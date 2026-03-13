Гоголь заметил, что нет такого прозвища, которое бы не стало русской фамилией. А он в этом толк знал. Причем ни о каких украинских делах классик словом не обмолвился, ибо знал, что всё вокруг русское, включая малороссийское.3 комментария
Российский горнолыжник Алексей Бугаев занял третье место в гигантском слаломе Паралимпиады среди спортсменов с поражением одной верхней конечности.
Российский горнолыжник Алексей Бугаев завоевал бронзовую медаль в гигантском слаломе на Паралимпийских играх в Италии, передает ТАСС. Соревнования прошли на склоне Тофане, где Бугаев выступал в категории LW6, предназначенной для спортсменов с поражением одной верхней конечности. По итогам двух попыток его результат составил 2 минуты 11,14 секунды.
Победителем дисциплины стал француз Артюр Боше, показавший время 2 минуты 7,76 секунды, а второе место занял швейцарец Робин Кюш с результатом 2 минуты 9,72 секунды. Ранее Бугаев уже завоевал бронзу в скоростном спуске на этих Играх.
Российские спортсмены на Играх в Италии уже выиграли четыре золотые, одну серебряную и три бронзовые медали. Завершение соревнований запланировано на 15 марта.
Ранее Бугаев стал третьим в скоростном спуске, завершив дистанцию за одну минуту 18,40 секунды и принеся России вторую медаль на Играх в Италии.
А накануне другая российская горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала серебряную медаль в гигантском слаломе. Как писала газета ВЗГЛЯД, лыжница Анастасия Багиян и Алексей Бугаев стали знаменосцами сборной России на церемонии открытия Паралимпийских игр.