В переписке Эпштейна упомянули участника группы «Иванушки International»

Tекст: Тимур Шайдуллин

Один из участников российской поп-группы «Иванушки International» был упомянут в личной переписке американского финансиста Джеффри Эпштейна. В письме, адресованном Эпштейну, женщина просила помочь ей попасть на показы Парижской недели моды, рассказывая детали из своего детства, пишет РИА «Новости».

В сообщении она поделилась воспоминанием, что в 1995 году, когда ей было шесть лет, она находилась на Украине на небольшом мероприятии. По ее словам, тогда один из участников показа, которого она описала как «милого модельного парня», пошутил, что «женится на ней, когда она вырастет».

Женщина отметила, что этот человек впоследствии стал известным поп-певцом в российской группе «Иванушки International». Это письмо было направлено Эпштейну в 2012 году.

Ранее заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш сообщил о завершении публикации всех материалов по делу Эпштейна, общий объем которых превысил 3,5 млн документов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в материалах по делу Джеффри Эпштейна также упоминается лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич* (признан иноагентом в РФ). В этих же документах обнаружено имя российской певицы Аллы Пугачевой.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила высказывания президента Владимира Путина о «бале вампиров» на Западе в связи с публикацией материалов по делу Эпштейна. Она отметила, что изучение документов вызывает у нее физиологическую тошноту из-за масштабов и тяжести раскрытых преступлений.