Хегсет демонстрирует татуировку с лозунгом времен Крестовых походов. Соблазн зачислить Господа Бога в свои ряды всегда остается сильным. Но чем он оборачивается в наши дни?

    Иван Иванюшкин Иван Иванюшкин За что убили Николая Гумилева

    140 лет назад, 15 апреля 1886 года, родился Николай Гумилев – русский поэт и путешественник. Трижды, в 1909-1913 годах, он побывал с экспедициями в Африке. В браке Николая Гумилева и Анны Ахматовой появился на свет историк Лев Гумилев, создатель теории пассионарности.

    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Орбана подвела венгерская глубинка и дороги

    Как венгры могли не выбрать одного из самых ярких политиков современности? Орбана ведь знают на всей планете, он стал политиком мирового масштаба. Он превратил небольшую и небогатую Венгрию в заметного игрока на международной арене.

    15 апреля 2026, 14:14 • Новости дня

    Китай испытал устройство для перерезания подводных кабелей

    Китай испытал устройство для перерезания кабелей на глубине 3,5 км

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе морской экспедиции китайские специалисты успешно протестировали новейший глубоководный аппарат, способный разрезать донные сооружения и коммуникации на глубине 3500 метров.

    Китайские специалисты проводят испытания глубоководного устройства, предназначенного для перерезания подводных кабелей на глубине 3,5 тыс. метров, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету South China Morning Post.

    Исследовательское судно «Хайян Дичжи-2» успешно завершило первую научную миссию, в ходе которой тестировался передовой аппарат. Оборудование способно разрезать различные подводные конструкции на глубине в несколько тысяч метров.

    «Экспедиция включала испытание глубоководного электрогидростатического привода на глубине 3500 метров», – говорится в публикации издания.

    Согласно отчету океанографического института Чжэцзянского университета, новая технология тестируется для работы с глубоководными грейферами и перерезания кабелей. Это открывает возможности для эффективного обслуживания подводных сооружений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, китайские ученые год назад представили инструмент для разрезания защищенных подводных кабелей на глубине до 4 тыс. метров.

    Сообщалось что исследовательские суда КНР составляют подробную карту океанского дна для возможного военного конфликта с США.

    Соединенные Штаты ранее заподозрили китайские ремонтные корабли в шпионаже за подводными оптоволоконными линиями.

    14 апреля 2026, 15:48 • Новости дня
    «Единая Россия» поддержала освобождение от НДС предпринимателей на УСН и ПСН до конца года

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские предприниматели на упрощенной и патентной системах налогообложения до конца года освобождены от налога на добавленную стоимость благодаря новому закону.

    Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, освобождающий до конца текущего года предпринимателей на упрощенной и патентной системах налогообложения от НДС. Первоначально документ предполагал передачу некоторых полномочий правительства России по налоговому законодательству Минфину и другим министерствам, передает РИА «Новости».

    Во втором чтении парламентарии поддержали ряд поправок, которые сохраняют доступ малых и средних предпринимателей к отдельным мерам поддержки для плавной адаптации к новым правилам налогообложения, вступающим в силу с 2026 года. Согласно этим поправкам, с 1 апреля по 31 декабря 2026 года от НДС освобождаются организации и предприниматели в сфере общепита на УСН и ПСН, если они стали плательщиками НДС только с текущего года.

    Речь идет о предпринимателях, которые утратили право на освобождение от НДС или патента, если их доход за 2025 год не превысил 60 млн рублей и доля доходов от общепита составила не менее 70%. При этом средний уровень зарплаты сотрудников за прошлый год учитываться не будет.

    «Владельцы российских столовых, кондитерских и пекарен смогут получить от государства серьезную льготу. Переход на налоговые правила, введенные с начала года, станет для них проще», – заявил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Чижов (партия «Единая Россия»). Он добавил, что теперь предпринимателям до конца года не нужно соблюдать требование по уровню средней зарплаты.

    По мнению Чижова, данный закон помогает бизнесу плавно адаптироваться к налогам, которые были повышены с января. Закон вступает в силу с момента официального опубликования, за исключением положений с иными сроками.

    14 апреля 2026, 17:15 • Новости дня
    Лихачев ответил на слова Мадьяра о стоимости АЭС «Пакш-2»
    Лихачев ответил на слова Мадьяра о стоимости АЭС «Пакш-2»
    @ ase-ec.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев на брифинге заявил о готовности ответить на любые вопросы венгерской стороны по проекту АЭС «Пакш-2».

    Он подчеркнул, что это касается и вопросов стоимости строительства, которые были затронуты после парламентских выборов в Венгрии, передает «Интерфакс». Лихачев отметил, что Петер Мадьяр не раз упоминал проект «Пакш-2».

    «Глава победившей партии уже несколько раз произнес название нашего проекта, в том числе немного критически в части цены. Мы открыты и ждем такого же доверия в реализации этого проекта», – пояснил Лихачев.

    Ранее Лихачев назвал проект АЭС «Пакш-2» приоритетом Росатома.

    Напомним, Мадьяр заявил о намерении пересмотреть все контракты, связанные с проектом АЭС «Пакш-2».

    14 апреля 2026, 16:47 • Видео
    В США истерика: в Иране нашли руку Китая

    В США обвиняют Китай в своих неудачах в войне с Ираном, в частности в крушении истребителя F-15. Якобы Пекин продает Тегерану оружие и готов поставить противокорабельные ракеты для перекрытия Ормузского пролива. А как на самом деле?

    14 апреля 2026, 17:51 • Новости дня
    Мерц предложил Венгрии замену трубопровода «Дружба»

    Мерц предложил Венгрии заменить «Дружбу» трубопроводом через Хорватию

    Мерц предложил Венгрии замену трубопровода «Дружба»
    @ Felix Zahn/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил на пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Берлине, что Евросоюз планирует обсудить с новым правительством Венгрии возможность поставок нефти по трубопроводу, который проходит через Хорватию.

    Мерц напомнил, что аналогичное предложение уже выдвигалось прежнему венгерскому кабинету, но тогда оно не было принято, передает ТАСС. «Я могу со своей стороны подтвердить, что мы обсудим ситуацию через две недели на Кипре на неформальном саммите ЕС. Венгрии уже предложено использовать трубопровод, который идет через Хорватию», – заявил Мерц. Он выразил надежду, что нынешние перемены в Венгрии приведут к пересмотру позиции Будапешта по вопросу диверсификации поставок нефти и уменьшению сотрудничества с Россией.

    По словам канцлера, эти перемены могут отразиться и на уровне поддержки Украины. Мерц отметил, что надеется на скорейшее одобрение кредита для Киева в размере 90 млрд евро и принятие нового санкционного пакета против России.

    Ранее Владимир Зеленский заявил о завершении ремонта нефтепровода «Дружба» к концу апреля, подчеркнув, что объект сможет функционировать после восстановления. Зеленский согласился отремонтировать поврежденный участок магистрали «Дружба» для получения многомиллиардного кредита от Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская сторона представила европейским дипломатам план восстановления данного нефтепровода.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан спрогнозировал возобновление работы нефтепровода «Дружба» сразу после парламентских выборов.

    15 апреля 2026, 12:28 • Новости дня
    При поддержке «Единой России» 80 тыс. врачей и фельдшеров переехали в села

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Благодаря программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер», инициированным партией «Единая Россия», с 2012 года около 80 тыс. врачей и фельдшеров переехали работать в сельскую местность и малые города.

    За это время медицинские работники получили около 80 млрд рублей подъемных выплат, а до 2030 года на эти цели планируется выделить еще 30 млрд рублей, говорится в сообщении на сайте партии.

    Член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Румянцев отметил, что только в 2025 году в Бурятии трудоустроились 81 врач и 28 фельдшеров, в Ленинградской области – 403 специалиста, в Крыму – 70 врачей и 20 работников среднего звена, а в Ивановской области число выпускников медуниверситета, оставшихся в регионе, выросло с 40 до 200 человек с 2017 года.

    Он подчеркнул, что базовые выплаты для врачей в селах и малых городах составляют 1 млн рублей, для фельдшеров – 500 тыс. рублей, а для работы на Дальнем Востоке, Крайнем Севере или в новых регионах – 2 млн рублей врачам и 1 млн рублей фельдшерам.

    За труд в труднодоступных и суровых регионах компенсация может достигать 1,5 млн рублей для врачей и 750 тыс. рублей для фельдшеров, а в отдельных районах, например, в Забайкалье, сумма поддержки доходит до 3 млн рублей. Для получения выплат медики обязаны отработать не менее пяти лет.

    С 2026 года вступил в силу закон, по которому студенты-бюджетники обязаны отработать до трех лет в государственных медучреждениях. Власти регионов также предоставляют служебное жилье, компенсируют аренду и помогают с ипотекой. Программы по закреплению кадров продолжат действовать в рамках новой Народной программы «Единой России» до 2030 года, в том числе с утверждением квот на жилье и поддержку для медиков в регионах, таких как Югра и Ульяновская область.

    В июне партия представит стратегическую рамку программы на десятилетия, а в августе – народную программу на пять лет. Экспертный совет по подготовке программы включает Героев РФ, участников СВО, представителей науки, промышленности и общественных объединений.

    14 апреля 2026, 17:42 • Новости дня
    Директор Google рассказал Вовану и Лексусу о продвижении украинского контента в YouTube

    Директор Google рассказал Вовану и Лексусу об антироссийских нравах в YouTube

    Директор Google рассказал Вовану и Лексусу о продвижении украинского контента в YouTube
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские пранкеры Вован и Лексус провели разговор с управляющим директором по кибербезопасности Google Скоттом Карпентером от имени украинского чиновника.

    Карпентер в ходе беседы отметил, что инициатива по блокировке российских каналов исходила от американских властей, в частности от администрации Дональда Трампа, и допустил, что изменения в этой политике возможны лишь при изменении политической конъюнктуры.

    Карпентер заявил: «Насколько мне известно, политика Google [в отношении блокировки российских каналов] не меняется. Первоначально администрация Трампа оказала сильное давление, потребовав от Google принятия дополнительных мер в этой области». Он также подчеркнул, что YouTube не собирается покидать Россию и остается каналом коммуникации для разных групп, в том числе оппозиционных: «У нас нет намерений добровольно покинуть Россию».

    В ходе беседы Карпентер признал использование YouTube для продвижения нужного, в том числе проукраинского, контента: «Есть способы продвижения контента [украинского] через рекламу». Он также отметил, что многие российские оппозиционно настроенные организации, включая экспатов из Прибалтики, активно работают в России и используют YouTube для общения и развития своих каналов.

    Глава по кибербезопасности Google прямо заявил о поддержке Украины, подчеркнув: «Мы знаем, кто хорошие парни. И будем продолжать делать все возможное, чтобы оказывать поддержку [Украине]». Кроме того, Карпентер допустил ужесточение ограничений против российского контента при соответствующем сигнале от Евросоюза и открыто признал, что компания игнорирует запросы российских властей по удалению контента: «Мы получаем десятки тысяч запросов в день на удаление контента по всему миру. А в таких местах, как Россия, мы просто игнорируем это».

    Председатель движения «Гражданский комитет России», член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Артур Шлыков заявил, что эти заявления подтверждают уже известные факты о политическом давлении и избирательном подходе к модерации контента на западных платформах. «Все это мы обсуждаем уже не первый год и уже сотню раз говорили и про модерацию, и про выборочный подход к контенту, и про политическое давление. Просто сейчас это прозвучало, скажем так, изнутри. Поэтому история не про внезапное разоблачение, а про подтверждение давно известных вещей. И в этом смысле, я надеюсь, будет понятнее, почему Россия выстраивает достаточно жесткую линию в отношении иностранных платформ и защищает свой цифровой суверенитет», – указал эксперт.

    Член комиссии по поддержке ИТ-индустрии и комиссии по защите традиционных ценностей Общественного совета при Минцифры России Армен Гаспарян обратил внимание на тон собеседника. «Человек говорит об ограничениях, давлении и цензуре спокойно, как о чем-то само собой разумеющемся. Это значит, что в США среди ИТ-гигантов такие подходы в отношении недружественных стран давно нормализованы. Другими словами, речь уже не о каких-то исключительных случаях, а о системной практике, к которой все привыкли. И это лишь укрепляет необходимость продолжения курса России на цифровой суверенитет», – заявил Гаспарян.

    14 апреля 2026, 19:40 • Новости дня
    Пожар и обрушение произошли на пороховом заводе в Казани
    Пожар и обрушение произошли на пороховом заводе в Казани
    @ МЧС РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    На Казанском пороховом заводе произошел пожар, который привел к частичному обрушению конструкции.

    «В Казани на пороховом заводе в результате пожара случилось частичное обрушение конструкции… Есть пострадавшие», – сообщила пресс-служба главы Татарстана, передает РИА «Новости».

    По данным властей, причиной пожара стал техногенный фактор. Технологический процесс на предприятии не был остановлен.

    Ранее крупный пожар охватил мебельный цех с пиломатериалами в Красноярске.

    15 апреля 2026, 08:39 • Новости дня
    Лавров прокомментировал отказ Мадьяра звонить Путину

    Лавров счел отказ Мадьяра звонить Путину личным правом

    Лавров прокомментировал отказ Мадьяра звонить Путину
    @ Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Сергей Лавров отметил, что решение победившего на выборах в Венгрии Петера Мадьяра не звонить президенту Владимиру Путину воспринимается в Москве как его личное право.

    Лавров подчеркнул, что Мадьяр имеет право распоряжаться своими желаниями, включая отказ от телефонного контакта с российским лидером, передает РИА «Новости».

    Лавров заявил, что Москва никогда не уклоняется от диалога.

    «Президент это неоднократно говорил и многократно доказывал конкретными делами», – заявил министр иностранных дел России.

    Ранее Мадьяр заявил о неизбежности переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    В то же время Мадьяр отметил, что ответит на телефонный звонок от Путина, но сам звонить не будет.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что контакты между Путиным и Мадьяром пока не запланированы.

    Песков также отметил, что Москва рассчитывает на прагматичный подход нового премьер-министра Венгрии, несмотря на отсутствие перспектив для дружественных отношений.

    14 апреля 2026, 19:32 • Новости дня
    В Китае объявлено о появлении нового вируса POH-VAU

    В Китае в морепродуктах обнаружили вызывающий слепоту вирус POH-VAU

    В Китае объявлено о появлении нового вируса POH-VAU
    @ Norbert Eisele-Hein/imagebroker/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Китайские ученые обнаружили новый вирус POH-VAU в креветках и рыбе, который способен передаваться человеку и вызывать редкое заболевание глаз.

    Как пишет журнал Nature Microbiology, вирус способен попасть в организм человека через употребление сырых морепродуктов, передает ТАСС.

    Биологи особо отмечают, что более 70% зараженных столкнулись с персистирующей глазной гипертензией – это заболевание вызывает сильное воспаление и повышенное внутриглазное давление. В ряде случаев такое состояние приводит к полной потере зрения.

    Ранее специалисты считали, что вирусы, подобные POH-VAU, не представляют угрозы для человека и опасны лишь для морских животных. Открытие китайских исследователей, подчеркивают они, ставит под сомнение прежние представления о безопасности подобных вирусов для человека и показывает, что межвидовые границы для некоторых патогенов могут быть размыты.

    Напомним, что именно из Китая в 2019 году начал распространение коронавирус, первые случаи были зафиксированы в китайском городе Ухань, провинция Хубэй. Именно оттуда вирус SARS-CoV-2 за считаные месяцы распространился по другим регионам Китая, а затем и по всему миру, приведя к объявлению пандемии и масштабным ограничениям в десятках стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, китайские медики предупредили, что вирус Нипах способен вызывать молниеносное ухудшение состояния с комой, эпилепсией, острым энцефалитом и тяжелым поражением дыхательной системы.

    15 апреля 2026, 09:07 • Новости дня
    СК раскрыл подробности о причинившей ущерб на 1 трлн рублей группировке
    СК раскрыл подробности о причинившей ущерб на 1 трлн рублей группировке
    @ sledcom_press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Столичные правоохранители остановили работу теневой сети, которая через тысячи фирм-однодневок помогала компаниям уклоняться от уплаты налогов в гигантских масштабах, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

    Ущерб от действий группировки составил более 1 трлн рублей, пояснила Петренко, передает РИА «Новости».

    Следствие установило, что с 2023 года злоумышленники зарегистрировали свыше 4 тыс. фиктивных компаний. От их имени преступники продали почти 40 тыс. организаций поддельные счета-фактуры. Эти документы содержали вымышленные сведения о несуществующих сделках, проданных товарах и оказанных услугах.

    Фальшивые бумаги использовались покупателями для налоговой отчетности, что привело к колоссальным потерям государственной казны. Петренко пояснила, что против фигурантов возбуждены уголовные дела о незаконном создании юридических лиц и неправомерном обороте средств платежей.

    Масштабную сеть удалось выявить благодаря совместным усилиям столичных следователей, ФСБ, МВД и Федеральной налоговой службы. Сейчас часть подозреваемых уже доставлена на допрос к следователям для выяснения всех обстоятельств.

    Ранее источники сообщали, что правоохранительные органы пресекли деятельность масштабной сети по уклонению от уплаты налогов на 1 трлн рублей.

    14 апреля 2026, 15:00 • Новости дня
    Власти Грузии заявили об «исторической победе» над СССР в 1978 году
    Власти Грузии заявили об «исторической победе» над СССР в 1978 году
    @ Zoltan Balogh/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    «Исторической победой» назвал во вторник премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сохранение 14 апреля 1978 года грузинского языка как государственного в местной конституции под давлением вышедших на многотысячный митинг граждан тогда советской республики, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    По его словам, день 14 апреля 1978 года занимает в современной истории Грузии «особое место».

    «Вся Грузия собралась в кулак защитить родной язык, и это было беспрецедентным явлением, – отметил он. – Народ Грузии показал всему миру, что никогда не пожертвует национальной гордостью».

    Ираклий Кобахидзе заявил, что «защита языка тогда означала спасение идеи независимости государства».

    Он назвал грузинский язык «фундаментом суверенитета».

    14 апреля Грузия отмечает День государственного языка.

    В этот день в 1978 году в Тбилиси состоялась многотысячная демонстрация в защиту родного языка, который мог быть изъят из местной конституции как государственный под давлением всесоюзного центра. Ядром митингующих были студенты и профессорско-преподавательский состав Тбилисского госуниверситета.

    Тогдашний Первый секретарь ЦК КП Грузии Эдуард Шеварднадзе объяснил ситуацию Москве и в итоге отстоял грузинский язык как государственный в республике.

    15 апреля 2026, 01:50 • Новости дня
    Politico: Американские санкции против российской нефти возобновлены

    Tекст: Катерина Туманова

    Санкции США в отношении российской нефти вновь введены после того, как администрация Дональда Трампа в эти выходные (11 и 12 апреля) позволила истечь сроку действия исключения из санкций.

    Американские санкции против российской нефти вновь вступили в силу после окончания срока их временной отмены, сообщает Politico.

    Министерство финансов США отменило санкции в марте в попытке снизить цены на нефть и газ после фактической блокады Ираном Ормузского пролива в ответ на американо-израильские атаки.

    При этом издание признает, что российская нефть и без ослабления санкций все равно попадала на рынок.

    В начале апреля американская сторона заявляла, о сохранении временного ослабления санкций на поставки нефти России.

    Замминистра иностранных дел Андрей Руденко сообщил, что Россия не будет поставлять нефть в страны, поддерживающие потолок цен на российское сырье.

    14 апреля 2026, 21:59 • Новости дня
    МВФ сообщил о надвигающемся рекордном энергокризисе в ЕС

    МВФ спрогнозировал сильнейший энергокризис в ЕС и резкий рост цен на газ

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз ожидает серьезный экономический спад на фоне резкого подорожания энергоносителей, тогда как экономика России продолжит стабильно расти, следует из прогноза МВФ.

    Европейский союз столкнется с серьезными экономическими проблемами, следует из доклада Международного валютного фонда, передает РИА «Новости».

    По данным фонда, прогноз по росту ВВП Евросоюза снижен с 1,4% до 1,1% в 2026 году. При обострении ситуации на Ближнем Востоке цены на газ в ЕС могут вырасти на 200%, а стоимость нефти в мире увеличится на 21,4% – до 82,22 доллара за баррель, что негативно скажется на экономике Европы.

    Как отмечают эксперты, ситуацию в Евросоюзе усугубляют низкие объемы газа в подземных хранилищах и отказ от импорта из России. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев оценил потери Европы из-за этих мер более чем в 1,3 трлн евро.

    В то же время МВФ повысил прогноз по росту российской экономики в 2026 году на 0,3% – до 1,1%. В 2027 году ожидается аналогичный прирост, а инфляция к этому времени, по оценке фонда, снизится до 4,3%.

    Минэкономразвития ранее предположило, что рост ВВП России может достичь 1,3% в 2026 году и 2,8% в 2027 году.

    Вице-премьер Александр Новак подчеркивал, что экономика России сохраняет устойчивость и успешно справляется с санкционным давлением: за три года ВВП страны увеличился более чем на десять процентов, что превышает среднемировые показатели.

    Власти разных стран мира начали подготовку экстренных мер из-за взрывного роста цен на энергоносители.

    Эксперты предупреждали о возможном масштабном энергетическом дефиците.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оценила дополнительные расходы Евросоюза на энергию в 3 млрд евро.

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу предупредил о риске голода для миллионов людей из-за перебоев с продовольствием.

    Эксперты ЮНКТАД зафиксировали растущие угрозы для уязвимых экономик на фоне сбоев в поставках удобрений.

    14 апреля 2026, 14:32 • Новости дня
    Зеленский назвал сроки частичного восстановления нефтепровода «Дружба»

    Зеленский пообещал частично отремонтировать нефтепровод «Дружба» до конца апреля

    Зеленский назвал сроки частичного восстановления нефтепровода «Дружба»
    @ PRESIDENT OF UKRAINE/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о завершении ремонта нефтепровода «Дружба» к концу апреля, подчеркнув, что объект сможет функционировать после восстановления.

    Владимир Зеленский на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем заявил, что ремонт нефтепровода «Дружба» завершится до конца апреля. По его словам, объект будет восстановлен не полностью, но этого будет достаточно для его функционирования, передает ТАСС.

    Зеленский также выразил надежду, что завершение ремонта совпадет с выполнением других обязательств со стороны стран Евросоюза. В первую очередь он выделил Венгрию, которая, по его словам, блокировала важные решения для Украины, в том числе связанные с финансовой поддержкой.

    Владимир Зеленский согласился отремонтировать поврежденный участок магистрали «Дружба» для получения многомиллиардного кредита от Евросоюза.

    Украинская сторона представила европейским дипломатам план восстановления данного нефтепровода.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан спрогнозировал возобновление работы нефтепровода «Дружба» сразу после парламентских выборов.

    14 апреля 2026, 14:40 • Новости дня
    РБК: В России разоблачили схему уклонения от НДС на 1 трлн рублей
    РБК: В России разоблачили схему уклонения от НДС на 1 трлн рублей
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Правоохранительные органы пресекли деятельность масштабной сети, которая помогла десяткам тысяч компаний незаконно сэкономить более 1 трлн рублей на налоговых вычетах, сообщили источники.

    Масштабную спецоперацию провели ФСБ, Следственный комитет, МВД и Федеральная налоговая служба при поддержке Генпрокуратуры, сказали собеседники РБК.

    В офисах консалтинговых компаний и по адресам организаторов преступной группы проходят обыски. Возбуждено уголовное дело, следователи устанавливают точную сумму ущерба государственному бюджету.

    Нелегальная площадка действовала в Москве, Петербурге, Пермском крае, Белгородской области и других регионах. Сеть состояла из более 4,8 тыс. юридических лиц. С 2023 по 2025 год злоумышленники сформировали фиктивные вычеты на сумму свыше 1,2 трлн рублей.

    «Пользователями площадки были более 37 тыс. предприятий реального сектора экономики, в том числе в строительстве, мерчандайзинге, торговле топливом и текстильными изделиями, клининге», – сообщил источник.

    На следующем этапе расследования силовики планируют работать непосредственно с клиентами нелегальной структуры.

    Схема «бумажного» НДС подразумевает использование фиктивных сделок с фирмами-однодневками для снижения итоговой суммы налога. Организаторы подобных махинаций обычно получают вознаграждение в размере от 2 до 3 процентов от суммы подтвержденных вычетов. С декабря 2024 года за такие преступления грозит до семи лет лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правоохранительные органы раскрыли масштабную сеть налоговых мошенников в 25 регионах страны. Ранее суд ограничил доступ к иностранным интернет-ресурсам с инструкциями по уклонению от уплаты НДС.

    14 апреля 2026, 21:06 • Новости дня
    В США инвалиду без рук и ног предъявили обвинение в убийстве
    В США инвалиду без рук и ног предъявили обвинение в убийстве
    @ Olivia Diaz/AP/TASS

    В США инвалиду со всеми ампутированными конечностями предъявлено обвинение в умышленном убийстве друга.

    Как сообщает The Washington Post, 27-летний Дейтон Уэббер обвинен большим жюри округа Чарльз (штат Мэриленд) по статье об убийстве первой степени, а также по двум эпизодам незаконного обращения с оружием и двум эпизодам создания угрозы для окружающих. Сейчас он содержится в местном изоляторе без права внесения залога и в случае признания виновным может получить пожизненное заключение.

    По версии следствия, вечером 22 марта Уэббер застрелил 27-летнего Брадрика Уэллса во время конфликта в салоне кроссовера Tesla. В машине, помимо них, находились еще двое пассажиров – они, как утверждается, покинули автомобиль и обратились к полиции после того, как Уэббер попросил помочь ему избавиться от тела. Позже тело Уэллса с двумя огнестрельными ранениями головы было обнаружено во дворе частного дома в населенном пункте Шарлотт-Холл к востоку от места предполагаемой стрельбы.

    Сам Уэббер был задержан в больнице в районе города Шарлотсвилл (штат Вирджиния), примерно в 240 километрах от места преступления, куда он обратился за медицинской помощью. После ареста его доставили в Мэриленд, где судья окружного суда Патрик Дивайн отказал в освобождении под залог, сославшись на тяжесть обвинений и тот факт, что обвиняемый покинул штат после инцидента.

    Адвокаты настаивают, что их подзащитный действовал в порядке самообороны. По их словам, в машине произошел острый конфликт, во время которого Уэллс якобы угрожал Уэбберу огнестрельным оружием. «Он был уверен, что его сейчас убьют, и сделал то, что допускает закон», – заявил один из защитников Хаммад Матин, выразив уверенность, что доказательства подтвердят невиновность клиента.

    Прокуратура категорически не согласна с такой трактовкой. Заместитель окружного прокурора Карен Пайпер Митчелл подчеркнула, что спор идет не о том, кто стрелял, а о мотивах произошедшего. Мать погибшего Анита Стюарт-Мерчисон в интервью местным СМИ назвала версию о самообороне надуманной и полностью возложила ответственность на Уэббера, отметив, что ее сын был убит двойным выстрелом в затылок.

    До трагедии Уэббер получил известность в США как пример успешно социально адаптировавшегося человека с тяжелой инвалидностью. В детстве он перенес тяжелую инфекцию крови, из-за которой врачи ампутировали ему руки и ноги, однако впоследствии он научился самостоятельно писать, водить транспорт, заниматься борьбой, играть в американский футбол и корнхол (игра на меткость, цель которой – забрасывать мешочки с кукурузой в отверстие на наклонной деревянной платформе). В течение почти десяти лет он выступал на профессиональных турнирах Американской лиги корнхола, став первым в мире спортсменом с ампутацией четырех конечностей в этом виде спорта. Его истории были посвящены сюжеты ESPN и NBC, а в соцсетях опубликованы ролики как с его выступлениями, так и те, где он стреляет из пистолета и винтовки.

    Ранее суд Австралии выдвинул 109 обвинений против 13-летней девочки.

    Ту-454 прочат роль российского «лайнера мечты»

    В Казани впервые показали макет широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета Ту-454. Технических подробностей пока не так много, но эксперты допускают: в ближайшее десятилетие эта модель может воплотиться в реальный лайнер и закрыть сразу несколько потребностей отечественной гражданской авиации. Его называют российским аналогом Boeing 787 Dreamliner («лайнер мечты») и Airbus A350. Подробности

    Россия пошла на пасхальное перемирие без оглядки на Вашингтон и Киев

    «Пасха – великий праздник для всех православных, в том числе и тех, кто живет на Украине», – так в экспертном сообществе объясняют, почему президент Владимир Путин принял решение объявить пасхальное перемирие. Москва отмечает, что доверия к Зеленскому нет и российские военные готовы дать ответ на любую провокацию противника. Чего ждать от ВСУ в дни Пасхи? Подробности

    Новый ЗРК сыграет свою роль в защите российских портов

    Испытания нового зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) начались в России. Чем уникальна система ПВО «Крона», почему разработчики отошли от еще советской традиции создания подобных вооружений – и как она способна помочь в отражении атак украинских беспилотников по инфраструктурным объектам? Подробности

    Ссора папы и «папочки» добила союз США и Европы

    После обмена выпадами между президентом США и премьером Италии, а также проигрыша власти на выборах в Венгрии, у Вашингтона не осталось ни одного союзника в Европе. Но это не последний политический удар по Дональду Трампа со стороны Ватикана. В лице Льва XIV, папы римского, он нажил себе врага. А на кону власть в самих США. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • В США истерика: в Иране нашли руку Китая

      В США обвиняют Китай в своих неудачах в войне с Ираном, в частности в крушении истребителя F-15. Якобы Пекин продает Тегерану оружие и готов поставить противокорабельные ракеты для перекрытия Ормузского пролива. А как на самом деле?

    • Разгром Орбана в Венгрии. Как так вышло?

      Результаты выборов в Венгрии оказались неожиданными даже для тех, кто предвидел победу оппозиции: партия премьер-министра Виктора Орбана разгромлена. Как так вышло? Чего ждать от Петера Мадьяра, который займет кресло премьера? И главное: не рано ли радуется Владимир Зеленский?

    • Выборы в Венгрии стали важны для всех

      В Венгрии проходят выборы в парламент, которые оказались важны для всего Северного полушария. От них зависит не только то, устоит ли главный внутренний враг евробюрократов – Виктор Орбан. На кону банкротство Украины, поэтому Владимир Зеленский волнуется больше всех.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Как узнать результаты ЕГЭ-2026: когда опубликуют баллы и где их смотреть (полный график)

      Для каждого, кто сдавал Единый государственный экзамен, дни ожидания результатов становятся весьма волнующими. Обычно итоги становятся известны через одну-две недели после экзамена, но точные сроки зависят от предмета и периода сдачи. В 2026 году проверка работ идет по строго установленному регламенту – от региональных центров обработки информации до федерального центра тестирования. Узнать свои баллы можно несколькими способами: онлайн на официальных порталах, в школе или через «Госуслуги». В материале – полный график публикации результатов, пошаговая инструкция и все возможные способы проверки.

    • Когда закончится сезон аллергии в 2026 году: прогноз, пики пыльцы и как облегчить состояние

      Весной 2026 года сезон аллергии на пыльцу вновь достигает пика, особенно в период цветения березы и других деревьев. Для многих это означает обострение поллиноза с насморком, слезотечением и заложенностью носа. Разбираемся, когда закончится сезон аллергии в 2026 году, какие периоды самые тяжелые и как облегчить состояние в период цветения.

    • Красивые открытки и поздравления с Пасхой 2026: как правильно поздравлять и что говорить

      Светлое Христово Воскресение, или Пасха, – главный праздник христианского календаря, символ победы жизни над смертью и духовного обновления. В 2026 году православные верующие отметят Пасху 12 апреля. В этот день особенно востребованы пасхальные открытки и поздравления: люди обмениваются теплыми словами, отправляют изображения с куличами, крашеными яйцами и церковной символикой, поздравляют родных, друзей и коллег.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

