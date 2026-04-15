Лавров: Россия восполнит недостаток энергоресурсов заинтересованных стран

«Россия может, безусловно, восполнить недостаток ресурсов, который возник и у КНР, и у других стран, которые заинтересованы с нами работать на равноправной и взаимовыгодной основе», – приводит его слова РИА «Новости».

Так Лавров ответил на вопрос о готовности России помочь Китаю энергоресурсами на фоне блокады Ормузского пролива. Обсуждая ближневосточный конфликт, российский министр отметил, что развязать сложившийся там «кризисный узел» будет не просто.

«Ближний Восток и зона Персидского залива, где сейчас происходят наиболее интересующие всех события – это очевидный кризисный узел, который непросто будет развязать», – отметил министр.

Глава МИД России подчеркнул, на фоне мировых события отношения России и Китая играют роль стабилизатора в мировых делах.

«Отношения России и Китая играют роль стабилизатора в мировых делах. Все больше и больше повышаются в своем значении для остального мира, для мирового большинства, которое хочет не проблем, не турбулентности, а спокойных условий для устойчивого развития», – подчеркнул Лавров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник прибыл в Китай с официальным визитом. Лавров и Ван И обсудили в Пекине конфликт между США и Ираном. В среду Лавров встретился с Си Цзиньпином в Пекине и провели переговоры в Доме народных собраний.