Подсчитаны убытки туроператоров из-за эскалации на Ближнем Востоке
Глава АТОР Ломидзе: Ущерб туроператоров может достичь 3 млрд рублей
Российские туроператоры ожидают существенные финансовые потери к концу недели на фоне напряженности на Ближнем Востоке и массовых возвратов средств.
Ущерб туроператоров из-за ситуации на Ближнем Востоке к концу недели может возрасти до 3 млрд рублей. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в ТАСС.
По словам Ломидзе, такая сумма складывается, в том числе, из-за возвратов средств за туры, которые не могут быть реализованы в текущих условиях. Она отметила, что туроператоры продолжают фиксировать значительное количество отмен и возвратов, связанных с напряженностью в регионе.
АТОР подчеркивает, что ситуация остается нестабильной, и не исключает дальнейшего роста убытков в случае ухудшения обстановки на Ближнем Востоке.
Ранее в четверг Ломидзе сообщила, что россиянам вернут средства за туры в страны Ближнего Востока в полном объеме. Она также отметила, что доля аннуляций туров в страны Персидского залива не превышает 15%, а большинство туристов перебронируют туры.
Напомним, накануне туроператоры России обновили условия аннуляции и перебронирования туров в страны Персидского залива, распространив действие льгот до конца марта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее туроператоры ввели штрафы за отказ от туров в ОАЭ, что привело к массовой отмене поездок россиян и значительным финансовым потерям.
В среду глава минэкономразвития Максим Решетников заявил, что туроператоры обязаны полностью возвращать деньги за путевки на Ближний Восток.