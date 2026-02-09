Выживший после дрейфа в Охотском море признал вину частично

Выживший после дрейфа в Охотском море признал частичную вину в гибели родственников

Tекст: Елизавета Шишкова

В Октябрьском суде Улан-Удэ Михаил Пичугин частично признал свою вину в гибели своих родственников, передает РИА «Новости». На заседании суда Пичугин признал нарушение статьи 327 УК РФ, связанной с подделкой идентификационных номеров и внесением данных. Также он подтвердил, что нарушил статью 263 УК РФ, указав на превышение разрешенной дальности выхода в море на маломерном судне.

Пичугин отметил: «Частично… По статье 327 – подделка идентификационных номеров и внесение данных… По 263-й (статье – ред.), что нарушил, 1,6 мили (предельная дальность выхода в море для маломерного судна – ред.)… из-за меня погибли мои родственники».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Михаил Пичугин стал подозреваемым по уголовному делу о нарушении правил безопасности водного транспорта после гибели его родственников в Охотском море. Михаилу Пичугину предъявили обвинение в нарушении правил движения при эксплуатации судна, что, по версии следствия, привело к смерти двух человек. В ходе судебного заседания по делу Михаила Пичугина признали потерпевшими матерей погибших брата и племянника обвиняемого.