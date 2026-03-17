Финский хоккейный союз опроверг бойкот Кубка мира из-за России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Хиетанен опроверг распространённую в СМИ информацию о возможном бойкоте сборной Финляндии Кубка мира по хоккею 2028 года из-за допуска команды России, передает ТАСС.

Он заявил, что «это не информация, а предположение журналиста, и я не собираюсь комментировать это на данном этапе».

Глава хоккейного союза Финляндии отметил, что вопрос участия сборной России пока не обсуждался с Национальной хоккейной лигой. Он добавил, что финская сторона не считает правильным приглашать российских хоккеистов, однако Финляндия не является организатором турнира. Международная федерация хоккея, по словам Хиетанена, до сих пор не вынесла решений относительно сезона-2027/28.

Ранее журналист портала iDNES.cz Роберт Рамба сообщал, что Чехия, Финляндия и Швеция якобы готовы бойкотировать соревнования в случае допуска команды России. Однако официальных подтверждений этим заявлениям не последовало.

В Кубке мира планируется участие восьми национальных команд. По словам комиссара НХЛ Гэри Бэттмена, вопрос допуска российских хоккеистов пока остается открытым. Матчи турнира должны пройти в Канаде и Чехии.

Сборная России не принимает участия в международных хоккейных соревнованиях с 2022 года по решению Международной федерации хоккея после рекомендации Международного олимпийского комитета.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр спорта России Михаил Дегтярев назвал негодяем президента Международной федерации хоккея на льду (IIHF) Люка Тардифа.