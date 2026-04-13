Экс-замдиректора верфи «Янтарь» в Калининграде осудили на четыре года за хищение
Бывший заместитель гендиректора судостроительной верфи «Янтарь» в Калининграде Павел Носик и Вячеслав Курмыза были приговорены к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима по делу о хищении более 14 млн рублей при исполнении государственного оборонного заказа, сообщили в ГВСУ СК.
Суд также удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны на сумму 14,3 млн рублей, передает РИА «Новости».
Как отмечается в материалах следствия, в 2016 году предприятие получило многомиллиардный государственный контракт на поставку металлических изделий, контроль за исполнением которого был закреплен за Носиком. В 2021 году Носик и Курмыза, используя подложные документы о стоимости продукции, похитили более 14 млн руб., из-за чего контрактные обязательства не были выполнены, а Минобороны понесло ущерб в особо крупном размере.
Курмыза ранее упоминался в материалах других уголовных дел, связанных с хищением более 2 млн рублей у верфи «Янтарь». Его предполагаемый соучастник, гендиректор ООО «Объединенная судостроительная компания «Вега»» Артур Вовк заключил досудебное соглашение и был приговорен к двум годам колонии общего режима по делу о мошенничестве в особо крупном размере при выполнении гособоронзаказа.
Ранее в Ростовской области была выявлена схема хищения свыше 68 млн рублей руководством предприятия при реализации государственного оборонного заказа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бывшего начальника военного представительства Минобороны заподозрили в хищении 811 млн рублей на ростовских подшипниковых заводах. Суд вынес приговор фигурантам дела о присвоении свыше 500 млн рублей при выполнении оборонного заказа.