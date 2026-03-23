Победителя лотереи в Лондоне начали искать на улице из-за неполученных миллионов
У победителя лотереи в Лондоне осталось две недели на получение 14 млн долларов
В Лондоне начались активные поиски обладателя билета, которому осталось две недели на получение выигрыша в лотерее на сумму более 14 млн долларов, сообщает Daily Mirror.
Неизвестному счастливчику осталось всего две недели, чтобы забрать 10,6 млн фунтов стерлингов (более 14 млн долларов), пишет «Российская газета». Знаковый розыгрыш состоялся 4 октября 2025 года.
Организаторам удалось выяснить, что билет был приобретен в лондонском районе Бексли. Представители лотереи уже вышли на улицы с мегафоном и фирменным фургоном, чтобы оповестить местных жителей и попытаться разыскать победителя. По словам организаторов, победитель, вероятно, до сих пор не осведомлен о своем выигрыше, пишет Daily Mirror.
Организаторы призвали всех, кто покупал билеты в этом районе, проверить свои бумаги, чтобы не упустить уникальный шанс.
Согласно правилам, у участников есть 180 дней на получение денег. Срок истекает 2 апреля, после чего победитель окончательно утратит право на получение приза.
Жительница США случайно пожертвовала благотворительной организации куртку с лотерейным билетом на 2,5 млн долларов.
Компания «Столото» разыскивала обладателя суперприза в 307 млн рублей из Тамбовской области.
Охранник из Подмосковья выиграл 60 млн рублей после вещего сна.