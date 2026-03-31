Суд Амстердама обязал сквоттеров покинуть здание торгпредства России

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, окружной суд Амстердама принял решение обязать лиц, незаконно занявших здание торгового представительства РФ, покинуть его в течение шести недель и передать объект российской стороне.

Суд постановил, что действия сквоттеров противоречат праву долгосрочной аренды, которым располагает Россия. Суд признал обоснованным намерение России вновь использовать здание для размещения сотрудников, связанных с работой дипломатического представительства.

Суд подчеркнул, что санкции Евросоюза против России не исключают возможность проживания дипломатов в Нидерландах. По мнению суда, дальнейшее пребывание посторонних лиц в здании мешает выполнению функций дипмиссии. Доводы сквоттеров о риске простоя здания после выселения были признаны недостаточно убедительными.

В решении отмечено, что при необходимости выселение может быть проведено с участием правоохранительных органов. Запрет на повторное занятие здания распространяется на один год. Ответчики также обязаны оплатить судебные издержки в размере 2,3 тыс. евро.

