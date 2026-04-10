Рябков заявил, что Куба стала прямым объектом агрессивной политики США

Tекст: Катерина Туманова

Рябков отметил, что все могли быть свидетелями «ужасающей войны» на Ближнем Востоке, которую развязали США с Израилем против Ирана.

«Сейчас очевидно, что силовые методы, как и санкции, как и политический диктат, не приносят искомых результатов. <...> Тем не менее агрессивность в качестве основы политики США сохраняется в полной мере. И Куба является прямым объектом этой политики», – цитирует ТАСС дипломата.

По его словам, угрозы принимают в серьез все стороны, и Россия, и Куба.

«Наш лучший ответ – полное, глубокое, доверительное взаимодействие и совместные поиск и нахождение решений проблем в разных областях», – сказал он.

Рябков подчеркнул особый характер отношений между Россией и Кубой, назвав кубинцев братьями российского народа и отметив невозможность предать Кубу.

Он рассказал о рассмотрении ряда вопросов практического сотрудничества, в том числе о возобновлении прямого авиасообщения и реализации проектов в туристической сфере между странами.

Рябков рассказал, что провел интенсивные консультации с кубинским руководством по всем направлениям двусторонних отношений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия оказала Кубе экстренную помощь, отправив 80 тыс. тонн дизтоплива и оборудование для восстановления энергетического сектора.

