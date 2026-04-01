Минобрнауки сообщило о квотах детям погибших от COVID-19 медиков в 2026 годк

Пресс-служба Минобрнауки сообщила, что дети медицинских работников, скончавшихся в результате инфицирования COVID-19 при исполнении служебных обязанностей, смогут воспользоваться отдельной квотой при поступлении в медицинские и фармацевтические вузы в 2026 году, передает ТАСС.

В ведомстве заявили: «На прием в пределах отдельной квоты имеют право в случае поступления по медицинским и фармацевтическим направлениям, имеют дети медицинских работников, родители которых умерли в результате инфицирования COVID-19, при исполнении служебных обязанностей».

Также в Минобрнауки объяснили, что в рамках особой квоты на поступление могут претендовать дети-сироты, дети-инвалиды, инвалиды первой и второй группы, а также инвалиды вследствие военной травмы.

Для получения льготного права абитуриенту потребуется представить подтверждающие документы до завершения срока приема документов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вузы в 2026 году выделяют не менее 10 процентов бюджетных мест по каждой специальности для поступления по особой квоте.

Отдельная квота на бесплатное обучение в вузах предоставлена детям граждан, участвовавших в боевых действиях на территории России.

Совет Федерации одобрил закон о льготном приеме в российские вузы детей военнослужащих и сотрудников силовых ведомств.